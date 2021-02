Urdorf Die Fusion klappt nur mit vereinten Kräften Dank der Einsicht der Schulpflege hatte die Einheitsgemeinde am Abstimmungssonntag eine Chance. Sibylle Egloff 01.02.2021, 05.30 Uhr

2022 wird Urdorf zur Einheitsgemeinde. Für die Schulpflege heisst das, dass sie sich auf ihre Kernthemen Bildung und Betreuung konzentrieren kann. Chris Iseli

Was vor eineinhalb Jahren noch in weiter Ferne schien, ist nach der Abstimmung gestern Realität. Die Schulgemeinde und die Politische Gemeinde Urdorf werden ab 2022 als Einheitsgemeinde die Zukunft bestreiten. Bis Anfang 2020 standen die Sterne dafür noch schlecht. Die Schulpflege wehrte sich gegen einen gemeinsamen Weg und hielt am Abstimmungsresultat von 2016, als das Stimmvolk die Fusion der beiden Behörden ablehnte, fest. Doch aufgrund des politischen Drucks und der Forderungen aus der Bevölkerung lenkte sie im Januar 2020 ein.

Der Gemeinderat und die Schulpflege erarbeiteten im Coronajahr 2020 eine neue gemeinsame Gemeindeordnung. Die beiden Güter probten dadurch bereits den geeinten Weg und merkten, wie viele Vorteile er bringt. Das betonten die Behördenvertreter auch immer wieder im Gespräch mit der «Limmattaler Zeitung». Der zunächst erzwungene Schritt entpuppte sich im Nachhinein als einzig richtige Entscheidung.

Vor fünf Jahren befürchtete die Schulpflege noch einen Autonomieverlust und bekämpfte die Einheitsgemeinde. Nun steht sie hinter dem Vorhaben. So konnte das Projekt, nur fünf Jahre nach dem Scheitern, an der Urne bestehen. Die geeinte Motivation, Freude und Überzeugung der Behörden war ausschlaggebend für das Ja. Sie bewiesen den Stimmberechtigten bereits vor der Umsetzung, dass die Einheitsgemeinde in Urdorf funktioniert.