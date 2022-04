Der Blueszug fährt in Urdorf ein – Konzertsaison ist gestartet

Urdorf Die erste Konzertsaison in der Luberzen ist gestartet: Der Blueszug fuhr in Urdorf ein Mit Open-Air-Konzerten auf dem Luberzenareal bereichert Urdorf ab diesem Jahr die regionale Kulturlandschaft. Dass das Konzept funktioniert, bewies das erste Konzert am Samstag – dieses bot bei weitem nicht nur Blues. Tobias Eggenberger 10.04.2022, 18.26 Uhr

Aus gutem Holz geschnitzt: Die Band BluesZug während dem Konzert. Tobias Eggenberger Von links nach rechts: Gitarrist Kurt Fässler, Schlagzeuger Andri Nicolai, Sängerin Daniela Nowak, Gitarrist René Brandenberger und Bassist Stefan Rohrer. Tobias Eggenberger Die Besucher hatten es gemütlich bei guter Musik. Tobias Eggenberger Die Zuhörer verpflegten sich bei den Foodtrucks. Tobias Eggenberger Eine Zwischennutzung, die es in sich hat: Das Luberzenareal zieht immer mehr Menschen an. Tobias Eggenberger Das Luberzenareal wird nun noch so manchen Musikerinnen und Musikern eine Bühne bieten. Tobias Eggenberger

Am späten Samstagnachmittag fand in Urdorf auf dem Luberzenareal das erste Konzert im Rahmen des neuen Musikförderungsprojekts der Gemeinde Urdorf statt. Die Band BluesZug aus der namensgebenden Stadt Zug spielte während zwei Stunden aus ihrem Repertoire.

Anders, als es der Name vermuten lässt, wurde jedoch nicht nur Blues-Musik gespielt. Von Blues über Rock bis hin zu Pop war für viele Geschmäcker etwas dabei.

Von den 20 gespielten Songs waren zudem nur rund ein Drittel Coversongs. Der Rest bestand aus selbst komponierten und getexteten Songs der Band. Diese eigenen Songs mussten sich keineswegs hinter den Coversongs verstecken. Besonders das Lied «Everyday» bewies viel Ohrwurm-Potenzial.

Noch nie in Chicago, aber dafür in Urdorf

Hinter einigen selbst geschriebenen Songs stecke eine Geschichte, erklärte Gitarrist René Brandenberger. So handelt der Song «I’ve Never Been In Chigaco» – wie der Name schon verrät – davon, dass er schon fast überall in den Vereinigten Staaten gewesen sei, jedoch noch nie in Chicago, dieser für den Blues so wichtigen Stadt.

Die Coversongs gingen von Klassikern wie «I Will Survive» von Gloria Gaynor bis hin zu neueren Liedern wie «Who Knew» von Pink oder «Use Somebody» von Kings of Leon. Von den Coversongs mache ihm «Valerie» von Mark Ronson und Amy Winehouse am ­meisten Freude beim Spielen, meinte René Brandenberger.

Verpflegung dank Foodtrucks

Den Zuhörerinnen und Zuhörern gefiel die Musik: Des Öfteren ertönten Jubelrufe aus dem Publikum. Am Ende des Auftritts wurde eine Zugabe gefordert. Der Wunsch war Blueszug natürlich Befehl. Auch für Kinder war das Konzert ein Gaudi. Sie spielten Fangen und tanzten zur Musik. Dank der Foodtrucks auf dem Luberzenareal war zudem auch für Speis und Trank gesorgt. Vier von fünf Foodtrucks hatten geöffnet.

Das Publikum jubelte und die Kinder hatten Spass

Das Konzert konnte viel Publikum anlocken. Das freute auch Bassist Stefan Rohrer: «Am Samstagmorgen war das Wetter noch nicht optimal – wir waren deshalb umso erfreuter, dass so viele Leute den Weg aufs Luberzenareal gefunden haben.» Für Rohrer war das Konzert besonders speziell. Er arbeitet vis-à-vis vom Luberzenareal und hatte die Gemeinde angefragt, ob er mit einer seiner drei Bands dort auftreten könnte. Nun ist das erste Konzert bereits Geschichte und viele weitere werden noch folgen.

Beim Publikum kamen das Konzert und auch die Einrichtung des Luberzenareals gut an.

«Es ist ein sehr gemütliches Ambiente. Ich freue mich auf mehr solche regionale, sympathische Anlässe»,

sagte etwa Stefan Ubezio aus Urdorf. Er wird mit seiner Band Jump-Rock ebenfalls noch auf dem Areal auftreten.

«Wir sind sehr zufrieden mit dem Auftakt. Es kamen mehr Leute, als wir erwartet haben»,

Martin Büchi von der Kulturkommission Urdorf ist zufrieden mit dem Auftakt der Open-Air-Konzerte auf dem Luberzenareal. Archiv/Tabea Wullschleger

meinte zudem Martin Büchi von der Kulturkommission Urdorf.