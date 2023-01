Urdorf «Der witzige Neujahrsgruss von Hanspeter Müller-Drossaart war bereichernd»: Das war das Konzert des Collegium Musicum Der launige Neujahrsgruss des Dietiker Schauspielers am Neujahrskonzert des Collegium Musicum Urdorf kam gut an. Auch musikalisch bot der Abend einiges. Christian Murer Jetzt kommentieren 02.01.2023, 19.05 Uhr

Das Collegium Musicum Urdorf (CMU) lud am Sonntag zum Neujahrskonzert in die Neue reformierte Kirche Urdorf. Christian Murer Pascal Druey dirigiert das CMU schon seit 16 Jahren. Christian Murer Hanspeter Müller-Drossaart überbrachte einen launigen Neujahrsgruss. Christian Murer Ein Teil des Geigenensembles des CMU. Christian Murer Trompeten-Solist Guillaume Thoraval. Christian Murer Die Holzbläserinnen und -bläser des CMU. Christian Murer Cellistin Eva-Maria Burkard. Christian Murer Esther Heller und Markus Schaad am Schlagwerk. Christian Murer Das Neujahrskonzert in der Neuen reformierten Kirche Urdorf war gut besucht. Christian Murer Nach dem Konzert gab es noch einen Apéro. Hanspeter Müller-Drossaart und Pascal Druey im Gespräch. Christian Murer Dirigent Pascal Druey im Gespräch mit Konzertmeisterin Jeannine Brechbühler und Geigerin Ruth Biber. Christian Murer

Im Mittelpunkt des Neujahrskonzertes des Collegium Musicum Urdorf stand das wunderschöne Trompetenkonzert in Es-Dur von Johann Nepomuk Hummel – hervorragend interpretiert vom jungen Trompeter Guillaume Thoraval. Der Solist lernte während seines Musikstudiums zuerst das Kornettspiel. Offensichtlich mit grossem Erfolg. Denn 2006 erhielt er eine erste Goldmedaille für sein Kornett- und Trompetenspiel. Seit Anfang April 2021 ist Guillaume Thoraval der neue Solo-Trompeter beim Musikkollegium Winterthur.

Den Auftakt des Neujahrskonzertes unter der umsichtigen Leitung von Pascal Druey am Sonntagabend in der Neuen reformierten Kirche Urdorf machte Franz Schuberts Marsch in D-Dur. Anschliessend ging der musikalische Blumenstrauss weiter mit Beethovens Ballettmusik «Die Geschöpfe des Prometheus» bis zum zauberhaften Märchen-Ballett «Nussknacker» von Pjotr Iljitsch Tschaikowski.

Neujahrsgedanken von Müller-Drossaart

«Liebe Neujahrsfrischlinge, mir scheint, Sie haben ohne Sturz und Schaden die Geburt ins 2023 überstanden und sind heftigen Willens, Ihre guten Vorsätze auch dieses Jahr für eine Weile sorgfältigst auf dem Fenstersims der winterlichen Sonne auszusetzen», sagte der Dietiker Schauspieler Hanspeter Müller-Drossaart zu Beginn seiner launigen Neujahrsgedanken.

Am Schluss seiner spassig-ernsten Gedanken philosophierte der Redner: «Lange vor der Petroleumlampe, vor den Wachskerzen, den Kohlenfaden-Glühlampen und Jahrhunderte vor LED wurde im bewaldeten Alpenraum dieser Lichtträger gefunden und allnächtlich genutzt: der Kienspan. Für unseren Toscanini Urdorfensis habe ich einen Kientaktstock mitgebracht. Möge der Zauberstab die Musikantinnen und Musikanten weiterhin befeuern.»

«Das heutige Konzert war phänomenal»

Stefan Hunziker aus Zürich sagte nach dem Konzert: «Das heutige Konzert war phänomenal und die Musikauswahl erstklassig. Die wunderbaren warmen Klangfarben haben mich über das gesamte Programm getragen und gefreut.» Und natürlich sei das Trompeten-Solo eine unglaubliche Wucht gewesen. «So viel Feingefühl, mit kraftvollen Akzenten gepaart, war für mich betörend», betonte Hunziker.

Und Hans Balmer ergänzte: «Die Auswahl der Stücke hat mir sehr gut gefallen. Ich schätze es auch, wenn der Dirigent, Pascal Druey, etwas zu den gespielten Werken und den Komponisten sagt. Auch der witzige Neujahrsgruss von Hanspeter Müller-Drossaart war für mich bereichernd.»

