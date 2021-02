Urdorf Der neue Kirchenpflegepräsident hofft auf eine bessere Stimmung in der Kirche: «Ich wünsche mir ein aktives und lebendiges Gemeindeleben» Michele Aggiato leitet die Kirchenpflege der Katholischen Kirche Heiliger Bruder Klaus in Urdorf seit Anfang 2021. Im Interview spricht der 46-Jährige über die gleichgeschlechtliche Ehe, lebhafte italienische Messen, die Suche nach einem Nachfolger für Pfarrer Max Kroiss und die unterschiedlichen Meinungen in der Kirchgemeinde. Sibylle Egloff 13.02.2021, 05.30 Uhr

Michele Aggiato will der Katholischen Kirchgemeinde Urdorf mit seiner Arbeit als Kirchenpflegepräsident etwas zurückgeben. Bild: Chris Iseli

Ende November 2020 wählten die Urdorfer Katholikinnen und Katholiken Sie zum neuen Präsidenten der Kirchenpflege. Seit Jahresbeginn haben Sie die Führung übernommen. Wie sind Sie gestartet?

Michele Aggiato: Sehr gut. Interimspräsident Christian Tomasi lud mich und die neue Kirchenpflegerin und Aktuarin Judith Tanner im Dezember als Gäste an eine Kirchenpflegesitzung ein, damit wir uns bereits etwas vertraut machen konnten. Im Januar leitete ich dann die erste Sitzung. Die Zeit zwischen Weihnachten und Neujahr nutzte ich, um mich in die verschiedensten Themen einzulesen und mich mit den Reglementen, Ordnungen und Gesetzen auseinanderzusetzen. Die Lektüre war spannend, da die Themengebiete sehr reich und vielseitig sind. Wichtig war mir, zu verstehen, was ich für eine Rolle in der Kirchenpflege und im dualen System der Katholischen Kirche habe.

Und welche Rolle nehmen Sie als Kirchenpflegepräsident ein?

Ich bin Vermittler sowie Unterstützer und sorge dafür, dass der Pfarrer und sein Team die besten Voraussetzungen haben, um einen guten Job zu machen. Im dualen System der Katholischen Kirche kümmert sich die Pfarrei um die Seelsorge und um die Inhalte, die Kirchenpflege ist verantwortlich für die Rahmenbedingungen und organisiert zum Beispiel Bauprojekte oder ist für die Wertschöpfung zuständig.

Was hat Sie dazu bewogen, sich für das Amt zur Verfügung zu stellen?

Es war mir ein Anliegen, der katholischen Kirchgemeinde etwas zurückzugeben. Dabei geht es mir nicht speziell nur um die Kirche in Urdorf, sondern generell um die katholische Gemeinschaft. Ich bin in Dietikon aufgewachsen und persönlich sehr verbunden mit der Kirche St.Agatha. Meine Eltern heirateten dort, ich wurde in diesem Gotteshaus getauft und erhielt meine erste heilige Kommunion. Da die heilige Agatha die Schutzpatronin der sizilianischen Stadt Catania ist und meine Familie aus Sizilien stammt, hat die Kirche in Dietikon für mich zudem eine besondere Bedeutung.

Ihre Wahl an der Kirchgemeindeversammlung war begleitet von heftiger Kritik an Ihrem Vorgänger und Interimspräsidenten Christian Tomasi sowie Pfarrer Max Kroiss. Beiden wurde eine zu konservative Haltung vorgeworfen, die das Klima der Kirchgemeinde negativ beeinflusse. Zudem hiess es, dass Pfarrer Kroiss sich in die Angelegenheiten der Kirchenpflege einmische. Wussten Sie von dem Konflikt?

Dass es Kritiker gibt und eine Gruppe besorgter Urdorfer Katholiken existiert, erfuhr ich erst an dieser Versammlung. Zuvor waren mir diese Spannungsfelder nicht bekannt. Ich war jedoch nicht das einzige Mitglied der Kirchgemeinde, das davon bis dahin nichts wusste, wie sich in Gesprächen herausstellte.

Wie stehen Sie zu den Äusserungen der Gruppe besorgter Urdorfer Katholiken, die vom Urdorfer alt Gemeindepräsidenten Werner Gutknecht angeführt wird?

Ich respektiere die Meinung jedes Kirchgemeindemitglieds, also auch diejenige von Werner Gutknecht und der Gruppe. Man muss in einem solchen Amt jedoch damit rechnen, dass man es nicht immer allen recht machen kann. Ich hatte während meiner bisherigen Arbeit zu keinem Zeitpunkt das Gefühl, dass der Pfarrer oder Kirchenpflegemitglieder mich manipulieren wollen. Max Kroiss verhält sich so, wie es von ihm erwartet wird, er nimmt eine beratende Funktion in den Sitzungen ein und äussert seine Meinung. Im Gegensatz zur Gruppe der besorgten Urdorfer Katholiken empfinde ich das Klima in der Kirchgemeinde und in der Kirchenpflege als angenehm. Und ich glaube, so geht es auch der Mehrheit der Kirchgemeinde.

Es wurde bemängelt, dass die Pfarrei Heiliger Bruder Klaus zu konservativ sei. Würden Sie sich selbst als konservativen Katholiken bezeichnen?

Diesen Kritikpunkt kann ich persönlich nicht nachvollziehen. Die katholische Kirche ist die kompromissfreudigste, die ich kenne. Kein anderer Glaube vereinte schon im Mittelalter so viele Kulturen und Nationen. Es ist das erste multinationale Unternehmen in der Geschichte. Der Glaube ist für mich eine Kultur, ein Lebensstil, der Traditionen mit sich bringt. Gleichzeitig ist er etwas sehr Persönliches. Jeder lebt ihn anders aus und das sollte man respektieren. Was gewisse Traditionen angeht, bin ich sehr konservativ eingestellt. Dazu gehört zum Beispiel das Tischgebet mit meiner Familie zu Hause. Ich versuche es so zu gestalten, dass es für meine drei Kinder nicht langweilig ist. Deshalb singen wir oft vor dem Essen. Wichtig ist für mich auch der Besuch der Messe am Sonntag, zudem respektiere ich die Fastenzeit. In anderen Punkten würde ich mich als offenen und modernen Katholiken bezeichnen. Ich habe zum Beispiel nichts gegen die gleichgeschlechtliche Ehe. Wenn zwei Menschen sich lieben, dann sollen sie das leben können.

Aufgrund von Unstimmigkeiten im Gremium trat Robert Eigenmann als Präsident der Kirchenpflege im Juni 2020 zurück. Sehen Sie sich als Versöhner?

Nein, ich bin nicht derjenige, der den Frieden in der Katholischen Kirche Urdorf wieder herstellen muss. Die Kirchenpflegerinnen und -pfleger haben vor meiner Zeit eine gute Arbeit geleistet, nichts ist kaputt, daher brauche ich auch nichts zu reparieren oder zu versöhnen.

Werden Sie also so weiterfahren wie Ihre Vorgänger?

Ja, grösstenteils schon. Ich sehe aber zum Beispiel Verbesserungspotenzial in Sachen Transparenz. Bislang hat die Kirchenpflege eher passiv und zurückhaltend kommuniziert. Das möchte ich gerne ändern, wir sollten aktiver und offensiver werden und mit digitalen Medien arbeiten.

Welche Projekte und Themen werden Sie beschäftigen?

In meinem ersten Jahr als Präsident wird die Suche nach einem Nachfolger für Max Kroiss mich wohl am meisten auf Trab halten. Er wird Ende September 2021 pensioniert und zurücktreten. Das Ziel ist, dass wir bis im März eine Pfarrwahlkommission bilden können. Diese wird eine Auswahlliste mit Kandidaten für die Pfarreiadministration zusammenstellen, die dann dem Generalvikariat unterbreitet wird. Es wählt den Pfarradministrator auf Zeit. Wenn dieser sich bewährt, wird er als neuer Pfarrer der Katholischen Pfarrei Heiliger Bruder Klaus zur Wahl vorgeschlagen. Die Kirchenpflege ist nun bemüht eine Pfarrwahlkommission aus Personen zu schaffen, welche die verschiedenen Gruppen und Meinungen in der Kirchgemeinde repräsentieren. Dazu zählen zum Beispiel Gläubige mit Migrationshintergrund, junge Familien, aber auch die Gruppe besorgter Urdorfer Katholiken. Zudem ist es wichtig, dass auch jemand mit theologischer Ausbildung Teil der Pfarrwahlkommission ist.

Was würden Sie sich denn für die katholische Kirchgemeinde wünschen?

Ich freue mich, wenn es uns gelingt, einen guten Nachfolger für Pfarrer Max Kroiss zu finden. Überdies würde ich mir wünschen, dass wir ein aktives und lebendiges Gemeindeleben haben. Ich komme aus dem italienischen Kulturraum und kenne dort die Dynamik in der Kirche. Die Musik des Jugendchors macht Stimmung. In der Heimat meiner Frau in Ivancice in Tschechien sind die Kirchenbänke am Sonntag jeweils voll. Weil es dort viele Konfessionslose gibt, ist die katholische Gemeinde in der Minderheit, was die Zusammengehörigkeit und die Gemeinschaft umso stärker macht. Hier erlebe ich Gottesdienste eher zurückhaltender und fände es schön, wenn es vor allem musikalisch auch etwas abgehen würde.