Die Limmattaler Handballerinnen spielen künftig in der 1. Liga

Urdorf Der Handball-Club Dietikon-Urdorf und sein wundersamer Aufstieg Dank des Zusammenschlusses mit Volketswil spielen die Limmattaler Handballerinnen künftig in der 1. Liga. Ruedi Burkart 08.08.2021, 16.39 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

«1. Liga, wir kommen!» Die Damen des HC Dietikon-Urdorf spielen künftig eine Klasse höher. zvg

Überraschende Neuigkeiten gibt es vom Handball-Club Dietikon-Urdorf zu vermelden. Ohne ein Spiel absolviert zu haben, schaffte die 1. Damenmannschaft des Limmattaler Traditionsvereins den Sprung in die dritthöchste Liga des Landes. «Unsere Damen spielen 1. Liga», postete der Verein jüngst auf seiner Homepage. Und weiter:

«Wir werden mehr Helfer am Schiri-Tisch benötigen, die den Live-Ticker-Kurs absolviert haben.»

Dann folgt noch eine Aufforderung, sich doch bitte für einen ebendieser Kurse anzumelden. «Es ist alles schnell gegangen», erklärt HCDU-Vorstandsmitglied Philipp Albrecht auf Anfrage. Jetzt müsse man sich ranhalten, um die 1.-Liga-Saison aufzugleisen. Rückblende: Zweimal nahmen die Limmattalerinnen Anlauf, um aus der 2. Liga aufzusteigen. Beide Male sind sie von der Corona-Pandemie gestoppt worden, weil die Meisterschaften abgebrochen werden mussten.

Dass das Team des Trainerduos Tobias Zatti und Peach Rusert das Zeug zum Aufstieg gehabt hätte, war augenscheinlich gewesen. Der HCDU überrollte in den vergangenen beiden Wintern die gegnerischen Teams phasenweise richtiggehend. Aber eben, der Lohn in Form des angestrebten Aufstiegs in die 1. Liga ist ausgeblieben.

Bis jetzt. Seit ein paar Tagen ist alles anders, ganz anders. Dank dem kurzfristig zustande gekommenen Deal mit den 1.-Liga-Damen des SC Volketswil – der HCDU bildet mit dem Team vom Zürcher Oberland eine Spielgemeinschaft – werden die Limmattalerinnen eine Liga höher spielen.

Unter der neuen Bezeichnung Spielgemeinschaft Glatttal/Limmattal gehen künftig je acht Akteurinnen des HCDU und von Volketswil auf Torejagd. Orchestriert wird das neue Konstrukt von den bisherigen HCDU-Trainern Zatti und Rusert.

HCDU-Coach Rusert ist «schuld» am Aufstieg

Apropos Rusert: Der frühere NLB-Handballer trainierte vor seiner Rückkehr zum HCDU im Sommer 2020 während drei Jahren die Volketswiler Frauen. «Dass Peach Beziehungen nach Volketswil hat, vereinfachte die Sache natürlich», sagt HCDU-Vorstandsmitglied Albrecht.

Interessantes Detail: Rusert führte den SC Volketswil als Coach in die 1. Liga. Und legte somit unwissentlich den Grundstein zum Aufstieg der Limmattalerinnen. «Ja, wenn man so will, ist dies mein Beitrag an die jetzige Spielgemeinschaft», sagt Rusert mit einem Schmunzeln. Nach der überraschenden Promotion jagen sich bei den involvierten Vereinen die Vorstandssitzungen. Es gibt noch einiges zu klären. In welchen Dresses spielt das Team? Wie präsentiert sich ein neues Logo? Albrecht sagt:

«Wir sind daran, Lösungen zu finden.»

Geklärt hat sich mittlerweile die Frage nach dem Austragungsort der fünf 1.-Liga-Heimpartien. Zweimal spielt die SG Glatttal/Limmattal in Volketswil, einmal in Dübendorf und am 23. Oktober sowie am 13. November in der Urdorfer Zentrumshalle. Trainiert wird laut Rusert bis auf weiteres zweimal wöchentlich im Limmattal, jeweils am Donnerstag trifft man sich in der Dübendorfer Stägenbuckhalle.