Antonio Giannini: Bald zeigt der Urdorfer Abwart seine Holzkunst

Urdorf Der Hausabwart der Herzen macht auch Kunst aus Holz: Bald stellt er in seinem Schulhaus erstmals aus Antonio Giannini, Chefhausabwart der Schule Urdorf, steht fast jeden Tag in seiner Werkstatt und arbeitet an seinen Kunstwerken. Am 11. September zeigt er diese im Sekundarschulhaus Moosmatt. Virginia Kamm 01.09.2021, 04.00 Uhr

Antonio Giannini, Chefhauswart der Schule Urdorf, veranstaltet am 11. September im Oberstufenschulhaus Moosmatt eine Ausstellung mit seinen Holzkunstwerken. Valentin Hehli Vor drei Jahren hat er die Technik entdeckt: Zuerst bestreicht er ein Stück Holz mit einem Wasser-Natron-Gemisch, um es leitfähig zu machen. Valentin Hehli Dann lässt er Strom durch das Holz fliessen, wodurch das astförmige Muster entsteht. Valentin Hehli Danach wäscht er das Holz ab. Valentin Hehli Mit einer Bandsäge bringt er das Kunstwerk in die gewünschte Form. Valentin Hehli Dann schleift Giannini das Holz ab. Ihm ist es wichtig, möglichst viel von Hand zu machen. Valentin Hehli Zuletzt bestreicht er sein Kunstwerk mit Olivenöl. Valentin Hehli In Gianninis Haus stehen zahlreiche Möbel, die er selber gefertigt hat. Für seinen Esstisch brauchte er eine ganze Woche. Valentin Hehli Auch der Katzenbaum ist verziert. Valentin Hehli Giannini nennt sich mit Künstlername «SArtino». «Das ist ein Gemisch der englischen Wörter ‹Soul› und ‹Art›», erklärt er. Valentin Hehli Giannini hofft, in Zukunft grössere Ausstellungen auf die Beine stellen zu können: «Ich träume davon, viele Leute mit meiner Kunst zu begeistern und sie mit den kleinen Dingen faszinieren zu können.» Valentin Hehli

Der Chefhauswart der Schule Urdorf Antonio Giannini wird bald in einer neuen Rolle im Schulhaus anzutreffen sein. Am Samstag, 11. September, stellt er seine Holzkunstwerke im Eingangsbereich des Sekundarschulhauses Moosmatt aus. Zwischen 14 und 20 Uhr können Besucherinnen und Besucher sie bestaunen und kaufen sowie draussen einen kleinen Apéro zu sich nehmen. «Ich hatte schon den Embrisaal gemietet», sagt Giannini. «Dann ist mein Chef auf mich zugekommen und hat mir das Oberstufenschulhaus angeboten.»

Es wird Gianninis erste Ausstellung sein. Bisher hat er die Holzkunstwerke vereinzelt über seine Social-Media-Kanäle verkauft. «Ich habe Kontakt zu erfahreneren Künstlern. Diese haben mir empfohlen, eine Ausstellung zu organisieren», erzählt er. Wegen der Coronapandemie sind nur 30 Personen im Innenraum der Ausstellung erlaubt. «Ich musste mich mit den Einladungen etwas zurückhalten», sagt Giannini. Damit nicht zu viele Leute auf einmal anwesend sind, gibt es für die geladenen Gäste drei Zeitfenster von je zwei Stunden. An der Ausstellung seien aber auch Interessierte willkommen, die spontan vorbeikommen.

Er hat schon über 100 Kunstwerke angefertigt

Vor drei Jahren hat Giannini zu seiner künstlerischen Leidenschaft gefunden. Seither sind über 100 Kunstwerke entstanden. Fast jeden Tag steht er in seiner Werkstatt bei sich zu Hause im zürcherischen Weiach, das am Rhein die Grenze zu Deutschland bildet, und verarbeitet Holzstücke nach einer Technik, die im 18. Jahrhundert vom deutschen Physiker Georg Christoph Lichtenberg entdeckt wurde.

Zunächst bepinselt er das Holz mit einem Gemisch aus Wasser und Natron, um es leitfähig zu machen. Dann befestigt er zwei Klemmen daran und lässt Strom mit einer Spannung von 2000 Volt durchfliessen. So werden astförmige Muster ins Holz eingebrannt. Nun wird das Holz abgewaschen, mit einer Bandsäge in die gewünschte Form gebracht und mit Olivenöl bestrichen. Gewisse Kunstwerke erhalten Verzierungen aus Blattgold oder werden mit LED-Lichtern ausgestattet. «Wichtig ist, dass man Respekt hat und vorsichtig arbeitet», sagt Giannini. So habe er sich noch nie beim Werken verletzt.

«Ich habe die Technik per Zufall durch ein Youtube-Video kennen gelernt und war so fasziniert, dass ich sie unbedingt selber ausprobieren wollte», erzählt Giannini. In der Folge habe er sich alles selber beigebracht. Er sei schon immer kreativ gewesen und habe viel gebastelt:

«Mich fasziniert, dass ich mit meiner Fantasie aus einem Stück Holz so viele verschiedene Sachen machen kann.»

So stammen auch viele der Möbel in seinem Haus von ihm, unter anderem der Esstisch, der WC-Deckel und der Katzenbaum. «Speziell ist auch, dass jedes Kunstwerk ein Unikat ist», sagt er. «Jedes Holz ist anders.» Seine Leidenschaft bedeute für ihn zudem einen wertvollen Ausgleich zu seiner Arbeit.

Für seine Kunstwerke braucht Giannini unterschiedlich viel Zeit: Kleinere entstehen in einer halben Stunde, für den Esstisch hingegen benötigte er eine ganze Woche. Auch die Preise für die Kunstwerke variieren und betragen je nach Aufwand zwischen 150 und 3000 Franken. Wichtig ist ihm, möglichst viel von Hand zu machen. «Ich möchte, dass meine Kunst durch meine Energie entsteht», sagt Giannini, der sich als Künstler «SArtino» nennt. «Das ist ein Gemisch der englischen Wörter ‹Soul› und ‹Art›», erklärt er.

«Ich habe keine hohen Erwartungen an meine Ausstellung», sagt Giannini. Er wolle sich überraschen lassen. Bisher habe er 30 Zusagen erhalten. Damit wäre er zufrieden. In Zukunft hofft er, grössere Ausstellungen auf die Beine stellen zu können: «Ich träume davon, viele Leute mit meiner Kunst zu begeistern und sie mit den kleinen Dingen faszinieren zu können.»