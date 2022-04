Grundsteinlegung Kanti Limmattal: Nun wächst Neubau in die Höhe

Urdorf Der Grundstein ist gelegt: Der Neubau der Kanti Limmattal wächst jetzt in die Höhe Am Freitag fand die feierliche Grundsteinlegung für die zwei neuen Schultrakte der Kanti Limmattal statt. Damit fiel der Startschuss für die Arbeiten am Rohbau. Sibylle Egloff Jetzt kommentieren 01.04.2022, 19.50 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Von links: Rektor Andreas Messmer, Baudirektor Martin Neukom, Bildungsdirektorin Silvia Steiner und die Architekten Giulio Bettini und Daniel Penzis begraben die Grundsteinkiste in der Baugrube. Severin Bigler

Eine silberne Kiste wird an Ketten vom Kran in die Baugrube befördert. Bildungsdirektorin Silvia Steiner (Mitte), Baudirektor Martin Neukom (Grüne), Andreas Messmer, Rektor der Kantonsschule Limmattal, und die Architekten Giulio Bettini und Daniel Penzis packen die Schaufeln und bedecken die Truhe mit Erde. Sie legten am Freitag mit dieser Bautradition den Grundstein für die zwei Neubauten der Kantonsschule Limmattal.

Die bestehenden Gebäude der Bildungsstätte im Industriegebiet Urdorf Nord werden um zwei Trakte erweitert. Der Kantonsrat sprach dafür 80 Millionen Franken im März 2021. Im einen Bau werden übereinander zwei Doppelturnhallen und eine Aula mit 500 Sitzplätzen entstehen. Im zweiten Gebäude mit vier Geschossen werden Schulräume für naturwissenschaftliche Fächer sowie Klassenzimmer untergebracht.

Martin Neukom, Regierungsrat und Baudirektor, legt die aktuelle Ausgabe der «Limmattaler Zeitung» an der Grundsteinlegung für den Erweiterungsbau der Kantonsschule Limmattal in die Zeitkapsel. Severin Bigler / CH Media Die ausführenden Architekten Daniel Penzis (links) und Giulio Bettini legen eine Perlenkette aus Beton in die Grundsteinkiste. Diese symbolisiert ihr Siegerprojekt Collana, was auf Deutsch Kette bedeutet. Severin Bigler Die Baugrube für den Erweiterungsbau der Kantonsschule Limmattal. Hier werden die Aula und zwei Doppelturnhallen entstehen. Severin Bigler Martin Neukom, Regierungsrat und Baudirektor, nannte die baulichen Details des Projekts. Severin Bigler Silvia Steiner, Regierungsrätin und Bildungsdirektorin, erwähnte in ihrer Rede die Limmattalbahn, die künftig an der Kantonsschule vorbeifährt. Severin Bigler Von links: Bildungsdirektorin Silvia Steiner, die Architekten Daniel Penzis und Giulio Bettini, Bauleiter Markus Graf, Baudirektor Martin Neukom und Rektor Andreas Messmer. Severin Bigler Schutz vor dem Regen: Die geladenen Gäste lauschten den Reden unter einem Zelt vor der Baugrube. Severin Bigler Rektor Andreas Messmer (von links) und die Architekten Giulio Bettini und Daniel Penzis auf dem Weg hinab in die Baugrube. Severin Bigler Die Zeitkapsel in der Baugrube für den Erweiterungsbau der Kantonsschule Limmattal. Severin Bigler Die Haltestelle Kantiallee erschliesst die Kantonsschule Limmattal an die Limmattalbahn. Severin Bigler

Die neuen Trakte verbindet ein begrünter Platz, unter dem sich eine unterirdische Einstellhalle für Velos und Autos befindet. Dank der Erweiterung werden in der bestehenden Schulanlage gewisse Räume frei. Die neuen Gebäude mit Solarpanels auf dem Dach sollen im Sommer 2024 von den Schülerinnen und Schülern ­sowie den Lehrpersonen bezogen ­werden. Dann soll die Sanierung der ­alten Trakte aus dem Jahr 1986 be­ginnen.

Die Lavabos sorgten für Diskussionen

Die Freude über den Startschuss des Rohbaus bei der Grundsteinlegung war bei allen Beteiligten gross. «Wir legen heute das Fundament für noch mehr erfolgreiche Lebenswege von jungen Menschen im Limmattal», sagte Regierungsrätin Silvia Steiner in ihrer Rede. Die Planung solcher Projekte sei komplex, viele Parteien seien involviert. «Dass es zu konstruktiven Reibungen kommt, ist vorprogrammiert», so Steiner. Sie sprach dabei das Hin und Her um die Lavabos in den Schulzimmern an. «Ursprünglich waren sie eingeplant. Eine Mehrheit fand jedoch, dass sie zu kostspielig sind. Unter dem Eindruck der Pandemie und den neuen Hygieneregeln kam man zum Schluss, dass sie doch nötig sind.»

Das Foyer der neuen Aula besticht durch eine besondere Treppe. Penzisbettini. Architekten Eth/Sia Gmbh

Die Diskussion zeige, wie viel Wissen zusammenkommen müsse, damit eine gute Schule gebaut werden könne. «Dabei spielen ästhetische und finanzielle Aspekte genauso eine Rolle wie pädagogische und aktuell auch epidemiologische.» Steiner erwähnte auch die Limmattalbahn, die ab Dezember an den entstehenden Neubauten vorbeifahren wird. «Die Kantonsschule erhält nicht nur zwei neue Trakte, sondern eine Haltestelle der Limmattalbahn. Die Bahnhöfe Dietikon und Altstetten sind so für Schüler und Lehrpersonen einfacher zu erreichen.»

Ein Puzzle des Lisebethli für die Grundsteinkiste

Da das Limmattal mit der Spanisch-Brötli-Bahn und der Limmattal-Strassenbahn, im Volksmund auch Lisebethli genannt, eine lange ÖV-Tradition habe, legte Steiner ein Puzzle des Lisebethli in die Grundsteinkiste. Regierungsrat Martin Neukom ergänzte den Inhalt mit einer Projektdokumentation des Hochbauamts, einem Bauhelm sowie einem Fahrbillett. Er sagte:

«Die Grundsteinlegung ist eine schöne Tradition, denn mit ihr wird die Richtung des Bauens umgekehrt. Zuerst geht es in die Baugrube und ab jetzt wächst der Bau in die Höhe.»

Kanti-Rektor Andreas Messmer zeigte sich glücklich über mehr Platz und vor allem über die neue Aula. «Was mehrfach beantragt, versprochen und zugesichert, dann aber wieder aufgeschoben wurde, wird nun endlich Tatsache. Empfänge, Konzerte und Theater werden möglich sein, ohne zuvor stundenlang die Mensa auszuräumen. Ein Meilenstein für die Schulkultur und die Kultur in der Schule.»

So präsentiert sich der neue Naturwissenschaftstrakt. Penzisbettini. Architekten Eth/Sia Gmbh

Er fügte der Kiste eine Stundentafel, Lehrpläne und das neuste Schul-Magazin bei. Ergänzt wurden die Dokumente mit einer Ausgabe der «Limmattaler Zeitung» und einer Perlenkette aus Beton. Letztere stammte von den Architekten Daniel Penzis und Giulio Bettini und steht für ihr Siegerprojekt, das Collana heisst und auf Deutsch Kette bedeutet. Doch dahinter stecke mehr, wie Giulio Bettini sagte: «Sie ist ein Sinnbild für den Zusammenhalt und die Zusammenarbeit im Team. Damit meine ich nicht nur unser Architekturbüro, sondern auch den Kanton und die Kantonsschule. Alle zusammen sind wir auf einem guten Weg, das Projekt zu realisieren.»

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen