Die Feuerwehr Urdorf hat ihre Autodrehleiter verloren

Urdorf Der Feuerwehrstützpunkt Urdorf hat seine Autodrehleiter verloren Die gut 26 Jahre alte Autodrehleiter der Feuerwehr Urdorf wird nicht mehr ersetzt. In Urdorf, Birmensdorf und Aesch kommen deshalb künftig Autodrehleitern aus Dietikon, Schlieren oder Zürich zum Einsatz. Jetzt kommentieren 03.03.2023, 05.00 Uhr

Bei den extremen Schneefällen im Januar 2021 kam die Autodrehleiter zum Einsatz. zvg

Die Feuerwehr Urdorf kann neu nicht mehr auf eine Autodrehleiter zählen. Grund dafür ist der Entscheid der Gebäudeversicherung des Kantons Zürich (GVZ), das mittlerweile über 26-jährige Fahrzeug mit Autodrehleiter nicht mehr zu ersetzen, wie der Gemeinderat Urdorf in einer Mitteilung schreibt.

Die Gemeinde hatte das Fahrzeug 1996 angeschafft, aber aufgrund einer Konzeptänderung im Feuerwehrwesen 2007 an die GVZ verkauft, welche sich fortan um den Betrieb und Unterhalt kümmerte. Seit 2007 ist nämlich ausschliesslich die GVZ für die Stationierung von Autodrehleitern im Kanton zuständig.

Nun wurde im Kanton erneut das Autodrehleiter-Konzept geändert und neu wird nach dem Motto «next best» in Urdorf die am schnellsten verfügbare Drehleiter aus den Gemeinden Dietikon und Schlieren oder von der Berufsfeuerwehr Zürich aufgeboten. Somit sei garantiert, dass auch künftig in Urdorf und in den von Urdorf aus versorgten Gemeinden Birmensdorf und Aesch die Sicherheit uneingeschränkt gewährleistet bleibt.

Die Autodrehleiter hatte ihr Lebensende erreicht

Die Nachricht, dass Urdorf kein Autodrehleiter-Stützpunkt mehr ist, erhielt die Gemeinde von der GVZ erst, nachdem sie selbst nachgefragt hatte. Weil am gut 26 Jahre alten Fahrzeug immer wieder Defekte aufgetreten seien, habe die Feuerwehr zunächst eine umfassende Prüfung durch den Hersteller Iveco in Auftrag gegeben. Der Fahrzeughersteller habe die Probleme bestätigt und festgestellt, dass die Autodrehleiter das Ende ihres Lebenszyklus erreicht hat.

Daraufhin fragte die Gemeinde bei der Gebäudeversicherung nach und erhielt die Bestätigung, dass das Fahrzeug nicht mehr ersetzt werde. Laut GVZ seien die Kosten für eine umfassende Reparatur viel zu hoch und eine ebenfalls teure Neubeschaffung auch nicht notwendig dank dem neuen Konzept. (flo)

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen