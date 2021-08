Sie ist Rettungsschwimmerin, Sanitäterin im Militär und Lehrerin

Urdorf Sie sorgt mit ihren Kollegen für einen sicheren Badespass Anna Richi absolvierte mit acht Jahren ihren ersten Rettungsschwimmerkurs, nun unterrichtet die 30-jährige Weiningerin selbst Kinder und Jugendliche. Als Badeaufsicht musste die Vizepräsidentin der Schweizerischen Lebensrettungs-Gesellschaft (SLRG) Sektion Altberg bereits gefährliche Situationen bewältigen. Lydia Lippuner 14.08.2021, 04.25 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Bereit für den Einsatz: Seit 12 Jahren engagiert sich Anna Richi im Vorstand der Schweizerischen Lebensrettungs-Gesellschaft Sektion Altberg. Lydia Lippuner Unübersehbar: Dieses Rettungsbrett sei besonders geeignet, um erschöpfte Leute im See abzuholen, sagt Anna Richi. Lydia Lippuner Hauruck: Die Rettungsschwimmer ziehen während einer Übung zwei Leute aus dem Wasser. Lydia Lippuner Übung für den Ernstfall: Anna Richi hält die Puppe mit einer Hand über Wasser. Lydia Lippuner

Anna Richi macht eine kräftige Bewegung mit ihrem rechten Arm und schwimmt rückwärts. In der linken Hand hält die Weiningerin eine orange Puppe. Das Wasser im Becken der Badi Weihermatt in Urdorf spritzt zur Seite. Am Beckenrand stehen einige andere Rettungsschwimmer und beobachten Richi. Die Vizepräsidentin der Schweizerischen Lebensrettungs-Gesellschaft (SLRG) Sektion Altberg zeigt die Übung vor, weil sie am meisten Erfahrung hat und eine Frau ist. «Diese Übung ist einfacher für Frauen, da es uns aufgrund der natürlichen Fettverteilung im Wasser leichter nach oben treibt», sagt die 30-Jährige. Männer hätten mit ihren muskulösen Beinen in diesem Fall einen Nachteil.

Die Männer zeigen nun, wie man den Rettungsball wirft. In dieser Disziplin haben die Rettungsschwimmer der SLRG Sektion Altberg sogar einmal den dritten Platz an der Schweizer Meisterschaft der Rettungsschwimmer erreicht. «Das tolle am Rettungsschwimmen ist, dass es Sport und soziales Engagement verbindet», sagt Richi. Sie war bereits an 17 Meisterschaften dabei. Doch obschon die Sektion Altberg jede Woche trainiere, gehe es nicht primär darum, Medaillen an Schweizer Meisterschaften zu holen. Dies sei aber eine tolle Zusatzmotivation.

Richi machte die Rekrutenschule als Sanitäterin

Richi ist seit ihrem achten Lebensjahr bei den Rettungsschwimmern dabei. Nach ihrem ersten Kurs habe sie so viel Spass am Schwimmen gefunden, dass sie einfach nicht mehr aufhören wollte. So sei sie im Verein geblieben. Mit 18 Jahren wurde sie Vorstandsmitglied und liess sich zur Jugendtrainerin ausbilden. Das Rettungswesen faszinierte sie je länger, je mehr: Sie absolvierte die Rekrutenschule als Sanitäterin, arbeitete in der Event-Sanität und gibt inzwischen Rettungsschwimmkurse.

«Mittlerweile mache ich alles, was man in der Rettung ohne Ausbildung machen kann.»

Ihre pädagogischen Fähigkeiten kommen auch beim Training in der Badi Weihermatt zum Zuge. Bei einer Übung ziehen zwei Rettungsschwimmer an Land zwei Personen im Wasser an einem Seil aus dem Wasser. Richi sagt zu einem der jungen Männer im Wasser: «Du sitzt wie auf einem Sofa im Wasser. So kommst du nicht vorwärts.» Würde er sich ganz flach und starr machen, könnte man ihn leichter durch das Becken ziehen.

Training für Nachwuchs und Schwimmbegeisterte Die Sektion Altberg der Schweizerischen Lebensrettungs-Gesellschaft (SLRG) trainiert jeden Dienstag im Hallenbad Geroldswil:

Training Erwachsene: 19.15 bis 20.30 Uhr

Kinder ab 8 Jahren: 17.30 bis 18.30 Uhr

Kinder ab 10 Jahren: 18.30 bis 19.30 Uhr



Dass die Schwimmbäder in der Covidpandemie erst spät öffneten, traf Richi hart. In den vergangenen Monaten habe sie die Jugendlichen deshalb zwangsläufig vom Beckenrand aus trainiert. Dabei hatte sie viel zu tun: «Der Verein hatte in den letzten Jahren Zuwachs von vielen neuen Jugendlichen erhalten», sagt Richi. Diese trainieren einmal wöchentlich im Hallenbad Geroldswil. Dort musste der Verein infolge des Andrangs nun zusätzlich zur gesponserten Bahn der Gemeinde eine weitere Bahn dazumieten.

Aufgaben der Rettungsschwimmer nahmen zu

Der Nachwuchs sei wichtig, da der Aufgabenbereich der Rettungsschwimmer in den letzten Jahren gewachsen sei. Da viele Samaritervereine im Bezirk aufgelöst wurden, hilft der Verein nun beispielsweise auch beim Blutspenden aus, gibt der Feuerwehr Nothelferkurse und bildet Lehrer aus. Da kommen zusätzliche Mitglieder wie gerufen. «Nun wäre es aber wichtig, dass die Jugendlichen auch im Vorstand nachrücken», sagt Richi.

Um die Kosten für die Schwimmbadnutzung zu begleichen, hat der Verein einen Deal mit der Badi Urdorf abgeschlossen. Regelmässig übernehmen die Rettungsschwimmer die Badeaufsicht, dafür dürfen sie nach dem Betriebsschluss auf der Anlage trainieren. Freiwilligenarbeit gehört bereits seit langem zum Rettungsschwimmer-Sport dazu. Bei Richi kommen jährlich rund 400 ehrenamtliche Stunden zusammen. Dieses Pensum bewältigt sie zusätzlich zu ihrem Vollzeitjob als Geschichts- und Deutschlehrerin am Gymnasium.

«Mein Partner ist auch sehr aktiv in der Freiwilligenarbeit, sonst würde das alles nicht gehen.»

Bevor Richi als Lehrerin arbeitete, verdiente sie sich in ihrem Studium einen Zustupf als Badeaufsicht. Sie war in Zürcher Badis und am Katzensee angestellt. Besonders in der Saison am Katzensee habe sie viel gelernt. Da es dort kein abgesperrtes Badegebiet gibt, musste sie dafür einen Zusatzkurs absolvieren. «Ich musste Aufsicht machen, ohne die Leute zu offensichtlich zu beaufsichtigen», sagt sie.

Rettungsschwimmer erleben Panik im Wasser und an Land

Dabei hat sie einiges erlebt: So sei sie einmal gerufen worden, weil eine Person spurlos verschwunden war und auf dem Rasen nur noch deren Badetuch, Handy und Portemonnaie dalagen. Nachdem sie das ganze Gelände abgesucht hatte, die Person ausrief und schliesslich die Polizei alarmierte, sei der Mann gemütlich daher spaziert gekommen. Er habe sich nur kurz ein Getränk in Regensdorf an der Tankstelle geholt, sagte er. Notsituationen im Wasser konnte Richi oft meistern, indem sie den Leuten einen Gegenstand zuwarf. «Viele kamen in Panik, weil sie rausgingen und im trüben Seewasser auf einmal den Grund unter den Füssen verloren.» Dabei seien sie noch gar nicht weit vom Ufer entfernt gewesen.

Einmal erlebte sie jedoch einen dramatischen Notfall in einer Badi. «Einige Kinder riefen mich, weil ein Mädchen reglos am Grund des Beckens lag», sagt Richi. Sie sei ins Becken gesprungen und habe das erschöpfte Kind an Land gezogen. Als sie es auf die Wiese gelegt habe, sei ihr aber niemand zu Hilfe geeilt, da sie in der Hektik vergessen habe, den SOS-Knopf zu drücken.

«Die Leute beobachteten uns einfach. Auf mein Rufen kamen nur Kinder angerannt.»

Bis der Badmeister kam, sei eine gefühlte Ewigkeit vergangen.

Als er schliesslich da war, sprach das Kind bereits wieder mit ihr. Es wurde aber trotzdem zur Überwachung ins Spital gebracht, da es viel Wasser geschluckt hatte. «Das war wichtig, denn man kann auch im Nachhinein ertrinken, wenn sich das Wasser auf der Lunge sammelt», sagt Richi. Obwohl sie in solchen Situationen cool reagieren könne, sei ihr dieses Erlebnis doch in die Glieder gefahren. Es mache einen grossen Unterschied, ob man eine Übungspuppe durchs Wasser ziehe oder ob der Ernstfall eintrete und man ein lebloses Kind vom Beckengrund rettet.