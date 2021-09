CO2-neutrale Wohnungen: René Schmid baut in Urdorf

Urdorf CO2-neutrales Wohnen: Architekt René Schmid baut 39 Wohnungen im Lörler Im Norden Urdorfs entsteht eine Überbauung der Stiftung Umweltarena Schweiz, die komplett CO 2 -neutral sein soll und sich selber mit Strom versorgen wird. Virginia Kamm 14.09.2021, 04.00 Uhr

So sieht die Baustelle im Lörler in Urdorf zurzeit aus. Severin Bigler

In Urdorf entsteht zurzeit eine CO 2 -neutrale Wohnüberbauung der Stiftung Umweltarena Schweiz. Architekt des Bauprojekts ist René Schmid. Er ist kein Unbekannter im Limmattal: So war er auch Architekt der 2012 eröffneten Umweltarena in Spreitenbach, die eine Ausstellungsplattform für verschiedene Nachhaltigkeitsthemen bietet. 2019 hat er zudem die Überbauung «Kindhousing» im Bergdietiker Dorfteil Kindhausen mit acht Einfamilienhäusern und 13 Eigentumswohnungen realisiert.

Die drei Mehrfamilienhäuser mit insgesamt 39 Mietwohnungen, die sich derzeit im Bau befinden, liegen im Lörler nahe der Kantonsschule Limmattal in Urdorf. Sie sollen Mitte 2022 fertig und bezugsbereit sein. Das Vermietungsverfahren hat noch nicht begonnen, daher sind die Preise der Wohnungen noch nicht bekannt. «Sie werden aber ortsüblich sein», sagt Monika Sigg, Mediensprecherin der Umweltarena, auf Anfrage. Bei den Wohneinheiten handelt es sich um Zweieinhalb-, Dreieinhalb- und Viereinhalbzimmerwohnungen.

Die Hybridbox speichert Energie für den Winter

Das Spezielle an der Wohnüberbauung mit einer Fläche von fast 4000 Quadratmetern ist, dass sie CO 2 -neutral und komplett selbstversorgend betrieben werden soll. Für Mieterinnen und Mieter ergeben sich also keine Strom- und Heizkosten. Dies dank Photovoltaikanlagen an Fassaden und auf den Hausdächern sowie Windrädern auf den Flachdächern. Nicht einmal beim Duschen soll Potenzial ungenutzt bleiben: Die Abwärme aus dem Duschwasser soll nämlich das Kaltwasser erwärmen, wodurch mindestens 30 Prozent weniger Warmwasser nötig sein soll. Der Lift in den Mehrfamilienhäusern wird einen speziell niedrigen Verbrauch im Stand-by-Modus haben und ebenfalls nach dem Prinzip der Energierückgewinnung funktionieren.

Doch wie versorgt sich die Überbauung im Winter, wenn nur wenig Solarstrom gewonnen werden kann? «Eine Lösung für die Problematik der Winterstromlücke sind saisonale Energiespeicher, welche die in den Sommermonaten gewonnene Energie aufnehmen», erklärt Sigg. «Diese Energie kann dann in den Wintermonaten für Heizwärme, Warmwasser und Haushaltsstrom genutzt werden.» Bei der Wohnüberbauung in Urdorf ermöglicht dies die sogenannte Hybridbox, ein intelligentes Energiesystem. Das für das Heizen und den Strom im Winter benötigte Gas wird per Power-to-Gas-Verfahren aus der Solarenergie gewonnen. Die Kosten der Überbauung in Urdorf sind rund 5 Prozent höher als bei herkömmlichen vergleichbaren Bauprojekten.

Umweltarena hat auch das erste energieautarke Mehrfamilienhaus gebaut

Es ist nicht die erste selbstversorgende Überbauung, die die Umweltarena realisiert: Im Rahmen ihrer sogenannten Leuchtturmprojekte hat sie 2016 auch das erste energieautarke Mehrfamilienhaus der Welt erbaut. Das Haus steht in Brütten bei Winterthur. Die durch die Solarfassade und das Solardach gewonnene Energie wird in Wasserstoff umgewandelt, der zum späteren Gebrauch gespeichert wird. Zum Mehrfamilienhaus in Brütten und zu anderen Projekten der Stiftung Umweltarena Schweiz gibt es in der Umweltarena in Spreitenbach verschiedene Ausstellungen.

Sigg ist sich sicher, dass die Energiestrategie 2050 schon heute umgesetzt werden könnte. Der Gebäudesektor sei in der Schweiz für über 40 Prozent des Energieverbrauchs verantwortlich. «Darum sind die Projekte der Umweltarena nach Minergiestandard gebaut und mit den energieeffizientesten Produkten unserer Ausstellungspartner ausgestattet und haben immer drei Gewinner», sagt sie. «Den Mieter, der durch energiebewusstes Wohnen keine Energiekosten und einen höheren Wohnkomfort hat, den Investor, der von einem besseren Werterhalt der Liegenschaft profitiert, und schliesslich die Umwelt und somit wir alle.»