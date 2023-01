Urdorf Ein Obdach für Ohrwürmer und Mauerbienen: Er verwandelt Urdorfer Bäume in Insektenhotels Ibro Pracic aus Urdorf stellt aus lokalem Holz und Abfallprodukten Nisthilfen für Insekten her. Bereits sieben Stück schmücken die Gemeinde. Der 57-jährige Mitarbeiter des Urdorfer Werkhofs freut sich, dass in den meisten schon tierische Gäste eingecheckt sind. Sibylle Egloff Jetzt kommentieren 07.01.2023, 05.00 Uhr

Werkhofmitarbeiter Ibro Pracic ist der Vater der Urdorfer Insektenhotels. Die neuste Herberge realisierte er in einem gefällten Birnenbaum beim neuen Kunstrasenplatz. Severin Bigler

Der zwei Meter hohe Holzstrunk am Rande des Urdorfer Kunstrasenplatzes beim Chlösterli scheint über die Fussballerinnen und Fussballer zu wachen. Doch eigentlich hat die imposante Erscheinung am Wegrand eine andere Aufgabe. Beim holzigen Bauwerk handelt es sich um ein Insektenhotel. «Es steht fast am gleichen Ort wie vorher der Birnenbaum, den man für den Bau des Kunstrasenplatzes fällen musste», sagt Ibro Pracic und blickt hoch zum Hotel, das er selbst erschaffen hat. Der 57-Jährige ist seit fast vier Jahren für den Werkhof Urdorf tätig.

«Eigentlich wollte die Gemeinde aus dem Birnenbaum Sitzbänkli machen, doch weil das Holz faul war, mussten wir uns etwas anderes überlegen», sagt Pracic. Ein Insektenhotel zu bauen, lag auf der Hand. Es ist sozusagen das Steckenpferd des Werkmitarbeiters. Schliesslich hat er bereits sechs solcher Nist- und Überwinterungshilfen gefertigt, die an verschiedenen Orten im Dorf anzutreffen sind.

Wacht über den Fussballplatz: Das Insektenhotel wurde aus einem Birnenbaum gefertigt, der sich unweit des heutigen Standorts befand und wegen des Baus des Kunstrasenplatzes gefällt werden musste. Severin Bigler

Liebe zum Detail: Am aufwendigsten war das Anordnen der Strukturen und das Bohren der unterschiedlich grossen Löcher. Ibro Pracic hat sogar ein Herz aus dem Baumstrunk gesägt. Severin Bigler

Ein Hotel steht zum Beispiel in der Nähe der Bushaltestelle Spitzacker am Schäflibach. Zwei andere befinden sich auf Höhe des Kreisels bei der Feld- und Birmensdorferstrasse, ebenfalls am Schäflibach. Pracic hat die kranken Bäume dort nicht bis runter zum Boden gefällt, sondern zwei Meter stehen lassen, um die Hotels so direkt in die Stämme integrieren zu können.

Das erste Insektenhotel steht auf der Gemeindehausterrasse

Ein weiteres Werk kann Pracic fast täglich bei der Arbeit anschauen. Es steht beim Werkhof Tyslimatt. «Das allererste Insektenhotel, das ich 2019 erstellt habe, ist auf der Terrasse des Gemeindehauses untergekommen», erzählt Pracic.

Prominenter Standort: Dieses Insektenhotel steht am Schäflibach bei der Haltestelle Urdorf Neumatt an der Birmensdorferstrasse. Severin Bigler

In die neuste Herberge hat er über 40 Stunden investiert, das verteilt über mehrere Monate. «Wenn das Wetter schlecht ist, ist das eine willkommene Beschäftigung, weil man drinnen daran arbeiten kann», erklärt Pracic. Die Holzstücke herauszusägen, um Platz für die weiteren Elemente zu schaffen, sei nicht sehr aufwendig gewesen, meint er bescheiden. Dass er dabei nicht nur Rechtecke, sondern auch Herzchen formte, ist am fertigen Objekt gut zu erkennen.

«Das Anordnen verschiedener Strukturen für die Insekten und das Bohren der Löcher war deutlich anspruchsvoller», sagt Pracic. Er achtete darauf, unterschiedlich grosse Löcher bereitzustellen, damit sich Wespen, Käfer, Fliegen, Ohrwürmer sowie beispielsweise die Rote und die Gehörnte Mauerbiene darin verkriechen können.

Alle Hotels haben ein Schutzdach

Im Birnenbaum-Hotel finden sich Backsteine, alte Ziegel, Schindeln, Baumrinde und diverses Holzmaterial, das sonst vermutlich in der Abfallmulde gelandet wäre. Das einzig nicht Lokale sind die Bambusrohre. «Wichtig ist, dass das Material nicht schnell vermodert und zusammenfällt. Das ist ja nicht Sinn und Zweck der Sache», sagt Pracic. Aus diesem Grund hat er auch all seinen Hotels ein Dach verpasst, damit das Holz besser vor Wind und Wetter geschützt ist und so länger intakt bleibt.

Auch vis-à-vis dem Zentrum Spitzacker verschönert ein Insektenhotel die Landschaft. Severin Bigler

Beim Bau der Insektenhotels kann Pracic seine Kreativität ausleben und dabei noch mit seinem Lieblingsmaterial arbeiten. «Ich war 26 Jahre lang in der Forstwirtschaft im Berner Oberland tätig. Auch dort habe ich verschiedene Projekte mit Holz umgesetzt. Zum Beispiel habe ich aus Rundholz Sterne gesägt, die dann als Kerzenhalter dienten.»

Dass Insekten profitieren, gefällt ihm

Nicht nur die Insektenhotels zu bauen erfüllt Pracic, sondern auch der nachhaltige Gedanke dahinter gefällt ihm. «Es ist schön, etwas selbst aus recyceltem Material herzustellen, statt etwas im Baumarkt zu kaufen.» Und nicht zuletzt macht er es auch den Tieren zuliebe. «Biodiversität zu fördern, ist wichtig, auch aus Sicht der Gemeinde Urdorf. Insekten so zu unterstützen und ihnen etwas mehr Raum zu geben, ist eine tolle Sache», sagt Pracic.

Eine weitere Herberge am Schäflibach: Das Hotel wurde aus einem nicht bis zum Boden gefällten Baumstrunk gezimmert. Severin Bigler

Dass sich seine Mühe lohnt, konnte er letzten Frühling beobachten. «Das Insektenhotel beim Werkhof war gut besetzt. Fast jedes Löchlein war gefüllt. Ich freue mich, wenn das bald auch der Fall beim neusten Hotel ist. Doch die Gäste brauchen wohl noch eine Weile, um anzureisen und einzuchecken.»

