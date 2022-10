Urdorf: Kinder schreiben die Geschichte mit

Urdorf Das Collegium Musicum Urdorf lässt Kinder die Geschichte mitgestalten Mit «Die Abenteuer der Maus Lou im Garten von Claude Monet» lud das Collegium Musicum Urdorf zu einer interaktiven Reise ein. Christian Murer Jetzt kommentieren 31.10.2022, 14.11 Uhr

Die Erzählerin Evamarie Felder mit der Maus Lou, die auf der Suche nach dem Traumvogel ist. Christian Murer

Mit Musik, Theater und Improvisation begeben sich die vielen kleinen und grossen Kinder am Sonntag in der Neuen Reformierten Kirche in Urdorf auf eine Reise in ein wunderliches Abenteuerland. Dort lebt die kleine Maus Lou im Garten von Claude Monet, dem grossen impressionistischen französischen Maler. Inszeniert wurde die musikalische Geschichte gemeinsam von den Musikerinnen und Musikern des Collegium Musicum Urdorf (CMU) mit Gastdirigent Hugo Bollschweiler und der Erzählerin Evamaria Felder.

Die Maus Lou wünscht sich nichts sehnlicher, als einen Freund zum Spielen. Eines Tages findet sie auf einem der Spaziergänge eine Feder. «Wem die wohl gehören mag», fragt sie sich? Nun beginnt die Suche nach dem unbekannten Traumvogel. Dieses und weitere Abenteuer erleben die Kinder gemeinsam mit Klang, Malerei und Geschichten. Natürlich fehlt der passende Soundtrack für die musikalische Reise nach Frankreich nicht. Zu den fantasievollen Momenten der Geschichte spielt das Collegium Musicum die atmosphärische und emotionale Musik des Impressionismus. Das ermöglicht den Kindern ein spielerisches Eintauchen in die Klangwelten bekannter Komponisten wie Eric Satie, Jan Sibelius und Claude Debussy.

Die «Abenteuer der Maus Lou» lässt den Impressionismus also gleich in mehrfacher Hinsicht aufleben. Geschickt werden Kunstwerke von Künstlern mit der Musik aus der gleichen Epoche verbunden. So entsteht eine fantasievolle Geschichte – gemeinsam geschrieben mit Hilfe der Kinder. Zudem spielt Corinne Kappeler ein imposantes Harfen-Solo.

Mit den Kindern eine eigene Welt erschaffen

Zu ihrem Engagement als Erzählerin sagt Evamaria Felder nach der Aufführung: «Es war für mich eine grosse Freude, mit all den Kindern den Traumvogel und damit einen Freund für die Maus Lou zu finden.» Denn für sie seien Freunde fürs Leben wichtig. Dabei sei es immer wieder berührend, in welche Welten man mit der Musik und der eigenen Fantasie eintauchen könne. «Umso schöner ist es, wenn ich gemeinsam mit den Kindern eine Welt erschaffen kann, in der alles möglich ist», so die Luzerner Konzertflötistin.

Viele Kinder besuchten das Konzert des Collegium Musicum Urdorf. Christian Murer Nicht nur passive Zuhörer: Die Kinder malten gemeinsam einen Traumvogel. Christian Murer Harfenistin Corinne Kappeler sorgte für himmlische Klänge. Christian Murer Es wurde konzentriert Musik gemacht. Christian Murer Dirigent Hugo Bollschweiler führte das Collegium Musicum Urdorf souverän durch das Konzert. Christian Murer Die neue CMU-Präsidentin Regula Obrecht spielte auch mit. Christian Murer

Mit diesem wunderbaren Orchester und der traumtänzerischen Evamaria Felder einen musikalischen Ausflug in den glitzernden Garten von Monet zu machen, sei eine tolle Sache, sagt Gastdirigent Hugo Bollschweiler. «Ich erlebte eine Stunde voller offener Kinderaugen, -ohren und -herzen. Offen, neugierig, unkompliziert und herzlich waren sie, die Musikerinnen und Musiker des CMU.»

Für Kinder und Eltern ein schönes Erlebnis

«Das heutige Konzert übertraf all meine Erwartungen. Was auf und neben der Bühne mit Monet und den verschiedenen Musikern für Gross und Klein geboten wurde, war faszinierend, sagte die Urdorferin Karin Treyer: Die Geschichte sei so packend gewesen, dass die Kinder den ganzen Auftritt konzentriert und freudig miterlebt hätten. Sie als Elternteil hätte sich derweil in die Musik, die Malerei und die Freude der Kinder hineinversetzen dürfen. Sie sagt: «Das Lässige fand ich die wunderschöne Musik und dass die Kinder etwas zu tun hatten. Auch die Erzählerin fand ich super.»

«Die Abenteuer der Maus Lou im Garten von Claude Monet» verzauberte alle. Christian Murer

