Kritische Urdorfer Katholiken-Gruppe hat sich zurückgezogen

Urdorf Dank neuem Kirchenpflegepräsidenten und Pfarrer-Nachfolger: Gruppe «Katholische Pfarrei Urdorf wohin?» hat sich zurückgezogen In die Katholische Kirche Urdorf ist wieder Ruhe eingekehrt. Kirchenpflegepräsident Michele Aggiato hofft, durch eine stärkere Präsenz in der Öffentlichkeit auch inaktive Mitglieder wieder begeistern zu können. Virginia Kamm Jetzt kommentieren 04.01.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die Katholische Pfarrei Heiliger Bruder Klaus in Urdorf hat keine einfache Zeit hinter sich. Nun herrscht aber wieder bessere Stimmung. Virginia Kamm

Die gute Nachricht zuerst: In der Katholischen Kirche Urdorf ist die Stimmung wieder besser als noch vor rund einem Jahr. Die aus sieben Personen bestehende Gruppe «Katholische Pfarrei Urdorf wohin?» hat sich vollständig zurückgezogen. An der Kirchgemeindeversammlung im November 2020 meldete sich die Gruppe unter alt Gemeindepräsident Werner Gutknecht (FDP) erstmals zu Wort und sagte, sie wolle sich für ein Klima einsetzen, «in dem man miteinander umgehen kann».

Die Entstehung der Gruppe geht weiter zurück: Teil davon ist nämlich auch Robert Eigenmann, ehemaliger Kirchenpflegepräsident. Dieser trat einige Monate vor der Kirchgemeindeversammlung, im Juni 2020, von seinem Amt zurück und verliess nach 14 Jahren die Kirchenpflege wegen interner Differenzen. An der Versammlung sprach er dann sogar von Meuterei.

«Mit dem neuen Kirchenpflegepräsidenten hat sich das Problem erledigt»

Im Januar 2021 forderte die Gruppe schliesslich den sofortigen Rücktritt des Vizepräsidenten der Kirchenpflege Christian Tomasi. Dies, damit der an der Kirchgemeindeversammlung neu gewählte Präsident Michele Aggiato nicht auf dessen konservative Linie eingespurt werde. Als sich daraufhin nichts tat, beschloss die Gruppe, die Situation ein weiteres Jahr zu «erdulden», wie es Werner Gutknecht auf Anfrage sagt. «Mit dem neuen Kirchenpflegepräsidenten hat sich das Problem erledigt», sagt er. «Jetzt sind wir gespannt auf die Erneuerungswahlen der Kirchenpflege im Frühling.» Tomasi darf dann nämlich nicht erneut kandidieren, weil er nicht mehr in Urdorf, sondern im Kanton Aargau wohnt.

Mit dem neuen Kirchenpflegepräsidenten Michele Aggiato sei die Gruppe zufrieden, sagt Gutknecht. «Er hat es zwar nicht einfach, die Kirchgemeinde nach diesen schwierigen Jahren wieder auf einen guten Weg zu bringen, er gibt sich aber riesige Mühe. Wir sind zuversichtlich, dass ihm die neuen Kirchenpflegemitglieder ab dem Frühling dabei helfen werden.» Auch mit Joseph Naduvilaparambil, der seit Anfang Oktober 2021 als Nachfolger von Pfarrer Max Kroiss die Katholische Pfarrei Heiliger Bruder Klaus leitet, zeigt er sich zufrieden: «Wir waren positiv überrascht, dass sich so schnell ein Ersatz hat finden lassen», sagt er. «Joseph Naduvilaparambil hat sich in der Gegend bereits ausgekannt und gib sich sehr Mühe. Daher sind wir ihm gegenüber zuversichtlich.»

Sowohl mit dem neuen Pfarradministrator Joseph Naduvilaparambil ... Valentin Hehli

... als auch mit dem neuen Kirchenpflegepräsidenten Michele Aggiato ist die Gruppe «Katholische Pfarrei Urdorf wohin?» zufrieden. Chris Iseli

Auch wenn die Gruppe «Katholische Pfarrei Urdorf wohin?» zurzeit inaktiv ist, ist sie nicht aufgelöst: «Wir stehen auf Wunsch bereit und würden helfen, wenn unsere Erfahrung bei einer Neuausrichtung der Pfarrei oder einem Wiederaufbau des Pfarreilebens gewünscht wäre», sagt Gutknecht. «Wir drängen uns aber nicht mehr auf.»

Kirchenpflegepräsident Michele Aggiato zeigt sich erfreut über die Zufriedenheit der Gruppe «Katholische Pfarrei Urdorf wohin?». «Ich hatte nie das Gefühl, dass die Stimmung in der Kirchgemeinde schlecht ist», sagt er zwar. Es habe aber persönliche Spannungen gegeben, die nicht positiv für die Gemeinde gewesen seien. «Ich selber hatte immer ein gutes Verhältnis zu den Mitgliedern der Gruppe und der Kirchenpflege», sagt er.

Insgesamt habe er sein Amt im November 2020 unter guten Voraussetzungen antreten können, sagt Aggiato. So weiss er auch schon, dass er im Frühling erneut kandidieren wird. Die öffentliche Ausschreibung für die Wahl der Mitglieder der Kirchenpflege und des Pfarreirats soll Ende Januar erfolgen. «Die Kirchenpflege hat 2021 schon sehr viel erreicht», zieht er Bilanz. So sei es der Kirchenpflege in Zusammenarbeit mit der Pfarrwahlkommission und dem Generalvikariat in Zürich gelungen, die Nachfolge von Pfarrer Max Kroiss zu sichern. Zudem sei die Kommunikation gegenüber der Öffentlichkeit verbessert worden. Auf Letzteres will er im neuen Jahr noch mehr Wert legen. So hofft er, auch inaktive Gemeindemitglieder wieder mehr für das Pfarreileben begeistern zu können. Er sagt:

«2021 war ein spannendes Jahr, jetzt freue ich mich auf eine Stabilisierung.»

So hofft Aggiato, dass sich der neue Pfarradministrator Joseph Naduvilaparambil weiterhin gut in der Pfarrei einleben wird. «Bisher haben wir sehr gute Erfahrungen mit ihm gemacht und die Rückmeldungen zu den Gottesdiensten sind auch positiv», sagt er. Es brauche aber noch ein bisschen Zeit, bis die Beziehungen von Naduvilaparambil zur Gemeinde gefestigt seien. «Das geht nicht von heute auf morgen.»

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen