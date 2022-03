Die Barber Angels schneiden Armutsbetroffenen die Haare in Urdorf

Urdorf Coiffeusen mit Herz: Die Barber Angels schneiden Armutsbetroffenen gratis die Haare 21 Personen aus Urdorf, Dietikon, Birmensdorf und dem Mutschellen haben am Sonntag von professionellen Friseusen im Mehrzweckraum Embri in Urdorf einen neuen Haarschnitt und mehr Selbstwertgefühl erhalten. Sibylle Egloff Jetzt kommentieren 06.03.2022, 18.47 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Walter Wehrli ist zufrieden mit seinem neuen Haarschnitt und bedankt sich bei Barber Angel Tina Flohr. Sibylle Egloff

«Wow, Raffi, man sieht deine Ohren wieder», sagt Nicole Wehrli zu ihrem Sohn. Der Achtjährige hat gerade von der Dietiker Coiffeuse Susanne Hänni alias Curlysue eine neue Frisur verpasst bekommen. Jetzt sitzt seine Zwillingsschwester Tiffany auf dem Stuhl und wartet darauf, dass ihr die Spitzen geschnitten werden. Familie Wehrli aus Bellikon, zu der auch Vater Walter und Sohn Silas gehören, hat an diesem Sonntagnachmittag einen Coiffeurtermin bei den Barber Angels im Mehrzweckraum Embri in Urdorf.

Unter diesem Namen engagieren sich professionelle Friseurinnen und Friseure in rockigen Lederoutfits seit rund vier Jahren für Menschen in der Schweiz, die an der Armutsgrenze leben. Weil diese sich kaum einen Coiffeurbesuch leisten können, schneiden ihnen die Barber Angels kostenlos die Haare. Der Klub der Barber Angels Brotherhood wurde 2016 in Deutschland ins Leben gerufen. Mittlerweile hat er Ableger in Spanien, Norwegen, Österreich, Holland und der Schweiz.

Sie greifen in Urdorf bereits zum dritten Mal gratis zur Schere

Die Barber Angels verwandeln den Mehrzweckraum Embri bereits zum dritten Mal in einen Coiffeursalon und spannen mit der Urdorfer Kantonsrätin Sonja Gehrig (GLP) zusammen. Sie ist Präsidentin des Vereins «Aufgetischt statt weggeworfen», der mittlerweile an 14 Standorten im Kanton Zürich und im Kanton Aargau nicht mehr verkaufbare Lebensmittel an Personen mit geringem Einkommen verteilt – unter anderem auch in Urdorf.

Susanne Hänni alias Curlysue schneidet der achtjährigen Tiffany die Spitzen. Sibylle Egloff

Über eine Kollegin, die am Standort Fällanden die Lebensmittelabgabe organisiert, hat Gehrig von der Arbeit der Barber Angels erfahren und lud die Coiffeusen 2019 erstmals nach Urdorf ein. «Wir verfolgen das gleiche Ziel. Wir möchten Armutsbetroffenen eine Freude bereiten und sie unterstützen, daher finde ich es sinnvoll, dass wir zusammenarbeiten», sagt Gehrig. So habe sie beispielsweise alle Lebensmittelbezüger aus Urdorf auf das Coiffeurangebot aufmerksam gemacht.

Normalerweise schneidet sie ihre Haare einmal pro Jahr

Die Werbung war erfolgreich. 21 Personen aus Urdorf, Dietikon, Birmensdorf und dem Mutschellen haben sich für einen Haarschnitt am Sonntagnachmittag angemeldet. So zum Beispiel eine Mutter aus Urdorf, die ihren Namen nicht in der Zeitung lesen möchte. «Ich bin sehr froh, dass ich hier meine Haare schneiden lassen kann. Dadurch spare ich viel Geld. Normalerweise kann ich es mir höchstens einmal im Jahr leisten, zum Coiffeur zu gehen.»

Katharina Blessing kümmert sich um Silas' Frisur. Sibylle Egloff

Ähnlich geht es dem dreifachen Familienvater Walter Wehrli, der die Barber Angels mit Frau und Kindern besucht. Er nahm das Angebot bereits vor drei Jahren in Anspruch. «Damals hatte ich noch einen Job, doch es war schon knapp. Aufgrund meiner Knieprobleme und einer Operation kann ich derzeit gar nicht arbeiten. Daher bin ich doppelt dankbar, dass wir vorbeikommen dürfen», sagt Wehrli. Coiffeuse Tina Flohr, die ihm die Haare schneidet, strahlt übers ganze Gesicht. Sie sagt:

«Ich sehe täglich bei der Arbeit, was für ein tolles Gefühl ein neuer Haarschnitt auslösen kann. Daher freue ich mich, dass ich auch Menschen, die es sich nicht leisten können, dieses Gefühl geben kann.»

Die Engel mit den Scheren: Sven Scherer, Susanne Hänni, Katharina Bessling, Präsidentin Melanie Scherer, Tina Flohr, Dolores Sina und Kantonsrätin Sonja Gehrig (von links). Sibylle Egloff

Dieser Meinung ist auch Melanie Scherer, Präsidentin der Barber Angels Schweiz. «Die Wertschätzung, die man spürt und das neue Selbstwertgefühl, das man den Menschen schenken kann, ist für uns der grösste Lohn.» Die Arbeit ihres zehnköpfigen Teams ist gefragt. «Weil wir sehr viele Anfragen von Institutionen und Vereinen haben, sind wir dringend auf der Suche nach weiteren Coiffeusen und Coiffeuren, die uns unterstützen», sagt Scherer. Mittlerweile wurde die ganze Familie Wehrli von den Barber Angels bedient. Mit frischen Frisuren und Taschen mit kostenlosen Haarprodukten verlässt sie den Mehrzweckraum. Coiffeuse Tina Flohr und Walter Wehrli umarmen sich. Zum Abschied sagt er: «Vielen Dank, ihr seid wahre Engel.»

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen