Urdorfer "Fäscht": Das erwartet die Gäste an der Party

Urdorf «Chum a s'Fäscht in Urdorf»: Nach langer Coronapause steigt im Dorf eine Party der Clique Schäflibach und der Knabengesellschaft Am 12. und 13. November verwandelt sich das Gelände der Clique Schäflibach an der Bernstrasse in ein Party-Paradies mit Festzelt, Bar, Guggenmusik und Kinderkarussell. Virginia Kamm Jetzt kommentieren 03.11.2021, 18.00 Uhr

Stefan Isenschmid, Vizepräsident der Knabengesellschaft, und Michael Keel, Präsident der Clique Schäflibach, stehen hinter dem Urdorfer «Fäscht». Sandra Ardizzone

Die coronabedingte Durststrecke hat bald ein Ende. In Urdorf soll endlich wieder gefeiert werden: Nachdem die Clique Schäflibach und die Knabengesellschaft Urdorf 2021 schon das zweite Jahr in Folge auf ihre grossen Veranstaltungen verzichten mussten, steht am 12. und 13. November ihr erster gemeinsamer Anlass im Hauptquartier der Clique Schäflibach an der Bernstrasse 181 an. Die Aufbauarbeiten haben bereits begonnen. Am «Fäscht» erwartet die Gäste unter anderem eine Festwirtschaft, eine Bar, Musik und Tanz bis in die Morgenstunden.

Die Idee, zusammen einen Anlass auf die Beine zu stellen, hatten Michael Keel, Präsident der Clique Schäflibach, und Stefan Isenschmid, Vizepräsident der Knabengesellschaft, an einer gemeinsamen Sitzung. «Die Vorstände unserer Vereine waren einverstanden und so wurde die Idee immer grösser», erzählt Isenschmid. Das gesellschaftliche Leben im Dorf habe unter den Absagen von Fasnacht, Waldfest und Chilbi gelitten. «Wir merken, dass unsere Vereine mit der Organisation des Anlasses wieder aufblühen», sagt er. Keel ergänzt:

«Unser Ziel ist es, dass viele Leute gemütlich zusammenkommen und Freude haben.»

Auf den simplen Namen «s'Fäscht» seien sie gekommen, weil der Anlass zurzeit das einzige geplante Dorffest sei.

Die gemeinsame Geschichte und die Freundschaft der beiden Vereine gehen weit zurück: Nicht nur hatte die Knabengesellschaft in der Vergangenheit Auftritte an der Urdorf Fasnacht, die sie mit Böllern eröffnen durfte. Die Clique Schäflibach ist vor über 50 Jahren auch aus einigen Mitgliedern der Knabengesellschaft entstanden, dem ältesten Verein Urdorfs, der 1824 erstmals in der Dorfchronik erwähnt wurde.

Das Urdorfer «Fäscht» startet am Freitag, 12. November, um 18 Uhr, am Folgetag um 11 Uhr. Isenschmid sagt:

«Das Angebot im Festzelt ist ein Mix aus unseren typischen Gerichten, die wir jeweils an der Chilbi servieren.»

Neben dem Raclette der Knabengesellschaft und den Hamburgern der Clique Schäflibach stehen auch Pommes, Fackelspiesse, Bratwürste und Cervelats auf der Karte.

In der Wagenremise auf dem Cliquen-Gelände wird sich das Kafistübli befinden, wo das Ländlertrio Holdio aufspielen wird. «Das Kafistübli soll ein Rückzugsort sein, wo man etwas Ruhe vom Rambazamba des Festzelts hat», sagt Isenschmid. Im Zelt, das auch die Bar beheimatet, sorgt nämlich die deutsche Partyband Die Grafenberger, die seit Jahren fester Bestandteil der Urdorfer Fasnacht ist, für Stimmung. Zudem sollen durch die Auftritte verschiedener Guggenmusiken, darunter die Urdorfer Stiereschränzer, Fasnachtsgefühle aufkommen. Damit auch die Kleinen nicht zu kurz kommen, stehen am Samstag eine Hüpfburg und ein Karussell auf dem Gelände. Zudem bietet die Birmensdorfer Confiserie Gopfried Stutz am Samstag Chilbi-Leckereien wie Magenbrot und Zuckerwatte an.

Der Anlass hat ein eigenes Corona-Testcenter

Für die Veranstaltung haben die Organisatoren extra ein Corona-Testcenter gemietet, da am Anlass Zertifikatspflicht gilt. Ein Coronatest ist für 25 Franken erhältlich und steht auch Personen zur Verfügung, die den Anlass nicht besuchen. «Am ‹Fäscht› sind alle willkommen, darum wollten wir den Zutritt möglichst vereinfachen, auch wenn mit dem Testcenter Kosten verbunden sind», sagt Keel.

Ob die Clique Schäflibach und die Knabengesellschaft Urdorf auch in Zukunft gemeinsame Veranstaltungen realisieren werden, ist noch offen. «Das ‹Fäscht› ist ein Pilotprojekt», sagt Keel. Die Vorfreude auf den Anlass ist jedenfalls gross und die Erwartungen sind hoch: «Ich würde mich wundern, wenn nur 200 Leute am Eingang anstehen würden», sagt Isenschmid. Schliesslich seien die letzten Feste zwei Jahre her und die Vereine seien im Dorf bekannt. Die nächste grosse Veranstaltung, auf die sich die Urdorferinnen und Urdorfer freuen dürfen, soll das Fasnachtswochenende vom 4. bis 6. März 2022 sein.

Urdorfer «Fäscht»

Das Fest startet am 12. November um 18 Uhr und am 13. November um 11 Uhr an der Bernstrasse 181. Der Eintritt ist gratis. Es ist ein Covid-Zertifikat notwendig.