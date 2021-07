Urdorf Täglicher Stau auf der Birmensdorferstrasse: Anwohner werfen Gemeinderat Untätigkeit vor Die Quartierbewohner der Birmensdorferstrasse erwarten vom Urdorfer Gemeinderat mehr Durchsetzungsvermögen im Dialog mit dem Kanton, dem die Kantonsstrasse gehört. Die Gemeinde sagt zwar, sie suche Lösungen. Ihre Möglichkeiten seien jedoch eingeschränkt. Sven Hoti 26.07.2021, 04.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Brennpunkt Birmensdorferstrasse: Jeweils am Morgen und am Abend staut sich hier der Verkehr – zum Unmut der Quartierbewohner. Severin Bigler

Schon seit Jahren sorgt die Verkehrssituation an der Birmensdorferstrasse in Urdorf für Diskussionen. Auf der Kantonsstrasse zwischen den Autobahnausfahrten Urdorf Nord und Urdorf Süd bildet sich regelmässig Stau. Der Frust bei den Anwohnerinnen und Anwohner ist gross. Im Rahmen der Überarbeitung des kommunalen Richtplans entlädt sich dieser nun von neuem.

«Während ich Ihnen schreibe, stauen sich die Autos wieder einmal an der Birmensdorferstrasse und das wird jetzt bis sicher 19 Uhr so gehen. So geht das eigentlich Montag bis Freitag», schreibt die Familie Weibel in einem Brief an die «Limmattaler Zeitung». Die Verkehrssituation sei seit über einem Jahrzehnt «untragbar». «Ich bin näher dran als auch schon, das Dorf zu verlassen», sagt Bruno Weibel, der mit seiner Familie seit über 30 Jahren an der Birmensdorferstrasse wohnt.

«Die Belastung mit dem Lärm und dem Dreck übersteigt das Level, das ich meiner Familie zumuten möchte.»

Die Weibels setzen sich seit langem für eine Beruhigung der Verkehrslage in der Birmensdorferstrasse ein. Im Jahr 2010 beschied ihnen der Gemeinderat in einem Schreiben, die Problematik erkannt zu haben und «die ihm zur Verfügung stehenden Instrumente zur Verbesserung der Situation» zu nutzen. Das Schreiben liegt der «Limmattaler Zeitung» vor. Hoffnung legte der Gemeinderat darin insbesondere auf die Sanierung der Strasse. Die Arbeiten hätten jedoch nicht den erwünschten Effekt gehabt, wie Weibel sagt.

Kritik am Auftreten des Gemeinderats

Die Familie verortet das Problem darin, wie die Gemeinde gegenüber dem Kanton – dem Eigentümer der Birmensdorferstrasse – auftritt. Es fehle das Durchsetzungsvermögen, um etwas zu erreichen. «Ich bezweifle, dass wir mit der jetzigen Gemeindeführung imstande sind, etwas an der Situation verbessern zu können», sagt Bruno Weibel.

«Von Seiten der Gemeinde gibt es keinen einzigen Anhaltspunkt, der etwas erhoffen lassen könnte.»

Andere von der «Limmattaler Zeitung» kontaktierte Anwohnerinnen und Anwohner äussern sich eher resignierend als frustriert über die Situation an der Birmensdorferstrasse. «Es ist, wie es ist», gibt ein Anwohner zu Protokoll und fügt hinzu:

«Es wäre natürlich schön, wenn etwas gehen könnte, aber ich glaube nicht daran.»

Eine Anwohnerin sagt: «Ich wüsste nicht, wie man die Situation verändern könnte. Ich lebe damit.» Ein anderer Anwohner erhofft sich von der Eröffnung der dritten Gubriströhre eine Verkehrsberuhigung.

Dem Urdorfer Gemeinderat ist die Kritik der Anwohner bekannt. Anlässlich einer Bevölkerungsbefragung im Rahmen der kommunalen Richtplanrevision war sie wieder vermehrt zu hören. So wurde etwa bemängelt, dass der Verkehr auf der Birmensdorferstrasse zu Verspätungen im Busnetz führe und eine Gefahr für die querenden Schulkinder sei, wie dem Bericht des Gemeinderats zu entnehmen ist.

Urdorfer sind mehrheitlich zufrieden mit ihrer Gemeinde Trotz Kritik an der Verkehrssituation in der Birmensdorferstrasse sind die Urdorfer mehrheitlich zufrieden mit ihrem Dorf. So lautet das Fazit der Gemeinde nach einer Bevölkerungsumfrage, die vom 29. März bis 23. April im Rahmen der Revision des kommunalen Richtplans durchgeführt wurde. Gemäss einem Kurzbericht des Gemeinderats wird Urdorf insbesondere für seine Standortvorteile und seinen Dorfcharakter geschätzt. Gelobt wurden demnach das Angebot an Grün- und Freiflächen sowie die Nähe zu Naherholungsgebieten. Positiv wahrgenommen wurden zudem die Verkehrsanschlüsse mit den zwei Autobahnen, die ÖV-Erschliessung mit den zwei Bahnhöfen Weihematt und Urdorf sowie das Fusswegnetz. Die negativen Rückmeldungen betrafen gemäss Bericht vor allem den Verkehr. Beklagt wurden neben der Situation an der Birmensdorferstrasse unter anderem die Verspätungen im Busnetz, das lückenhafte Velonetz sowie fehlende öffentliche Ladestationen für Elektrofahrzeuge. Weiter äusserten einige Befragte den Wunsch nach einem klaren Dorfzentrum und bezahlbaren Wohnungen. Manche sprachen sich für teurere Parkplätze aus, um das Autofahren unattraktiver zu machen. Knapp 40 Prozent der Befragten waren zudem der Meinung, dass Urdorf nur in ausgewählten Gebieten wachsen soll. Dabei wünschen sich doppelt so viele Leute ein Wachstum in die Höhe statt eines in die Fläche. Rund 145 Personen hatten sich für die Umfrage im Frühling angemeldet. 86 Personen im Alter zwischen 16 und 75 Jahren hatten den ganzen Fragebogen beantwortet. Die Umfrage war dreiteilig und behandelte die Themenbereiche Siedlung, Landschaft und Verkehr. (sho)

Welche Massnahmen der Gemeinderat dem Kanton vorschlagen will, ist noch nicht bekannt. Mögliche Lösungsansätze würden derzeit gemeindeseitig diskutiert und erarbeitet, teilt Rebecca Broekema, Bereichsleiterin Planung, Bau und Werke bei der Gemeinde Urdorf, mit. «Im anstehenden Dialog mit dem kantonalen Amt für Mobilität werden Massnahmen dann betreffend Machbarkeit diskutiert.» Das heisst: Am Schluss entscheidet der Kanton über das weitere Vorgehen an der Birmensdorferstrasse.

Die direkten, selbstständigen Handlungsmöglichkeiten der Gemeinde seien bei den National- und Kantonsstrassen eingeschränkter als bei den kommunalen Strassen, die Verfahren zudem langatmig, erklärt Broekema. Sie betont jedoch, dass sich der Gemeinderat im politischen Dialog mit dem Kanton, in der Region, mit Unternehmen und weiteren Akteuren «konsequent» einbringe. Laut Broekema mit Erfolg:

«Unsere Messungen zeigen, dass die Frequentierung der Birmensdorferstrasse in Bezug auf die durchschnittliche tägliche Verkehrsstärke (DTV) in den letzten Jahren reduziert werden konnte.»

Auf Anfrage äussert sich die Gemeinde auch zu einer Anschuldigung Bruno Weibels, die aufhorchen lässt. Nämlich, dass die Post für den Grossteil des Schwerverkehrs auf der Birmensdorferstrasse verantwortlich sei. 80 Prozent der Lastwagen, die das Dorf passierten, seien solche von Subunternehmen, welche die Post für Transporte beauftragt habe. Laut Weibel verkehren sie zwischen dem Schlieremer Postzentrum Mülligen und dem Paketzentrum in Urdorf. Sie seien nicht als Post-Fahrzeuge erkennbar, dürften allerdings wie solche auch in der Nacht fahren.

Hauptverantwortlich für den Schwerverkehr auf der Birmensdorferstrasse? Postfahrzeuge vor dem Postzentrum Mülligen in Schlieren. Gaetan Bally/Keystone

Der Gemeinde Urdorf sind diese Vorwürfe bekannt. Wie Bereichsleiterin Broekema sagt, stünde die Gemeinde mit den Verantwortlichen der Post im ständigen Dialog. Das Paketzentrum in Urdorf habe im Rahmen der Baubewilligung schriftliche Vorgaben betreffend die Verkehrswege auferlegt bekommen. Diese würden «grossmehrheitlich» eingehalten, so Broekema.

«Neueste Fakten zeigen, dass der Schwerverkehr, der das Paketzentrum bedient, beinahe ausschliesslich über die Nationalstrasse verkehrt.»

Der Anteil der Post am Gesamtverkehr auf der Birmensdorferstrasse liege im einstelligen Prozentbereich.

Dass die Post, um die Birmensdorferstrasse kompakt zu nutzen, in der Regel morgens mit den Lieferwagen als Konvoi durch das Dorf fahre, könne einen Einfluss auf die subjektive Wahrnehmung haben, so Broekema. «Personen, welche sich durch den Betrieb der Post subjektiv beeinträchtigt fühlen, steht es auch frei, die Post direkt zu kontaktieren.»