Renaturierter Schäflibach: So hat er sich in 3 Jahren entwickelt

Urdorf Insektenhotels, Graureiher und neue Pflanzenarten: So geht es dem renaturierten Schäflibach nach knapp drei Jahren Am Schäflibach sind zahlreiche neue Tier- und Pflanzenarten ansässig geworden, nachdem die erste Etappe des Urdorfer Hochwasserschutz- und Renaturierungsprojekts im November 2018 beendet wurde. Bei den Tierbeständen bestehe aber noch Verbesserungspotenzial, sagt Janick Frei, Leiter der Urdorfer Umweltabteilung. Virginia Kamm 13.08.2021, 04.00 Uhr

Vor 2018 war der Urdorfer Schäflibach noch ein gerades, schmales Gewässer. Heute sind am renaturierten Bach sogar Graureiher zu sehen. Severin Bigler Elf neue Pflanzenarten konnten seit der Renaturierung am Bach entdeckt werden. Severin Bigler Janick Frei, Leiter der Urdorfer Umweltabteilung, ist zufrieden mit der Entwicklung des Schäflibachs. Severin Bigler Drei Insektenhotels in alten Baumstümpfen lassen sich entlang des Bachs finden. Severin Bigler Über dem Wasser schwirren schimmernde Blauflügel-Prachtlibellen. Severin Bigler Auch Stockenten erfreuen sich am renaturierten Schäflibach. Severin Bigler Unter den Pflanzenarten am Schäflibach befindet sich zum Beispiel das Johanniskraut. Severin Bigler Auch Kohldisteln sind am Urdorfer Bach zu finden. Severin Bigler Ein Widderchen auf Nahrungssuche an einer Wiesenflockenblume. Severin Bigler Auch der weisse Steinklee wächst am Schäflibach. Severin Bigler Asthaufen sollen verschiedenen Tieren als Unterschlupf dienen. Allerdings besteht in der Entwicklung der Tierbestände noch Verbesserungspotenzial: Ein Grund dafür ist die starke Nutzung des Bachs. Severin Bigler Seit Anfang Jahr weist daher eine Tafel auf das richtige Verhalten am Schäflibach hin. «Er soll ein Ort für die Leute sein, gleichzeitig soll sich aber die Natur entwickeln können», sagt Frei. Severin Bigler Verstellbare Lehnen bei den Sitzbänken am Schäflibach ermöglichen verschiedene Aussichten. Severin Bigler Die Gemeinde hofft, dass der Bach durch das wachsende Gehölz teilweise noch stärker beschattet wird, damit mehr Wasserlebewesen ansässig werden. Severin Bigler

«Wir konnten bei einer Erfolgskontrolle 2020 elf neue Pflanzensorten am Schäflibach feststellen», sagt Janick Frei, Leiter der Urdorfer Umweltabteilung, bei einem Spaziergang am Bach entlang der Birmensdorferstrasse. «Damit sind wir zufrieden.» Die erste Etappe des Hochwasserschutz- und Renaturierungsprojekts der Gemeinde Urdorf wurde im November 2018 fertig. Nun zieht Frei Bilanz: «Der Bach entwickelt sich gut und wird rege genutzt.»

Bei der ersten Projektetappe ging es darum, den Schäflibach zwischen dem Kreisel bei der Bahnhofstrasse und dem Areal Pappel hochwassersicher auszubauen und zu renaturieren. Wo früher ein schmaler, gerader Bach zu finden war, fliesst das Wasser heute kurvig in einem breiten Bett gesäumt von einer Vielzahl an Pflanzen.

Kleine Wasserlebewesen zeugen von strömungsberuhigten Bereichen

Eine hohe Biodiversität war eines der Ziele des Projekts: «Wir haben das Schnittgut einer nahe gelegenen Spenderwiese genommen und am Schäflibach verteilt», erklärt Frei. Aktuell blüht in den Magerwiesen am Wasser unter anderem Oregano, die Wiesenflockenblume, der weisse Steinklee, die Kohldistel und das Johanniskraut. Auch was die Bestände der kleinen Wasserlebewesen betrifft, ist die Gemeinde zufrieden. Diese zeugen davon, dass mit der Revitalisierung strömungsberuhigte Bereiche entstanden sind.

Entlang des Schäflibachs befinden sich drei Insektenhotels in alten Baumstümpfen. Strukturen wie Asthaufen sollen verschiedenen Tieren einen Unterschlupf bieten. Für Eidechsen stehen Steinhaufen zur Verfügung. Beim Spaziergang sind Blauflügel-Prachtlibellen, Stockenten, Spatzen und sogar ein Graureiher zu sehen. Auch Fledermäuse konnten nachgewiesen werden, was von einem geeigneten Jagdgebiet zeuge. Trotzdem bestehe noch Verbesserungspotenzial, was die Tierbestände anbelangt, sagt Frei.

Die Krebse benötigen noch mehr Zeit

«Es wurden bisher zwei Fischarten gefangen, Forellen und Groppen», sagt Frei. «Die Forellenpopulation im revitalisierten Teil ist relativ klein, zeigt jedoch eine gesunde Populationsstruktur mit mehr Jungfischen als Adulte.» Zudem seien Stein- und Edelkrebse gefunden worden, die wahrscheinlich aus dem oberen Teil des Schäflibachs und seinen Seitenbächen abgedriftet seien. «Es dürfen gerne noch mehr Exemplare werden», sagt Frei. «Seit Abschluss der Bauarbeiten hatten die Krebse noch nicht so viel Zeit für eine Wiederansiedlung und Reproduktion.»

Ein weiterer Grund für die gemächliche Entwicklung der Tierbestände sei die starke Nutzung des Bachs. Frei sagt:

«Er soll ein Ort für die Leute sein, gleichzeitig soll sich aber die Natur entwickeln können.»

Daher macht seit Anfang Jahr eine Tafel die Spaziergänger auf das richtige Verhalten am Schäflibach aufmerksam. Dabei ist der Gemeinde wichtig, keine Verbote zu erlassen, sondern vielmehr um einen respektvollen Umgang zu bitten.

Die Rückmeldungen aus der Bevölkerung zum neuen Gesicht des Schäflibachs seien sehr positiv gewesen, sagt Frei. Die Biodiversität werde nun von der Natur selber optimiert. «Wir hoffen, dass der Bach durch das wachsende Gehölz teilweise noch stärker beschattet wird, damit mehr Wasserlebewesen ansässig werden», sagt Frei. Der Spatenstich der zweiten Etappe des Urdorfer Hochwasserschutzprojekts war Ende Mai 2021. Die Planung des letzten Teils des Projekts soll im Sommer 2022 abgeschlossen sein. Diese dritte Etappe beinhaltet den Ausbau der beiden Hochwasserrückhaltebecken Allmendbach und Iltismoos.