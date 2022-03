Urdorf Betrieb auf dem Luberzen-Areal: Die Beachparty findet heuer in Urdorf statt Roger Zeindler zieht mit seiner «Summer Lounge» von Dietikon weg und verwandelt das Urdorfer Luberzen-Areal diesen Sommer in eine Strandbar. Noch bleibt viel zu tun, bis am 14. April die ersten Gäste empfangen werden können. Ruedi Burkart Jetzt kommentieren 31.03.2022, 11.00 Uhr

Roger Zeindler eröffnet am 14. April seine «Summer Lounge» in Urdorf auf dem Luberzen-Areal. Ruedi Burkart

Eine Avec-Box, die 24 Stunden pro Tag autonomes Einkaufen ermöglicht, eine provisorische Stromleitung quer über das Areal sowie eine Handvoll Foodtrucks und ein paar zusammengenagelte Bretter prägen aktuell das Bild des Urdorfer Luberzen-Areals. Doch bald wird hier, unweit der Kantonsschule Limmattal, alles anders sein. Roger Zeindler, der 55-jährige Eventmanager und erfolgreiche Musik-DJ, wird ab Mitte April auf dem Areal «Rogers Summer Lounge» betreiben.

Bis letzten Sommer stellte er seine Sommerbeiz in Dietikon auf dem Kirchenplatz mitten in der Stadt auf, jetzt hat es ihn nach Urdorf in ein anonymes Industriequartier verschlagen. Warum sorgt Zeindler nicht mehr in der Bezirkshauptstadt für Betrieb? Der ehemalige 1.-Liga-Fussballer erklärt:

«Ursprünglich hatte ich tatsächlich geplant, weiter in Dietikon zu bleiben. Aber dann sah ich in Urdorf die besseren Perspektiven.»

In erster Linie hat er in der Luberzen die Gewissheit, dass seine «Summer Lounge» während des Sommers einen festen Platz hat. In Dietikon hätte er wegen des Sommerfests vom 10. bis 12. Juni den Kirchenplatz räumen müssen und danach alles wieder aufbauen. «Dieser Aufwand, nicht nur finanziell, hätte sich nicht gelohnt.»

Unkomplizierte Verhandlungen mit Urdorf

Also sah sich Zeindler Anfang März nach einem alternativen Standort um. Denn, dass er seine «Summer Lounge» auch dieses Jahr betreiben wollte, das stand für ihn ausser Frage. Zeindler sagt: «Es soll etwas laufen im Limmattal, das ist wichtig.» Schlieren stand zur Debatte, doch dort hat bereits die «Sommerbeiz» vom Restaurant Corona im Zentrum ihren festen Platz. Im Urdorfer Luberzen-Areal hat Zeindler dann seine neue temporäre Heimat gefunden. Da die Gemeinde das Angebot für eine Zwischennutzung des Areals ausbauen will, waren die Verhandlungen mit den Urdorfer Behörden eine kurze Angelegenheit. «Es wurde vonseiten der Gemeinde stets klar und offen kommuniziert. Und so ist der Deal nach einer einzigen Sitzung zu Stande gekommen», freut sich Zeindler.

Martin Büchi, als Bereichsleiter Verwaltung und Sicherheit federführend bei den Verhandlungen mit Zeindler, ist ebenfalls guter Dinge:

«Für uns als Gemeinde ist das Konzept von Roger Zeindler eine wertvolle Ergänzung zum bestehenden Freizeitangebot in Urdorf. Wir freuen uns, dass die ‹Summer Lounge› bei uns Station macht.»

Das Konzept der Urdorfer «Summer Lounge» lehnt sich stark an jenes in Dietikon an. Was 2020 und 2021 in der Stadt funktioniert hat, sollte sich auch im Dorf bewähren. «Wir stellen Bauzäune ums Areal und dekorieren diese. Es gibt Sitzgelegenheiten, eine Ecke mit Sand und Liegestühlen, vielleicht stellen wir auch noch einen kleinen Pool hin. Die Foodtrucks bleiben hier und verkaufen während der Öffnungszeiten der Lounge Esswaren, die Getränke werde ich mit meinem Team ausschenken», sagt Zeindler.

Wer Mut und Lust hat, darf singen und musizieren

Die grosse Attraktion ist eine Bühne, auf welcher Open-Air-Konzerte durchgeführt werden. «Jeweils am Donnerstagabend kann jeder, der Mut hat, live auftreten. Egal, ob solo oder mit einer Band», sagt Zeindler. Mitbringen müssen die Künstlerinnen und Künstler lediglich ihre Instrumente, die Technik wird zur Verfügung gestellt. Das Ganze ist als Musikförderungsprojekt der Gemeinde gedacht. Das Genre spiele keine Rolle, so Zeindler.

Die Konzert-Premiere findet noch vor der eigentlichen Eröffnung der «Summer Lounge» statt. Am Samstag, 9. April, spielt die Zuger Band Blueszug, fünf Tage später will Zeindler vormittags um 11 Uhr erstmals die Tore zu seiner Sommerbeiz öffnen:

«Am 14. April geht’s bei schönem Wetter los, aber der eigentliche Eröffnungsevent findet erst am 30. April statt.»

Angedacht sind unter der Woche Öffnungszeiten von 11 bis 11 (also bis 23 Uhr), am Wochenende ist auch mal später Zapfenstreich. In Betrieb bleiben soll die «Summer Lounge» bis Ende August. Festlegen will sich Zeindler allerdings noch nicht. «Ich mache das abhängig davon, wie gut wir ausgelastet sind.» Ehrlich fügt er an, er habe keine Ahnung, wie gut das Angebot in Urdorf ankommen wird. «Wir starten und dann sehen wir weiter», so Zeindler. Ob die «Summer Lounge» auch 2023 in Urdorf Station macht, ist noch offen. Aber die Absicht sei, so Zeindler, «hier etwas aufzubauen, das Bestand hat».

Fussball-WM 2022 Keine Tifosi, darum kein WM-Public-Viewing Weil die Fussballweltmeisterschaft dieses Jahr bekanntlich erst im Winter stattfindet – vom 21. November bis am 18. Dezember in Katar –, ist den Sommer hindurch nichts mit öffentlichem Fussballschauen unter Freunden. Bis Mitte vergangener Woche spielte Zeindler mit dem Gedanken, in der kalten Jahreszeit während der WM ein Public Viewing für kälteresistente Gäste anzubieten. «Unter freiem Himmel, mit Feuerschalen, Wärmedecken, Raclette und Fondue», sagt der umtriebige Eventmanager, «es wäre eine ganz besondere Sache geworden.» Doch am späten Donnerstagabend begrub er die Idee auch schon wieder. Nach dem Ausscheiden der italienischen Nationalmannschaft gegen Nordmazedonien war für Zeindler klar, dass er dieses Jahr kein Winter-Public-Viewing veranstalten würde. «Die Schweiz und Italien sind für ein erfolgreiches Geschäft unverzichtbar. Darum: Ohne Italiener an einer WM keine Chance», sagt Zeindler.

