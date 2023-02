Urdorf Bahnhof Weihermatt wird immer beliebter, darum soll er jetzt modernisiert werden Der Bahnhof Weihermatt hat sich in den vergangenen Jahren von einer Station zum «Hauptbahnhof» der Gemeinde Urdorf entwickelt. Darum soll er jetzt eine richtige Rampe und einen Buswartehof erhalten. Lukas Elser Jetzt kommentieren 10.02.2023, 15.06 Uhr

Der Hauptzugang zum Bahnhof Weihermatt ist nicht rollstuhltauglich. Deshalb soll hier nun eine Rampe erstellt werden. Lukas Elser

Der Bahnhof Weihermatt in Urdorf ist nicht mehr zeitgemäss. Rollstuhlfahrer und Gehbehinderte, die an der Busstation des Bahnhofs ankommen, müssen einen Umweg von rund 250 Meter in Kauf nehmen, weil ihnen eine Treppe den direkten Weg zu den Gleisen verwehrt.

Beim Kreisel, wo der Sportweg (links), die grosse Uitikonerstrasse und die Strasse In der Breiti (ebenfalls links) aufeinandertreffen, befindet sich nicht nur die Busstation, sondern auch der Hauptzugang zum Bahnhof Weihermatt (rechts, wo die beiden Personen stehen). Lukas Elser Vom Kreisel führt her führt der Weg über eine Treppe zum Gleis 2. Wer stattdessen geradeaus geht (also hier in den unteren Bildrand), gelangt zum Gleis 1. Lukas Elser Links befindet sich der Abgang vom Gleis 2, wo man über eine Treppe zur Busstation und zum Kreisel gelangt. Lukas Elser Diesen direkten Zugang zum Gleis 2 können Rollstuhlfahrer aber nicht benutzen. Lukas Elser Sie gelangen nur über einen langen Umweg ... Lukas Elser ... vom Kreisel (rechts) ... Lukas Elser ... über diese Spitzkehre südlich des Bahnhofs zum Gleis 2. Lukas Elser

Damit sie rascher zum Zug gelangen, will die Gemeinde Urdorf den Bahnhof nun mit einer behindertengerechte Rampe ausstatten. Zudem soll auf der begrünten Erhebung nördlich des Kreisels, wo die Uitikonerstrasse, der Sportweg und die Strasse In der Breiti aufeinandertreffen, ein Buswartehof mit einem vollwertigen Wendeplatz entstehen. Bisher musste dafür der Kreisel im öffentlichen Strassenraum herhalten.

Die angestrebte Lösung soll dem Bus mehr Platz zum Wenden geben. Urs Keller, Bereichsleiter Planung, Bau und Werke ad interim der Gemeinde Urdorf, kann sich zudem vorstellen, dass der neue Bushof zu einem späteren Zeitpunkt mit Einkaufsmöglichkeiten wie einem Kiosk oder einem kleinen Laden ergänzt werden könnte. Weiter möchte die Gemeinde die alten Veloabstellplätze durch eine neue, zeitgemässere Anlage für Zweiräder verschiedenster Art ersetzen.

Auch die alten Zweiradabstellplätze wie dieser hier an der Uitikonerstrasse sollen ersetzt werden. Lukas Elser

Der logischste Standort befindet sich beim Kreisel

Wo genau die Rampe zu stehen kommen wird, ist derzeit noch nicht klar. Die Gemeinde hat ein Planungsbüro mit der Erstellung eines Vorprojekts beauftragt. Naheliegend wäre aber, wenn die Rampe zwischen dem Fussgängerzugang zur bestehenden Personenunterführung im Südosten und dem gedeckten Bereich des Perrons beim Gleis 2 gebaut werden würde. Schliesslich gibt es zum Perron des Gleis 1 bereits einen direkten treppenlosen Zugang. Um zum Gleis 2 zu gelangen, müssen Rollstuhlfahrende hingegen einen grossen Umweg in Kauf nehmen.

Die Gemeinde Urdorf rechnet derzeit mit rund 5 Millionen Franken Kosten für das Projekt. Entsprechende Investitionen sind in ihrer Finanzplanung für die Jahre 2024 und 2025 mit jeweils rund 2,5 Millionen Franken eingestellt. Die Gemeinde wird diesen Betrag voraussichtlich aber nicht allein stemmen müssen. Denn am Projekt dürften sich auch Dritte beteiligen, wie die Verkehrsbetriebe Zürich (VBZ) und die SBB. Zudem ist das Projekt Teil des Agglomerationsprogramms der vierten Generation des Kantons Zürich. Damit stehen auch Bundesgelder in Aussicht. Mit welchen Beträgen die Gemeinde rechnen kann, sei derzeit aber noch nicht definiert, sagt Keller.

Auch Migros-Pensionskasse profitiert von Aufwertung

Die Migros-Pensionskasse (MPK) dürfte sich voraussichtlich an der Projektentwicklung beteiligen, sagt Keller. Ihr gehört die Siedlung Mühlebächli, die westlich an die Bahnlinie grenzt. Falls die MPK ihre Siedlung dereinst erneuert, würde sie ebenfalls von einer verbesserten Bahnhofssituation profitieren, sagt Keller. In der Gemeinde rechnet man damit, dass die mittlerweile über 50 Jahre alte Siedlung der MPK in den nächsten Jahren eine Entwicklung erfahren wird.

Aus Sicht der Gemeinde ist eine Modernisierung des Bahnhofs mit einer grundsätzlich besseren Zugänglichkeit angezeigt, weil der Bahnhof inzwischen viel stärker genutzt werde.

«Vor 30 Jahren war das noch eine weniger bedeutende Haltestelle, wo nicht einmal jede S-Bahn gehalten hat.»

In der Zwischenzeit habe sie sich aber zusammen mit den stark gewachsenen Quartieren in diesem Einzugsgebiet zu einem gut frequentierten, vollwertigen Bahnhof entwickelt. Bei der Gemeinde spricht man beim Bahnhof Weihermatt sogar von einem «Hauptbahnhof», weil er für sie eine grössere Bedeutung einnimmt als der auf Schlieremer Gebiet stehende Bahnhof Urdorf.

Und deshalb sagt Keller: «Wir wollen, dass der Bahnhof Weihermatt einen angemessenen Stellenwert erhält und damit noch mehr zum guten ÖV-Angebot der Gemeinde Urdorf beitragen kann.» Das Projekt soll in den Jahren 2024 und 2025 umgesetzt werden.

