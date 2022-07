Ausweichverkehr: Tempo 30 für Berg- und Bahnhofstrasse in Urdorf

Urdorf Anwohner werden ungeduldig wegen Ausweichverkehr auf der Bahnhofstrasse – Tempo 30 kommt aber erst ab 2027 Anwohner fordern die Anpassung des Tempo-Regimes an der Berg- und der Bahnhofstrasse in Urdorf. Die Gemeinde nimmt Stellung – und sagt, warum Tempo 30 nicht von heute auf morgen kommt. Sibylle Egloff Jetzt kommentieren 06.07.2022, 12.57 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

In Urdorf werden die Bergstrasse (rechts) und die Bahnhofstrasse (links) am Feierabend als Ausweichrouten genutzt, um dem Stau auf der Birmensdorferstrasse zu entkommen. Anwohner stören sich an den Tempo-Überschreitungen. Sie fordern die Einführung von Tempo 30. Sibylle Egloff

Urdorf ächzt seit Jahren unter dem Ausweichverkehr an der Birmensdorferstrasse zwischen den Autobahnausfahrten Urdorf Nord und Urdorf Süd. Mit der Fahrt durchs Dorf hoffen viele Autolenker dem Stau auf der A3 Richtung Limmattaler Kreuz zu entgehen. Weil viele so denken, ist auch die Birmensdorferstrasse in Urdorf zum Ärger der Anwohner regelmässig verstopft.