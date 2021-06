Reformierte Kirchen in Urdorf: Hat die Alte Kirche ausgedient?

Urdorf Die Vielfältigkeit der Neuen Kirche wird geschätzt – hat die Alte Kirche ausgedient? Welche Bedeutung hat die Alte reformierte Kirche Urdorf heute noch für die Kirchgemeinde? Ein unheiliger 1.-April-Scherz und Hochzeitswünsche geben Aufschluss. Sven Hoti 19.06.2021, 04.30 Uhr

Erstmals erwähnt wird die Alte Kirche Urdorf als Kapelle in einer Urkunde aus dem Jahr 1184. Severin Bigler (27. Oktober 2020)

Mit dem Bau der Neuen reformierten Kirche erhielt Urdorf 1971 nicht nur eine Austragungsstätte für die unterschiedlichsten Anlässe. Auch konnte das 8000 Quadratmeter grosse Grundstück der wachsenden Bevölkerung gerechter werden als die Alte Kirche. Doch stellt sich die Frage, welchen Stellenwert der Altbau heute für die Kirchgemeinde hat. Oder provokant gefragt: Wofür braucht es die Alte Kirche noch?

Zuerst einmal: Die Alte Kirche ist ein Gebäude von historischer Bedeutung. Erstmals erwähnt wird die Alte Kirche als Kapelle in einer Urkunde aus dem Jahr 1184. Die Kapelle soll zum Kloster Engelberg gehört haben. Zu einem späteren Zeitpunkt wurde die romanische Kapelle um einen Chor im gotischen Stil erweitert und an das Kloster Wettingen übergeben.

Die Alte Kirche diente nach der Reformation lange als Schule. Archivbild: David Egger

Bei der Einführung der Reformation in Urdorf im Jahr 1529 durch Pfarrer Beat Gehring wurden die Altäre und Bilder aus dem Kirchgebäude entfernt sowie die Malereien im Chor übertüncht, die heute allerdings wieder freigelegt sind. Das Gebäude diente nach der Reformation lange als Schule. Ab 1916 fanden dann wieder regelmässig Gottesdienste statt.

Ein 1.-April-Scherz löste Bestürzung aus

Aufgrund ihrer langen Geschichte verwundert es nicht, das die Alte Kirche unter Denkmalschutz steht, wie Nicole Raisle, Präsidentin der reformierten Kirchenpflege, bestätigt. Bauvorhaben an der Kirche sind somit unzulässig, geschweige denn ein Abbruch. Zudem habe sie ihre Wichtigkeit nicht verloren, betont Raisle.

«Die Alte Kirche wird von der Kirchgemeinde noch immer sehr geschätzt.»

Wie stark die Urdorfer Reformierten hinter ihrer Alten Kirche stehen, zeigte sich nicht zuletzt beim 1.-April-Scherz der «Limmattaler Zeitung» aus dem Jahr 2017. «Alte Kirche steht zum Verkauf», titelte sie damals. Aufgrund von Geldnöten sollte die Kirche an eine Stadtzürcher Eventfirma verkauft und zu einem Eventlokal umfunktioniert werden. Der Artikel habe in der Gemeinde grosse Bestürzung ausgelöst, erinnert sich Raisle. Sie hatte beim Aprilscherz mitgemacht, den die «Limmattaler Zeitung» in der darauffolgenden Ausgabe auflöste.

Ein beliebter Ort für Hochzeiten, Taufen oder Beerdigungsfeiern

Vor Corona hätten die Gottesdienste abwechselnd in der Neuen und in der Alten Kirche stattgefunden, erklärt Raisle. Wegen der Kapazitätsbeschränkungen aufgrund von Corona sei die Kirchgemeinde dann auf die Neue Kirche ausgewichen. Raisle verspricht:

«Sobald die Pandemie vorbei ist, wird die Alte Kirche wieder rege genutzt werden.»

So wünschten vor allem Familien, Taufen, Hochzeiten oder Beerdigungsfeiern im altehrwürdigen Bau durchzuführen. Für Raisle ist das nicht verwunderlich: «Das Sakrale ist in der Alten Kirche einfach stärker.»