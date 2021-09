Abgewiesener Asylsuchender drohte Betreuerin in Unterkunft

Urdorf Abgewiesener Asylsuchender drohte Betreuerin – nun wurde er verurteilt Ein 38-jähriger Sudanese tickte im Rückkehrzentrum Urdorf aus – zwei Jahre später erhielt er nun die Quittung. Dieter Minder 20.09.2021, 04.00 Uhr

Unschöne Szene: Im unterirdischen Rückkehrzentrum bedrohte ein abgewiesener Asylsuchender eine Betreuerin. Lydia Lippuner



Manche sprechen vom Bunker, früher war offiziell von der Notunterkunft die Rede, und heute heisst es Rückkehrzentrum. In der unterirdischen Unterkunft in Urdorf leben Asylsuchende, deren Asylgesuch abgewiesen wurde und die eigentlich in ihre Herkunftsländer zurückkehren müssten, was aber oft leichter gesagt als getan ist.

In der unterirdischen Unterkunft lebte auch der heute 38-jährige Sudanese, der am 3. Oktober 2019 gegen 19.15 Uhr eine Mitarbeiterin des Rückkehrzentrums ansprach. Sie solle ihm eine Zehn-Franken-­Note in Münz wechseln. Nachdem er das Kleingeld erhalten hatte, ging das Geschrei los. Weshalb der abgewiesene Asylsuchende plötzlich zu einer länger andauernden Beschimpfung ansetzte, wurde auch bei der Gerichtsverhandlung nicht klar.

Er drohte mit Brandstiftung und Messerangriff

«Du bist Rassist», «Du machst das wegen meiner Hautfarbe», und «Du bist Drögeler» waren noch die milderen Vorwürfe. Der Mann äusserte noch zahlreiche weitere Worte, die weit unter der Gürtellinie waren. Zudem drohte er, ein Feuer zu legen und mit einem Messer anzugreifen.

Ein weiterer Mitarbeiter des Zentrums wurde Zeuge des Vorfalls und die Staatsanwaltschaft Limmattal/Albis wurde eingeschaltet. Sie erhob ein Jahr später, am 15. Oktober 2020, Anklage. Doch sowohl der erste als auch der zweite Termin für die Gerichtsverhandlung mussten abgesagt werden. Letzten Mittwoch, im dritten Versuch, wurde die Gerichtsverhandlung unter dem Vorsitz von Bezirksrichter Benedikt Hoffmann doch noch durchgeführt.

Die Verhandlung gestaltete sich schwierig. Wie üblich bei kleineren Fällen waren Privatklägerin, Zeuge und Staatsanwaltschaft nicht anwesend. Zudem konnte ein Entlastungszeuge nicht einvernommen werden – aus medizinischen Gründen, die noch längere Zeit vorhanden sein werden, wie Richter Hoffmann erklärte.

Der Beschuldigte, seine Verteidigerin und eine Übersetzerin waren aber vor Ort. Stellenweise sprach der Angeklagte selber gebrochenes Deutsch. Auf die Frage des Richters, ob er sich an den Vorfall erinnern könne, antwortete der Angeklagte, er könne sich nicht an alle Details erinnern. Zudem spreche er ungern darüber, «wegen all der Leute, die gestorben sind», und überhaupt zeige der Fall, dass er kein Mensch sei; er lebe «in einem Loch unter der Erde».

Auf viele andere Fragen des Richters sagte er nur, dass er nicht antworten könne. Angesprochen auf die konkreten Beschuldigungen, die die Privatklägerin geäussert hatte, sagte er sichtlich aufgeregt: «Niemand würde so viele Vorwürfe machen, das ist nicht logisch, ich bin ein gebildeter Mensch.» Weiter führte er aus, die Situation im Rückkehrzen­trum sei schlimm, und viele Leute würden Sachen sagen, die sie nicht sagen sollten. Gefragt, was er mit seinem Leben zu tun gedenke, kam die Antwort:

«Ich kann nicht selbst entscheiden.»

In ihrem Plädoyer verlangte die amtliche Verteidigerin einen Freispruch. Sie zweifelte an der Anklageschrift, räumte aber ein, dass die Angestellten des Rückkehrzentrums einen schwierigen Job hätten, zumal dort auch psychisch angeschlagene Personen leben. Dass der Entlastungszeuge nicht einvernommen werden konnte, solle zugunsten des Angeklagten ausgelegt werden, forderte die Verteidigerin.

Zudem unterstellte sie der Klägerin, sich mit dem Zeugen abgesprochen zu haben. In seinem Schlusswort sagte der Angeklagte, er sei seit einer Woche gesundheitlich angeschlagen und habe letzte Nacht nicht schlafen können. Nach der Verhandlung eröffnete und erläuterte Richter Hoffmann den Schuldspruch. Zu den Aussagen des Angeklagten sagte er, sie hätten wenig Gehalt, seien schwer nachvollziehbar und wirr. Dagegen seien die Aussagen der Privatklägerin schlüssig und nachvollziehbar.

Die von der Verteidigung unterstellte Absprache zwischen Klägerin und Zeuge sieht das Gericht nicht. Es zweifelt auch nicht am Ablauf der Tat, wie ihn die Klägerin dargestellt hat. Dass das Video des Zentrums nicht beigezogen werden konnte, sei «unschön». Es wäre aber ein Video ohne Ton gewesen, so hätte es nicht zur Klärung beitragen können.

Nur bedingte Strafe dank positiver Prognose

So verurteilte das Gericht den Mann, wie von der Staatsanwaltschaft gefordert, wegen Gewalt und Drohung gegen Behörden und Beamte sowie wegen Beschimpfung zu vier Monaten Freiheitsentzug und zu einer Geldstrafe von 50 Tagessätzen zu zehn Franken.

Entgegen dem Antrag der Staatsanwaltschaft sprach das Gericht die Strafe aber nur bedingt aus. Wenn sich der Mann nun drei Jahre lang nichts zuschulden kommen lässt, muss er nicht ins Gefängnis und er muss dann auch die Geldstrafe nicht zahlen. Die dreijährige Probezeit sei Abschreckung genug, damit der Mann nicht wieder straffällig wird. Das Gericht stellte dem Mann eine positive Prognose aus.