Urdorfer Richtplan kommt vor die Gemeindeversammlung

Urdorf 30er-Zonen und Solaranlagen: Jetzt kommt der kommunale Richtplan vor die Gemeindeversammlung Die Urdorfer Gemeindeversammlung stimmt am 30. November über den revidierten Richtplan ab. Auch eine Senkung des Steuerfusses um drei Prozentpunkte steht auf der Traktandenliste. Virginia Kamm 02.11.2022, 12.00 Uhr

Die Gemeinde Urdorf lädt am 30. November zur Gemeindeversammlung. Severin Bigler

Die Urdorfer Stimmberechtigten werden an der Gemeindeversammlung am 30. November über Historisches abstimmen: Nicht nur soll der seit 2008 geltende Steuerfuss um drei Prozentpunkte gesenkt werden, nämlich von 118 auf 115 Prozent, auch der revidierte kommunale Richtplan kommt vor die Versammlung.

An der Infoveranstaltung im Dezember 2021 erklärten Plakate den neuen Richtplan. Archivbild: Carmen Frei

Im März 2021 fiel mit einer Onlineumfrage für die Bevölkerung der Startschuss für die Revision des Richtplans. Mit der Konzeption hatte die Gemeinde schon im August 2020 begonnen. Im Juni 2021 folgte eine Austauschveranstaltung, an der die Bevölkerung ebenfalls ihre Ideen einbringen konnte. An einer Informationsveranstaltung im Dezember 2021 stellte die Gemeinde den Urdorferinnen und Urdorfern schliesslich den revidierten kommunalen Richtplan vor, bevor er Anfang 2022 öffentlich auflag.

Urdorf soll ländlich bleiben

Der neue Richtplan behandelt die Themenbereiche Siedlung, Landschaft und Freiraum, Verkehr, öffentliche Bauten und Anlagen und Energie. Ein Bericht umfasst zwecks Transparenz alle eingegangenen Einwendungen inklusive der nicht berücksichtigten. An einer Medienkonferenz am Montag stellten Patrick Müller, Leiter Stab, Rebecca Broekema, Bereichsleiterin Planung, Bau und Werke, Finanz- und Sicherheitsvorstand Thomas Hächler (FDP), Bildungsvorstand Urs Minder (parteilos) und Planungs-, Bau- und Umweltvorstand Danilo Follador (Mitte) die Traktanden der Gemeindeversammlung vor.

Zwei der wichtigsten Ziele des Gemeinderats mit dem Richtplan sind ein qualitatives, organisches Siedlungswachstum und der Fokus auf den öffentlichen Verkehr sowie den Fuss- und Veloverkehr im Gegensatz zum motorisierten Individualverkehr. Der unerwünschte Durchgangsverkehr bei Überlastungen der Autobahn soll eingedämmt werden. Urdorf soll auch als Agglomerationsgemeinde seinen mehrheitlich ländlichen Charakter beibehalten, anders als zum Beispiel Dietikon und Schlieren. Der Richtplan ist dabei das strategische Leitinstrument.

Am Bahnhof Urdorf sollen Parkplätze gestrichen werden

Konkret will die Gemeinde den Verkehr, der Urdorf besonders beschäftigt, umverteilen: Bis 2040 sollen 10 Prozent des durchschnittlichen Verkehrs zu Fuss oder mit dem Velo erfolgen, 27 Prozent mit dem ÖV und 63 Prozent motorisiert. 2016 betrug das Verhältnis noch 6 zu 15 zu 79 Prozent. Erreichen will die Gemeinde die angepeilte Veränderung zum Beispiel mit zusammenhängenden Fuss- und Veloverkehrsnetzen, mehr Tempo-30-Zonen in Wohnquartieren und besseren Ausstattungen von Bushaltestellen. Am Bahnhof Urdorf soll es künftig zudem weniger Parkplätze geben.

Das Luberzenareal, das Teil von Urdorf-Nord ist, hier im September 2021 mit einem Foodtruck im Hintergrund. Archivbild: Valentin Hehli

Bis 2040 will die Gemeinde 12'000 Einwohnerinnen und Einwohner zählen, aktuell sind es rund 10'000. Dazu strebt sie eine Innenverdichtung an, um Einzonungen möglichst zu vermeiden. Die Teilfläche Urdorf-Nord soll eine Umzonung erfahren, um künftig als Arbeits- und Lebensraum zu dienen. Eine Einzonung ist vorerst nur im kleinen Gebiet Bölisbaumgarten angezeigt, das nahe des Bauernhofs Grob liegt. Die Siedlungsentwicklung ist nachhaltig und hitzeangepasst geplant, will heissen: mehr Wiese, weniger Teer.

Weitere Gewässerrenaturierungen sind geplant

Weiter ist der Erhalt der Waldflächen westlich und östlich der Gemeinde als Naherholungsgebiete geplant. Ihre zahlreichen Gewässer will die Gemeinde teils renaturieren, wie sie es bereits beim Schäflibach getan hat, um ihren ökologischen Wert zu schützen, aber auch an geeigneten Stellen zugänglich machen.

Grundsätzlich plant die Gemeinde eine effiziente Energienutzung mit dem Ziel der Klimaneutralität bis 2050, wobei ihr Energieplan aus dem Jahr 2021 als Grundlage dient. Dazu will sie bei ihren eigenen Liegenschaften auf energieeffiziente Beleuchtung und erneuerbare Energien umstellen, Abwärme nutzen und den Bau von Photovoltaikanlagen prüfen. Ein weiteres grosses Ziel ist die Überarbeitung der kommunalen Immobilienstrategie inklusive einer neuen Schulraumplanung.

Nehmen die Urdorfer Stimmberechtigten den revidierten kommunalen Richtplan an, muss der Kanton Zürich ihn noch genehmigen. Auf der Basis dieser behördenverbindlichen Grundlage soll dann auch die Revision der Bau- und Zonenordnung erfolgen.

Gemeindeversammlung verabschiedet Behördenmitglieder

Das Budget 2023 schliesst trotz der Senkung des Steuerfusses mit einem Ertragsüberschuss von gut zwei Millionen Franken. Der Gesamtaufwand beträgt 78,8 und der ­Gesamtertrag 80,9 Millionen Franken. Für die Senkung des Steuerfusses hat sich der Gemeinderat entschieden, weil die Rechnungen der letzten Jahre stets mit einem Plus schliessen konnten. Dies auch wegen hoher Grundstückgewinnsteuern und höheren Finanzausgleichszahlungen.

Am 30. November wird nicht nur abgestimmt, es werden auch die ehemaligen Mitglieder des Gemeinderats, der Schulpflege und der Rechnungsprüfungskommission verabschiedet. Zudem wird Gemeindepräsidentin Sandra Rottensteiner (EVP) auf das Jahr 2022 zurückblicken und einen Ausblick auf das kommende Jahr wagen.

Die Urdorfer Gemeindeversammlung findet am 30. November um 20 Uhr in der Mehrzweckhalle Zentrum statt. Im Anschluss gibt es einen Apéro. Die offizielle Weisung zur Versammlung ist ab 8. November auf der Gemeindewebsite zu finden.