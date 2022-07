Hitzewelle: So steht es um die Fische im Schäflibach in Urdorf

Urdorf 22 bis 23 Grad im Schäflibach: Die Situation für die Fische ist kritisch Dank der Beschattung des Bachs sind die Wassertemperaturen noch nicht so hoch wie in der Reppisch, sagt der Urdorfer Fischer Urs Hilfiker. Doch auch er sorgt sich um die Bachforellen, Groppen, Gründlinge und Steinkrebse. Sibylle Egloff Jetzt kommentieren 22.07.2022, 17.48 Uhr

Der Schäflibach in Urdorf ist aktuell leicht kühler als die Reppisch. Doch die Gefahr für die Fische und Krebse im Gewässer ist noch nicht gebannt. Severin Bigler

Fischer befürchten wegen der anhaltenden Hitzewelle landesweit ein Fischsterben. In der Reppisch in Dietikon wurden diese Woche Wassertemperaturen von knapp 25 Grad gemessen. Ein Wert, der einem Todesurteil für Fische gleichkommt, schrieb der alarmierte Schweizerische Fischerei-Verband. Und auch der Geroldswiler Fischer Urs Müller, der einen Teil der Reppisch auf Dietiker und Birmensdorfer Gemeindegebiet pachtet, zeigte sich besorgt.

Ähnlich sieht die Lage in Urdorf aus. Der Schäflibach ist aktuell 22 bis 23 Grad warm. «Die Temperatur ist hoch, aber wir sind noch nicht an der dramatischen Obergrenze von 25 Grad wie in der Reppisch», sagt der Urdorfer Fischer und Naturschützer Urs Hilfiker. Er pachtet mit drei weiteren Fischern das Revier 371, zu dem der Schäflibach und seine Zuflüsse gehören.

Der Regen war ein Tropfen auf den heissen Stein

Der Schäflibach sei im Vergleich zur Reppisch minim kühler, weil grosse Strecken des Bachs und der Zuflüsse gut beschattet seien. «Je mehr Schatten es gibt, desto weniger stark wird das Wasser aufgeheizt. Das hilft wesentlich», sagt Hilfiker. Der langersehnte Regen, der von Mittwoch auf Donnerstag vielerorts fiel, sei hingegen ein Tropfen auf den heissen Stein gewesen. «Der Regen war nicht kühl. Doch wenigstens hat es ein bisschen mehr Wasser gegeben, was helfen kann, die Lage etwas zu entschärfen.»

Sorgen müsse man sich noch immer um die im Schäflibach beheimateten Bachforellen, Groppen, Gründlinge, Elritze sowie Edel- und Steinkrebse, sagt Hilfiker. Bisher hätten er und seine Revierkollegen eine tote Bachforelle gefunden. «Die hohen Temperaturen verstärken latent vorhandene Krankheiten. Zusammen mit dem Sauerstoffmangel können diese zum Tod der Fische führen.»

Angst, dass der Bach wieder austrocknet

Um die Tiere nicht noch mehr zu stressen, wird derzeit nicht gefischt. «Uns geht es sowieso weniger ums Fischen, sondern viel mehr darum, dass es dem Schäflibach und seinen Lebewesen gut geht», sagt Hilfiker. Weil es weiterhin heiss bleibt, schauen er und seine Kollegen jeden Tag nach dem Rechten im Schäflibach und überprüfen, wie es um die Fische und Krebse steht.

Hilfiker hofft, dass sich der August 2018 nicht wiederholt. Wegen der Hitze lief der Schäflibach damals zwischen Hofacker und der Limmat in Dietikon trocken. Es fand ein Abfischen statt, bei dem die Fische in tiefere Stellen des Bachs eingesetzt wurden.

