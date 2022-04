Dietikon: Winterthurer Comedian Cenk gastiert im Gleis 21.

Unterhaltung Wie die Hochzeit der Cousine zu seiner schrägsten Nacht wurde Der Winterthurer Comedian Cenk gastierte mit seinem neuen Programm «Schleierhaft» für die Vorpremiere im Dietiker Gleis 21. Angelo Kunz 08.04.2022, 18.29 Uhr

Viele Bühnenkünstlerinnen und Künstler nutzen das Gleis 21 in Dietikon gerne für ihre Try-Outs, also Vorpremieren. So können sie herausfinden, wie ihr neues Stück auf die Zuschauerinnen und Zuschauer wirkt.

Der Comedian Cenk bildet da keine Ausnahme. Am Donnerstagabend war er für ein Try-Out im Gleis 21. Dort führte er sein neues Programm «Schleierhaft» auf, das am 20. April im Casinotheater Winterthur Premiere feiert. Es handelt von der schrägsten Nacht seines Lebens – der Hochzeit seiner Cousine an Silvester.

Alles frei erfunden oder nicht?

Bevor der Winterthurer aber auf die eigentliche Horrornacht zu sprechen kommt, sinniert er noch über den Ausdruck «Blut, Schweiss und Tränen», und wie wenig respektvoll es ist, wenn einem wortwörtlich Blut, Schweiss und Tränen gleichzeitig kommen. Dazu erzählt er von seinem eigenen Trauma, einem abgelehnten Heiratsantrag im zarten Alter von sieben Jahren.

Dann kommt er auf diese eine Nacht zu sprechen. Und holt erneut aus. Denn zu allem Überfluss führte ein Polterabend in Berlin auch noch zu Beziehungsproblemen kurz vor der Hochzeit. Dort geht es im brechend vollen Saal, genauer gesagt in der brechend vollen Sporthalle, mit der Pechsträhne weiter.

Comedian Cenk schätzt die Atmosphäre im Gleis 21. Bild: Angelo Kunz

Während er verzweifelt versucht, seine Beziehung zu retten, sitzen ihm der Trauzeuge und Schuldeneintreiber Igor und ein südländischer Füdlibürger im Nacken. Es bleibt nur die Flucht. Dabei trifft er auf den Bräutigam, der sich als Motivationscoach entpuppt und ihm noch ein Mantra mit auf den Weg gibt. Schliesslich gelingt Cenk die Flucht auf einen Spielplatz, wo er den jüngeren Bruder der Braut trifft.

Nach einem Joint und einer Erleuchtung weiss er nun, was zu tun ist, um endlich die Beziehungsprobleme zu beenden. Allerdings ist er derart motiviert bei der Sache, dass er wegen einer Lärmklage verhaftet wird. In der Ausnüchterungszelle kommt es glücklicherweise zum Happy End. Ist das alles frei erfunden oder doch nicht? Cenk lässt es offen.

Heimelige Atmosphäre und wohlwollendes Publikum

«Schleierhaft» jedenfalls ist eine abendfüllende aber zusammenhängende Geschichte. Cenk schweift zwar manchmal vom Hauptthema ab, jedoch ohne, dass einem dabei langweilig wird. Geschickte Pointen sorgten im Gleis 21 für viele laute Lacher. «Über die Hochzeitslocation musste ich am meisten lachen, da waren viele gute Sachen dabei. Generell war es super unterhaltsam. Ich würde ihn gerne nochmals sehen», sagte Zuschauer Michael Kindermann aus Küsnacht.

Auch Cenk selber war zufrieden. Nachdem die eigentlich für 2021 vorgesehene Premiere verschoben werden musste, nutzte er das zusätzliche Jahr, um zusammen mit Regisseur Paul Steinmann nochmals am Programm zu feilen. «Try-Outs sind ja dazu da, um so viele Fehler wie möglich zu machen, nun habe ich schon wieder 1000 Sachen im Kopf, die ich noch anpassen kann. Ich habe alles erreicht, was ich mir vom Try-Out erhofft hatte», sagte der Comedian und fügte an:

«Das Gleis 21 mit seiner heimeligen Atmosphäre und dem wohlwollenden Publikum eignet sich sehr gut für solche Try-Outs.»