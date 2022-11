Auto kracht nach Kollision in Bushaltestelle bei Weiningen

Unterengstringen/Weiningen 71-Jähriger kracht mit seinem Auto in eine Bushaltestelle Nach einer Kollision mit einem anderen Auto prallte der Unfalllenker in die Haltestelle Aegelsee. Drei Personen mussten mit teilweise schweren Verletzungen ins Spital gebracht werden. 10.11.2022, 17.54 Uhr

Der Autofahrer prallte nach einer Kollision in die Bushaltestelle Aegelsee. Zvg

Ein 71-Jähriger fuhr am Donnerstag mit seinem Auto und einer 66-jährigen Beifahrerin in Unterengstringen auf der Zürcherstrasse Richtung Weiningen. Bei der Kreuzung Brunnmatt- und Zürcherstrasse kollidierte er mit einem anderen 71-jährigen Autofahrer, schleuderte 50 Meter und prallte links in die auf Weininger Boden liegende Bushaltestelle Aegelsee.