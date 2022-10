Online-Marktplatz greift Limmattaler Produzenten unter die Arme

Unterengstringen/Urdorf Salat aus Unterengstringen und Quitten aus Urdorf: Start-up hilft lokalen Produzenten, ihre Ware online unter die Leute zu bringen Auf dem Online-Marktplatz «Wir kaufen hier» bieten 22 Limmattalerinnen und Limmattaler ihre Produkte an. Es soll die Bevölkerung dazu animieren, regional einzukaufen. Sibylle Egloff Jetzt kommentieren 04.10.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Sophie Vogler (links) und Sandra Blattmann ernten Endiviensalat auf Familie Voglers Gemüsefeld in Unterengstringen. Bild: Severin Bigler

Sophie Vogler entfernt die bläulich-grünen Blätter am langen Stängel. Zum Vorschein kommen etliche Knospen. «Das ist Rosenkohl», sagt die 80-Jährige, während der Regen vom Himmel prasselt. Das Wetter macht ihr nichts aus. «Ich habe ja Gummistiefel an», sagt Vogler und stapft durchs matschige Feld. Am liebsten ernte sie Buschbohnen und schneide Salat.

Das Gemüsefeld von Familie Vogler in Unterengstringen befindet sich mitten im Dorf. Aktuell wachsen Rosenkohl, Nüsslisalat, Sellerie und Fenchel. Bild: Severin Bigler

Davon hat es auf dem Acker neben ihrem Haus in Unterengstringen eine Menge. Kopfsalat, Endivien, Nüsslisalat und Zuckerhut wandern in die grünen Körbe. Vogler präsentiert bereits die nächste Ausbeute: Selleriestangen und Fenchel. Das Gemüse und der Salat landen wenig später im 50 Meter entfernten Hofladen «Knack Frisch». Sophie Vogler führt ihn gemeinsam mit ihrem Sohn Hansjörg.

Von der Pferdekutsche, über den Hofladen bis zum Online-Marktplatz

Seit 1824 baut Familie Vogler in Unterengstringen Früchte und Gemüse an. Ganz früher fuhr man noch mit der Pferdekutsche auf den Markt auf den Zürcher Helvetiaplatz. Später kam der erste Hofladen dazu und seit zehn Jahren verkaufen die Voglers ihre Produkte im Geschäft «Knack Frisch». Die Voglers gehen mit der Zeit. Nun bieten sie ihre Produkte auch auf dem Online-Marktplatz «Wir kaufen hier» an.

Roman Küng und vier Kollegen haben den Online-Marktplatz «Wir kaufen hier» gegründet, um dem Limmattaler Gewerbe ein Gesicht zu geben. Bild: Severin Bigler

Das Start-up unterstützt Limmattaler Bauern und Produzenten dabei, ihre Waren unter die Leute zu bringen. Hinter der Idee steckt Roman Küng. Der 47-Jährige aus Zürich gründete die Firma vor gut einem Jahr mit vier Kollegen. «Wir wollen dem lokalen Gewerbe ein Gesicht geben», sagt Küng, der früher im Retail und Marketing für die Migros arbeitete. Das Ziel sei, dass die Leute ihren Wocheneinkauf einfach online abwickeln können, ohne dafür durch die ganze Region zu fahren.

Wenn die Zeit für den lokalen Einkauf fehlt

«Ob Gemüse vom Bauernhof, Fleisch von der Metzgerei oder Wein vom Winzer, mit wenigen Klicks kann man die Produktvielfalt im Limmattal entdecken und den Einkauf nach Hause geliefert bekommen», erzählt Küng. Viele hätten Lust auf lokale Produkte, doch oftmals fehle die Zeit, persönlich in den Geschäften und auf den Höfen vorbeizugehen. Küng und sein Team bringen in einem Elektro-Kühlwagen die bestellte Ware am Dienstag und Freitag zur Kundschaft.

Die frisch geernteten Rosenkohlknospen werden gewaschen und landen danach sofort im 50 Meter entfernten Hofladen von «Knack Frisch» in Unterengstringen. Severin Bigler Bei Wind und Wetter auf dem Feld: Sophie Vogler schneidet Endiviensalat. Severin Bigler Unterstützt bei der Ernte wird die 80-jährige Sophie Vogler von Sandra Blattmann aus Oberengstringen. Sohn Hansjörg Vogler leitet den Hofladen. Severin Bigler Wirz auf dem Feld von Familie Vogler in Unterengstringen. Severin Bigler Frisch geernteter Nüsslisalat vom Feld von Familie Vogler in Unterengstringen. Severin Bigler Aubergine im ungeheizten Gewächshaus von Familie Vogler in Unterengstringen. Severin Bigler Laura Stierli zeigt den farbigen Krautstiel, der auf dem Möhrenhof in Urdorf gewachsen ist. Severin Bigler Laura Stierli pflückt Quitten auf dem Möhrenhof in Urdorf. Der Betrieb hat sich auf uralte Obst- und Gemüsesorten spezialisiert. Severin Bigler

«Bald wollen wir an allen Wochentagen liefern können», sagt er. Das Start-up arbeitet mit der regionalen Standortförderungsorganisation Limmatstadt AG zusammen und wird von ihr personell unterstützt. Das Limmattal stellt eine Pilotregion dar. Die Gründer wollen den Service künftig auf weitere Kantone und Gebiete ausweiten.

«Wir wollen lokales Einkaufen vereinfachen, egal ob dies wie aktuell online oder irgendwann mal mit autonomen Läden im 24-Stunden-Betrieb in Quartieren geschieht», sagt Küng. Gespräche seien aktuell mit einem lokal verankerten Lebensmittelhändler im Gange, um neben den regionalen Produkten auch ein Basissortiment anzubieten. «So können wir sicherstellen, dass die Kundschaft auf unserer Plattform alles für den täglichen Bedarf findet.»

Hansjörg Vogler zeigt die Chilis, die in seinem ungeheizten Gewächshaus in Unterengstringen heranreifen. Er ist angetan vom Online-Marktplatz und hofft, dass die Konsumenten so mehr regionale und nachhaltig produzierte Produkte kaufen. Bild: Severin Bigler

Vom Start-up angetan zeigt sich Hansjörg Vogler von «Knack Frisch». «Das Projekt ist eine sehr tolle Sache und schafft die Möglichkeit, dass mehr Kunden im Limmattal, die nicht in unseren Laden kommen können, regionale und nachhaltig produzierte Produkte kaufen und konsumieren», sagt der 52-Jährige.

Besonders gute Qualität bei der gelieferten Ware

Doch es sei auch Vorsicht geboten. «Wir müssen bei der gelieferten Ware besonders auf die Qualität achten. Die Online-Kundschaft kann nicht selbst aussuchen, wie die Leute im Laden. Wenn man nicht bekommt, was man auf dem Bild sieht, wird man kein zweites Mal bestellen», ist sich Vogler sicher. Er hofft, dass die Plattform die Konsumenten dazu motiviert, sich bewusster mit ihrem Einkaufsverhalten und ihrer Ernährung auseinanderzusetzen. «Vielleicht merkt der eine oder andere ja, dass es besser wäre, im Winter lokal produzierten Endivien-Salat oder Rosenkohl statt Tomaten aus Spanien zu essen.»

Laura Stierli pflückt Quitten auf dem Möhrenhof in Urdorf. Ihre Produkte verkauft sie seit knapp einem Jahr nicht nur im Hofladen, sondern auch auf der Plattform «Wir kaufen hier». Bild: Severin Bigler

Auch Laura Stierli vom Möhrenhof in Urdorf unterstützt das Projekt. Die 26-jährige Lebensmitteltechnologin leitet mit ihrem Vater Urs den Landwirtschaftsbetrieb in fünfter Generation. Die Stierlis haben ein breites Angebot mit alten Obst- und Gemüsesorten, produzieren aber nicht in grossen Mengen. Die Ware und die unter anderem daraus hergestellten Produkte wie Schnaps, Trockenfrüchte, Konfitüren, Quittengelee, Walnussöl und Chutneys werden fast ausschliesslich im Hofladen angeboten.

Jüngere Generationen abholen

«Die Leute haben immer weniger Zeit, einkaufen zu gehen. Unsere Kundschaft wird älter. Ein solches Projekt hilft, jüngere Generationen abzuholen, die gerne lokal einkaufen, denen aber die Zeit dafür fehlt», sagt Stierli. Sie freue sich über jede Bestellung, findet aber, dass es zahlenmässig noch viel Luft nach oben gebe. «Die Leute brauchen Zeit, um das Angebot kennen zu lernen.»

Dank ihres Studiums an der ETH Zürich hat Stierli einen besonderen Blick auf die Landwirtschaft. «Ich sehe die Zukunft unseres Betriebs nicht nur aus der Sicht als Produzentin. Mich interessiert die Forschung, aber auch die Bildung. Ich habe zum Beispiel vor, Schulen zu uns auf den Bauernhof zu holen und den Kindern einen Einblick in unsere Arbeit zu geben.» Biodiversität und Nachhaltigkeit liegen Stierli am Herzen. «Die Plattform ‹Wir kaufen hier› gibt uns mehr Sichtbarkeit und schafft ein Bewusstsein für solche Themen.»

Farbenprächtiger Krautstiel vom Möhrenhof in Urdorf. Bild: Severin Bigler

Die Bevölkerung und die Betriebe sollen vom Online-Marktplatz profitieren. Das ist Küngs Credo. Er hofft, dass das Projekt ein Erfolg wird. «Mir sind die Menschen hinter den Betrieben wichtig. Eine 80-Jährige, die sich ihr ganzes Leben mit Herzblut dem Gemüsebau verschrieben hat und eine junge Lebensmitteltechnologin, welche die Landwirtschaft anders denkt. Genau wegen solchen Personen lohnt sich der Aufwand. Es wäre schön, wenn wir etwas für sie bewirken können.»

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen