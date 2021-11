Tambouren begeistern am Jahreskonzert der Kreismusik Limmattal

Unterengstringen Zeitungen, Fässer und Neonlicht: Tambouren lassen Herzen höher schlagen Die Tambourengruppe und das Bläserkorps der Kreismusik Limmattal boten an ihrem Jahreskonzert ein Spektakel für Ohren und Augen. Das Publikum griff sogar selbst zu den Schlägern. Sibylle Egloff Jetzt kommentieren 28.11.2021, 16.25 Uhr

Überzeugten akustisch und visuell: Die Tambouren der Kreismusik Limmattal spielten mit Trommeln und Neonlicht. Sibylle Egloff

Gelb leuchtende Trommelschläger fliegen durch die Luft. Hüte und Lippen bewegen sich synchron auf der Bühne zum Takt des Musikstücks «Pics 4 U». Mit diesem Auftritt legte die Tambourengruppe nicht nur akustisch, sondern auch visuell einen grandiosen Auftritt hin. Die Formation rund um Instruktor Raffael Hotz gab am Jahreskonzert der Kreismusik Limmattal am Samstagabend im Gemeindesaal Büel in Unterengstringen den Takt an. Die 23 Trommlerinnen und Trommler übernahmen den Hauptteil des Programms. Kein Wunder also, dass die Musiker den Anlass «Music Night Drum Show» tauften. Und wahrlich bot sich dem Publikum eine spektakuläre und abwechslungsreiche Show.

«Für uns ist dieser Auftritt der Höhepunkt jedes Jahres. Es war von Anfang an klar, dass wir trotz Pandemie spielen und ein Programm auf die Beine stellen werden», sagte Tambourenleiter Raffael Hotz, der die Gruppe vor 27 Jahren gründete und sie seitdem mit viel Herzblut führt. Die Tambouren hätten glücklicherweise nur während der Lockdowns nicht üben können. Hotz sagt:

«Die Musik gibt uns in dieser schwierigen Zeit Halt. Wir freuen uns, dass wir auftreten können. Vor allem für unsere jüngeren Mitglieder ist das wichtig. Sie hatten wieder ein Ziel, auf das sie hinarbeiten konnten.»

Mit mehr Unterbrüchen hatte das Bläserkorps der Kreismusik zu kämpfen. «Wir können mit Masken halt einfach nicht musizieren», sagte Ansagerin und Piccolo-Spielerin Nadine de Bont. Aus diesem Grund und wegen der Angst vor dem Virus war das Bläserkorps nicht vollzählig.

Mitglieder des Bläserkorps der Kreismusik Limmattal überzeugen mit einem abwechslungsreichen Programm. Sibylle Egloff

Nichtsdestotrotz zeigten die anwesenden zwölf Bläserinnen und Bläser ihr Können und starteten das Konzert um 20 Uhr. Sie entführten unter anderem mit vier Stücken von Peer Gynt in die Welt der Feenmärchen und versetzten die Zuhörerenden mit dem Rumba-Lied «El Porompompero» und dem Marimba-Stück «Sway» in den warmen Süden. Das Publikum erfreute sich besonders an Ernst Jakobers Jodellied «Alls was bruchsch uf dr Wält» sowie am Zugabe-Stück «Happy Marching Band» und klatschte dabei kräftig in die Hände.

60 Jahre Liebe zur Musik

Geehrt wurden an diesem Abend die Veteraninnen und Veteranen des Bläserkorps. Dazu gehörten Ursula Schüpbach, Denise Stucki und Eveline Huber, die auf eine 25-jährige Musikkarriere zurückblicken können. Ruedi Eichenberger ist dem Musikverein bereits seit 35 Jahren treu. Eine fast doppelt so lange Liebe für die Musik hegt Fredi Huber. Er ist Gründungsmitglied des Musikvereins Oberengstringen, der 1961 gegründet wurde und sich 2003 mit der Kreismusik Weiningen zur Kreismusik Limmattal zusammenschloss.

Ehrung der Bläserveteranen: Sie wurden für ihre langjährige Treue geehrt. Von links: Ursula Schüpbach, Denise Stucki, Eveline Huber (alle 25 Jahre), Ruedi Eichenberger (35 Jahre) und Fredi Huber (60 Jahre). Sibylle Egloff

Deutlich jünger präsentierte sich die Tambourengruppe, die im Anschluss an das Bläserkorps für Unterhaltung im Gemeindesaal sorgte. Die Kleinsten wurden in den Stücken mit Rasseln und Böckli sowie Ansagen eingebunden.

Alle werden eingebunden: Die kleinsten Tambouren zeigen ihr Können. Sibylle Egloff

Stolz verkündet wurden zudem die Absolventinnen und Absolventen der Jungtambourenkurse und der Stufentests der Jungtambouren. Fehlender Nachwuchs? Fehlanzeige! «Seit der Pandemie sind sogar drei Mitglieder zu uns gestossen», verriet Tambourenleiter Hotz. Das liegt wohl auch am abwechslungsreichen Spiel und dem starken Zusammengehörigkeitsgefühl, das die Musikerinnen und Musiker auf der Bühne versprühen. Trommeln heisst bei den Limmattaler Tambouren nicht nur einfach auf die Trommel zu schlagen. Das stellten die Musiker am Jahreskonzert einmal mehr unter Beweis.

Fässer werden zu Instrumenten: Die Tambouren bewiesen Kreativität am Jahreskonzert. Sibylle Egloff

Beim Stück «News Paper Groove» griffen die Tambouren schon mal zur «Limmattaler Zeitung» und entlockten dem Papier erstaunlich rhythmische Töne. Zu Hilfe gezogen wurden beim Lied «Fassmannschaft» blaue Fässer, die für den Auftritt extra zusammengebaut wurden. Schöpferisch betätigten sich die Tambouren aber nicht nur bei der Instrumenten-Kreation, sondern auch beim Komponieren. Das Stück «Alte Kafi» wurde zum Beispiel von den Jungtambouren Eric de Bont, Valentin Ehrengruber und Emanuel Meier geschrieben.

Von wegen Nachwuchsproblem: Die Tambouren erhielten in der Pandemie drei neue Mitglieder. Sibylle Egloff

Bei «Octopulse» brachten die Musikanten mit diversen Schlaginstrumenten die Bühne zum Beben. Das Stück verdankt seinen Namen dem Percussions-Instrument Octoban. Nicht fehlen durften die Showeinlagen mit Neonlicht, bei denen die Trommelschläger in grelles Gelb getaucht im dunklen Raum auf den Trommeln hin- und hertanzten.

Publikum spielt gleich selber mit

Auch das Publikum hatte an der «Music Night Drum Show» seinen Einsatz. Mit Trommelschlägern und einer orangen Knetmasse, die die Tambouren für sie auf den Tischen bereit gelegt hatten, konnten sie selbst ausprobieren, ob sie einen Trommelwirbel zu Stande bringen. Eine tolle Möglichkeit, die Zuhörenden einzubeziehen und ihnen gleichzeitig zu zeigen, dass das auf der Bühne Gebotene eben nicht nur ein Hobby, sondern vielmehr eine Passion ist, das ganz viel Talent und Fleiss erfordert.

