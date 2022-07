Unterengstringen Unerwarteter Fund im Schulhausturm: Die 72-jährige Zeitkapsel birgt Infos über die Entstehung des Schulhauses Büel Die Zeitkapsel aus dem Turm im Unterengstringer Schulhaus Büel bringt vergangene Zeiten ans Licht. In der Kapsel steckten unter anderem Bilder des alten Schulhauses, eine Einschätzung des Grafikers Otto Baumberger zur damaligen Zeit und eine Schulhaus-Chronik. Lydia Lippuner Jetzt kommentieren 03.07.2022, 14.00 Uhr

Hüter der Geschichte: Paul Isenring fungiert als Obmann des Unterengstringer Ortsmuseums. Die Zeitkapsel ist nun in seiner Obhut. Severin Bigler Diese Zeitkapsel wurde im Turm des Schulhaus Büel gefunden. Severin Bigler Auslegeordnung: Isenring hat bereits alle Dokumente fotografiert und aufgeklebt. Severin Bigler Doppelcheck: Ein Klassenfoto aus dem Archiv des Dorfmuseums bewies die Echtheit der Klassenliste in der Zeitkapsel. Severin Bigler Hier gingen die Unterengstringer Kinder einst zur Schule: Das Schulhaus an der Dorfstrasse steht immer noch. Diese Aufnahme, die ebenfalls in der Zeitkapsel steckte, stammt aus dem Jahr 1947. Severin Bigler Einschätzung zur damaligen Zeit: Der Maler und Künstler Hermann Hofmann schrieb Gedanken des Grafikers Otto Baumberger auf ein marmoriertes Papier. Severin Bigler Die Zeitkapsel wurde bei den Renovationsarbeiten der Turmuhr im Schulhaus Büel gefunden. zvg

«Ich bin ein kompletter Neuling in solchen Sachen», sagt Paul Isenring. Vor dem Obmann des Unterengstringer Ortsmuseums liegt eine Zeitkapsel aus dem Jahr 1950. «Diese Kapsel ist ein interessantes Zeitdokument», sagt Isenring.

Die kupferne Kapsel wurde bei den Renovationsarbeiten der Turmuhr beim Schulhaus Büel entdeckt. Darin befanden sich unter anderem Fotos, Namenslisten sowie eine Chronik. An der letzten Gemeindeversammlung wurde sie in die Obhut des Ortsmuseums übergeben. Isenring hat denselben Jahrgang wie die Kapsel. Er kennt einige der auf den Namenslisten aufgeführten Personen. Etwa den 1996 verstorbenen Maler Hermann Hofmann. «Ich war bei Hermann Hofmann zu Hause», sagt Isenring.

Von Hofmann befand sich ebenfalls ein Dokument in der Kapsel. Es handelt sich um eine Einschätzung es Grafikers Otto Baumberger zur damaligen Zeit, die Hofmann auf ein marmoriertes Papier übertrug.

Alte, aber trotzdem aktuelle Worte

«Wir können nichts tun im Widerstreite der grossen Mächte und der Ideologien, als uns selbst zu bleiben versuchen als Menschen und als Eidgenossen, indem wir, im als gut befundenen Überlieferten und im als gut befundenen Neuerkannten, als Christen uns bejahen, ein jeder für sich!» Die Worte, die Hofmann in einer Zierschrift aufschrieb, wecken Erinnerungen in Isenring. «Das ist eine treffende Einschätzung der damaligen Zeit», so Isenring.

Neben dem Schriftstück liegen einige dünnere Papiere auf dem Tisch des Ortsmuseums. Sie dokumentieren den Bau des alten Schulhauses Büel. Da steht beispielsweise, wie die Schüler den Spatenstich für das Schulhaus vollzogen und dabei von einem Regenschauer überrascht wurden. Zudem dokumentiert eine chronologische Aufzeichnung die Geschichte der Unterengstringer Primarschule von 1789 bis 1950. Auf einem weiteren Papier sind unter anderem Lehrpersonen, Gemeinderäte sowie Mitglieder der Schulpflege jenes Jahres aufgeführt. «An den Lehrer Robert Zollinger kann ich mich erinnern», sagt Isenring, der 40 Jahre lang als Sekundarschullehrer in Oberengstringen tätig war. Die zur Aufrichtefeier des Schulhauses Büel geladenen Arbeiter sind auf einem separaten Bogen aufgeführt.

Unterengstringer Einwohnerzahlen explodierten

Zudem fanden sich zwei Schwarz-Weiss-Fotografien der ehemaligen Unterengstringer Schulgebäude in der Zeitkapsel. «Beide Häuser stehen immer noch. Das Haus an der Dorfstrasse ist nun aber ein Wohnhaus, im anderen befindet sich die Marionettenbühne», sagt Isenring. Das Dorfbild habe sich in den letzten Jahren stark verändert.

So sei die Gemeinde vor 72 Jahren noch sehr unscheinbar gewesen. «Doch seither ist die Einwohnerzahl stark gestiegen», sagt Isenring. Er zog vor 35 Jahren, nach der Geburt seiner Zwillinge, nach Unterengstringen. Auch in Bezug auf die Schule habe sich viel geändert. «Das sieht man beispielsweise dem Lehrplan an», sagt Isenring.

Zeitkapsel wird wohl schon bald ausgestellt

Die kupferne Zeitkapsel wird voraussichtlich schon bald in einer gläsernen Vitrine im Unterengstringer Dorfmuseum ausgestellt. Isenring hat bereits Kopien der gesamten Dokumente angefertigt, damit die Besucher die Stücke auch aus der Nähe ansehen können. «Wir werden die Zeitkapsel und die Kopien der Dokumente vermutlich hier neben die alten Klassenfotos legen. Das müssen wir jedoch noch im Team besprechen», sagt Isenring und deutet auf graue Kartons, die mit Fotos beklebt und mit den dazugehörigen Namen beschriftet sind. Die Klassenfotos reichen zurück bis ins Jahr 1911. Auf dem Klassenfoto von 1950 ist die Lehrerin Anna Herzog zu sehen.

Aus Zeitmangel verzichtete die Gemeinde darauf, eine neue Zeitkapsel im Turm zu hinterlegen. Hätte man jedoch Zeit gehabt, hätte Isenring auf alle Fälle Fotos der heutigen Schulanlage in die Kapsel gesteckt. «Interessant wären auch Bilder vom Sennenbüel sowie der dritten Gubriströhre», sagt Isenring. Auch einige Informationen zur Wasserversorgung sowie Fotos des Gemeindehauses und des Ortsmuseums dürften die Nachwelt interessieren.

