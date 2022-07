Unterengstringen Yiea Wey Te gibt das Ressort Hochbau ab – er übernimmt stattdessen die Finanzen Nach den Neuwahlen vom 27. März ist der Unterengstringer Gemeinderat an seiner Sitzung vom Montag, 4. Juli, in die neue Legislatur gestartet und hat seine Ressorts neu verteilt. Es gibt gewichtige Wechsel. David Egger 06.07.2022, 14.39 Uhr

Yiea Wey Te (FDP) wechselt im Unterengstringer Gemeinderat das Ressort. Er ist nun neuer Finanz- und Liegenschaftenvorstand. mk / Severin Bigler / Sandra Ardizzone

Zwei Ressorts hat bereits das Volk bei den Wahlen im März verteilt. Beat Fries (parteilos) wurde damals als Schulpräsident wiedergewählt. Und Marcel Balmer (SVP, bisher Finanz- und Liegenschaftenvorstand) wurde als neuer Gemeindepräsident gewählt. Balmer setzte sich in der Kampfwahl gegen Yiea Wey Te (FDP, bisher Hochbauvorstand) durch und folgt damit auf Simon Wirth (FDP), der bei den Wahlen im März nicht mehr antrat.

Er hat das Unterengstringer Gemeindepräsidium abgegeben: Simon Wirth (FDP). Sandra Ardizzone

Als neuen Vizepräsidenten hat der Gemeinderat Markus Nydegger (SVP) bestimmt. Er folgt damit auf Gisela Biesuz (SVP). Die bisherige Sozial- und Gesundheitsvorsteherin trat bei den Wahlen im Frühling nicht mehr an. Der wiedergewählte Nydegger behält zudem sein bisheriges Ressort Tiefbau und Werke. Ebenso behält der ebenfalls wiedergewählte Urs Muntwyler (FDP) sein Ressort Sicherheit.

Daniel Schwab erhält Soziales und Gesundheit

Neuer Sozial- und Gesundheitsvorstand ist nun der im Frühling neu gewählte Daniel Schwab (SVP). Und der neu in den Gemeinderat gewählte Marco Rossi (FDP) übernimmt das Ressort Hochbau. Dieses hatte bisher der im Frühling als Gemeinderat wiedergewählte Yiea Wey Te (FDP) inne, der auch im Kantonsrat politisiert. Er gibt also das Ressort Hochbau ab und übernimmt stattdessen das Ressort Finanzen und Liegenschaften, das bisher der neue Gemeindepräsident Marcel Balmer innehatte.

Marco Rossi (FDP) hat gut lachen: den Hochbau gewünscht, den Hochbau erhalten. zvg

Die Erfahrung und das Fachliche zählte

«Der Gesamtgemeinderat» habe an seiner Sitzung «nebst den bisherigen Behördenerfahrungen auch die fachlichen Eigenschaften» in seinen Überlegungen berücksichtigt, als es darum ging, die Ressorts zu besetzen, heisst es in einer Medienmitteilung der Gemeinde Unterengstringen.

Dass Marco Rossi neu das Ressort Hochbau übernimmt, hat sich gewissermassen abgezeichnet. Im März bei der Podiumsdiskussion vor den Wahlen sagte er schon, dass er gerne das Ressort Hochbau übernehmen würde. Rossi war bisher Mitglied der Schulpflege der Oberstufenschulgemeinde Weiningen und dort für das Ressort Immobilien/Hausdienst zuständig.

Zur Erinnerung die Ergebnisse der Unterengstringer Gemeinderatswahlen vom 27. März: