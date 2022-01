Kloster Fahr: Diese Highlights warten 2022 auf die Besucher

Unterengstringen «Wollen uns nicht auf unseren Lorbeeren ausruhen»: So will Fahr Erlebnis an das erste Jahr auf dem Klosterareal anknüpfen Im vergangenen Jahr trug die Zusammenarbeit zwischen der Fahr Erlebnis AG und dem Kloster erste Früchte. Ähnlich erfolgreich soll auch dieses Jahr werden – diese Höhepunkte erwarten schon bald die Besucherinnen und Besucher. Larissa Gassmann Jetzt kommentieren 19.01.2022, 16.53 Uhr

Wird von allen Seiten als Jahreshighlight bezeichnet: Das Maislabyrinth beim Kloster Fahr. Valentin Hehli

Erst wurde der Kuhstall saniert, dann folgten ein Hofladen und ein Maislabyrinth: Im vergangenen Jahr hat sich auf dem Gelände des Klosters Fahr einiges getan. Der Grundstein dafür wurde bereits ein Jahr zuvor gelegt. Im Sommer 2020 unterzeichnete die Fahr Erlebnis AG einen Pachtvertrag, der die Zusammenarbeit mit dem Kloster besiegelte. Diese ist laut Doris Füglister, Kommunikationsverantwortliche der AG, gut angelaufen. Sie blicke «auf ein bewegendes Jahr mit einigen Herausforderungen zurück», sagt Füglister. Dabei gebe es in mehrfacher Hinsicht Grund zur Freude.

Füglister hebt das Maislabyrinth hervor: «Dieses stiess auf grosse Begeisterung. Das Angebot hat sich regional herumgesprochen.» So wurde das Labyrinth denn auch von der Klostergemeinschaft und den Mitarbeitenden besucht, wie Kloster-Fahr-Verwalterin Verena Gysin sagt. Durch die Zusammenarbeit und die Aktivitäten werde das Areal «auf eine schöne Art belebt». Es sei ein sehr wohlwollender Umgang, die Zusammenarbeit sei gut angelaufen, sagt Gysin. Ebenfalls begeistert vom Maislabyrinth zeigte sich der Unterengstringer Gemeinderat und FDP-Kantonsrat Yiea Wey Te. Er bezeichnete es als «Highlight für die Region». So soll es auch in diesem Jahr wieder ein entsprechendes Angebot geben.

Im März durften sich die Klosterschwestern über die Rückkehr der Kühe auf den Hof freuen. Severin Bigler

Hinter Fahr Erlebnis stehen drei Familien aus Wettingen, namentlich Thomas Benz, Andreas Benz und Sandro Sozzi. Bereits im Mai eröffnete das Trio in der historischen Trotte einen Hofladen. Verkauft werden hofeigenes Fleisch, Obst und Kürbisse sowie Sirupe und Süssmost. Im April durften dann auch die ersten Kälber mit ihrer Mutter in den umgebauten Stall einziehen. Weitere Produkte stammen von regionalen Produzenten aus dem Limmattal, auch die Benediktinerinnen des Klosters steuern ihren Teil dazu bei.

Ihr Herz schlägt für die Fahr Erlebnis AG – hier im Sommer 2021 im Maislabyrinth von links nach rechts: Nicole Füglister, Sandro Sozzi, Andreas Benz und Nicole Sozzi. Oliver Graf

Noch fehlt beim Hofladen die Laufkundschaft

Dass gerade in Zeiten von Corona der Trend zu regionalen Produkten vorhanden ist, habe man gespürt, so Füglister. «Dass eine grosse Nachfrage da ist, kommt uns sicher zugute», sagt sie. Eine Herausforderung ist aber, dass es vor Ort kaum Laufkundschaft gibt. Gerade in den Wintermonaten, in denen das Ausflugsziel nicht so oft wie im Sommer aufgesucht werde, sei das zu spüren.

Die Ferienlager für Kinder wiederum wurden auf Anhieb gut besucht. Auch Events wie der Fahr-Gaudi-Tag und der Christbaumverkauf hätten Anklang gefunden bei der lokalen Bevölkerung. Fest steht, wie Füglister sagt: «Wir wollen uns nicht auf unseren Lorbeeren ausruhen. Wir hatten ein gutes erstes Jahr und wollen dementsprechend weitermachen und unsere Pläne voller Elan umsetzen.»

Auch einen Weihnachtsmarkt mit Christbaumverkauf gab es dieses Jahr beim Klosterverkauf. zvg/Fahr Erlebnis AG

Aber auch die Fahr Erlebnis AG bekam die Folgen der Pandemie zu spüren. «Natürlich hat uns das auch tangiert», sagt Füglister. Sie weist auf das «Trottenstübli» hin. Im Innenbereich hätten kaum Anlässe stattfinden können. Man hoffe nun, das Raumangebot dieses Jahr mehr nutzen und vermieten zu können. Das eigene Erlebnisprogramm wird in der nächsten Woche auf der Website aufgeschaltet, darunter befinden sich eine Vogel-, Biber- und Fledermausexkursion, ein Kräuterspaziergang und ein Kurs für wohltuende Wickel. Dabei sei es das Ziel, «die Vielfalt des Areals zu nutzen und die Natur der Bevölkerung nahezubringen», so Füglister. «Wir wollen ein gewisses Wissen vermitteln und gleichzeitig aufzeigen, was man vor Ort alles erleben kann.»

So steht es um das Gastro-Angebot

Zudem soll Anfang April eine Sommerbeiz hinter der Trotte eröffnen. Dort wird die Gäste ein einfaches Gastro-Angebot mit hofeigenem Fleisch sowie mit gelegentlicher Livemusik erwarten. Das Restaurant Zu den Zwei Raben ist derweil seit Ende September geschlossen. Die zwei Millionen Franken teuren Sanierungsarbeiten sollen in diesem Jahr starten. Seit der Restaurantschliessung werden Besucher von Küchenchef Giacomo Badino mit einem Foodtruck kulinarisch verwöhnt.

Kümmern sich um das Gastroangebot: Küchenchef Giacomo Badino und Restaurantleiterin Claudine Müggler (rechts) mit Nicole Sozzi, Geschäftsführerin der Fahr Erlebnis AG. Britta Gut

