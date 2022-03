Das hitzige Streitgespräch ums Unterengstringer Gemeindepräsidium

Unterengstringen «Wenn die SVP Halbwahrheiten verbreitet, geht dies zu weit» – «Du musst gelassener werden und nicht so empfindlich sein»: Das Streitgespräch ums Gemeindepräsidium Marcel Balmer (SVP) und Yiea Wey Te (FDP) kandidieren fürs Unterengstringer Gemeindepräsidium. Im Streitgespräch erklären sie, wie sie den Wahlkampf erleben und was sie in den nächsten vier Jahren im Dorf verändern möchten. Lydia Lippuner Jetzt kommentieren 22.03.2022, 05.00 Uhr

Die beiden Kandidaten zeigen sich angriffslustig: Marcel Balmer (SVP) und Yiea Wey Te (FDP) kritisieren sich gegenseitig im Streitgespräch. Chris Iseli

Bei der Wahl des Unterengstringer Gemeindepräsidenten gehen die Wogen hoch. Der dienstälteste Gemeinderat Marcel Balmer (SVP) verpasste vor vier Jahren die Wahl haarscharf, nun tritt er erneut an. Seine Partei zeigte sich im Wahlkampf streitlustiger als im letzten Wahlkampf. Yiea Wey (Juve) Te (FDP) wurde vor vier Jahren in den Gemeinderat gewählt. Nun möchte er das Gemeindepräsidium übernehmen – dieses hat heute sein nicht mehr kandidierender Parteikollege Simon Wirth inne. Juve Te war im Wahlkampf Ziel einiger Sticheleien – das zeigte sich zum Beispiel bei einer Podiumsdiskussion. Bevor die Stimmbürgerinnen und -bürger am 27. März das letzte Wort haben, diskutieren die beiden Kandidaten im Doppelinterview über Parteigräben in der Lokalpolitik, ihre Ziele und Wahlprognosen.

Der Wahlkampf scheint dieses Jahr hitziger als 2018. Wie erleben Sie die Stimmung?

Marcel Balmer: Ich empfinde die Stimmung dieses Jahr nicht als hitziger. Wir sahen heute zwar Plakate von Urs Muntwyler und Juve, die bekritzelt waren, das geht klar zu weit. Aber von der Partei her gesehen, machen wir Sachpolitik und bewirtschaften unsere definierten Handlungsfelder.

Yiea Wey Te: Ich erlebe es anders. Auf öffentlichen Plattformen wie Facebook greift man mich an. Dabei möchte ich beispielsweise den Präsidenten der SVP (SVP Unterengstringen, Anmerkung der Redaktion) nennen, denn er greift mich immer wieder an. Im Gemeinderat haben wir eine gute Zusammenarbeit, aber von aussen kommen Angriffe. Das war 2018 besser.

Ist es ein strategischer Schachzug der SVP, auch auf lokaler Ebene aggressiver in den Wahlkampf zu steigen?

Balmer: Ich würde es anders formulieren. Die SVP hat eine Strategie und definierte Handlungsfelder. Diese wurden durch die Mitglieder an einer Versammlung abgesegnet. Man möchte die Kandidaten schliesslich daran messen können. Die SVP hat Inhalte.

Es kam jedoch immer wieder zu direkten Sticheleien gegenüber Juve Te.

Balmer: Das gehört zum Wahlkampf. Ich habe auch Begegnungen, die mich herausfordern. Ich erlebe das als normal und nicht als provokativ.

Wie erleben Sie das, Juve Te?

Te: Der Wahlkampf darf angriffslustig sein. Das haben wir bereits 2018 erlebt. Aber wenn die SVP Halbwahrheiten verbreitet, geht dies zu weit. Die Angriffe, die meine Person betreffen, beruhen wohl auf Unwissenheit, wie es abläuft. In einem Fall erhielt ich in den sozialen Medien sogar Hilfe von einer unbekannten Person, die sich mit dem System auskennt.

Balmer: Ich hörte nichts Provokatives, bin aber selber nicht auf Facebook. Der Austausch innerhalb der Partei ist etwas Tolles. Als angehender Gemeindepräsident muss man es ertragen, dass es unterschiedliche Positionen gibt. Das gehört zum Wahlkampf.

Was sagen Sie zum Wahlkampf der Parteien?

Te: Nun, ich finde es ein wenig billig, wenn die SVP Handlungsfelder für sich beansprucht, die bereits am Laufen sind. Es wäre schön, wenn die Handlungsfelder innovativer, mutiger und neu wären. Das fände ich toll.

Balmer: Ich hörte noch nichts von der FDP. Wahrscheinlich, weil sie wenig konkrete Vorstellungen haben.

Te: Weil ich mich während der ganzen Legislatur engagiere und arbeite, aber nicht darüber rede. Ich lanciere nicht etwas vor dem Wahlkampf und rede danach.

Marcel Balmer (SVP) Chris Iseli Seit 2010 ist Marcel Balmer im Unterengstringer Gemeinderat, dort hat er das Ressort Finanzen inne. Bereits vor vier Jahren kandidierte er auch fürs Präsidium des Gemeinderats. Der 53-Jährige ist verheiratet und Vater von drei Kindern. Balmer arbeitet als Finanzdirektor bei der Swiss Life und engagiert sich zusätzlich im Verwaltungsrat der Limeco sowie im Verwaltungsrat der ZAV Recycling AG. (lyl)

Gehen wir nochmals zu den Vorwürfen im Wahlkampf. Immer wieder wurde von Seiten der SVP Kritik am Hochbauvorstand Juve Te laut. Können Sie diese konkretisieren?

Balmer: Ich bin Gemeinderat und unterliege dem Kollegialitätsprinzip. Wir stellten aber fest, dass die Veranstaltung im September, als das Entwicklungskonzept präsentiert wurde, laut den Rückmeldungen aus der Bevölkerung ein wenig aus dem Ruder lief. Das liegt wohl auch an der fehlenden Abgrenzung des Entwicklungskonzepts vom Gestaltungsplan.

Es liegt also kein konkretes Fehlverhalten des Hochbauvorstandes Juve Te vor?

Balmer: Es war so, dass Juve das Entwicklungskonzept präsentiert hat. Die Bevölkerung hat die erwähnte Trennung der beiden vorgestellten Vorhaben leider nicht verstanden.

Yiea Wey (Juve) Te (FDP) Chris Iseli Seit 2018 ist Yiea Wey Te, genannt Juve Te, im Gemeinderat tätig. Dort steht er dem Hochbauamt vor. 2021 rutschte Te als Ersatz für Andreas Geistlich (FDP, Schlieren) in den Kantonsrat nach. Der 38-Jährige ist geschieden und hat drei Kinder. Te arbeitet als selbstständiger Unternehmer. Zudem ist er Oberstleutnant und als Delegierter bei der Regionale 2025 dabei. (lyl)

Die SVP warf dem Gemeinderat im Wahlkampf aber auch vor, «plan-, strategie- und führungslos» zu sein.

Te: Wenn du, Marcel, dem zustimmst, dann hättest du dich in den letzten Jahren ja einbringen und etwas ändern können. Wenn du aber nicht damit einverstanden bist, hätte dies so nicht abgedruckt werden sollen.

Balmer: Das sind verschiedene Rollen. Das eine ist die Partei und das andere eine Exekutivrolle, in der ich mich immer als Gemeinderat stelle. Ich muss als Gemeinderat mit Kritik leben können. Juve, du musst gelassener werden und nicht so empfindlich sein.

Die SVP strebt neu die Mehrheit im Gemeinderat an. Was ist Ihr Gefühl, Juve Te, wenn Sie daran denken, ein Gremium mit einer SVP-Mehrheit zu präsidieren?

Te: Eigentlich haben im Gemeinderat persönliche Meinungen und Parteien wenig Platz. So, wie ich bislang den Gemeinderat erlebe, ist es sehr schön. Doch ich denke, mit vier SVP- und zwei FDP-Politikern ist die Bevölkerung nicht mehr so abgebildet, wie sie es sein sollte.

Balmer: Ich hätte gerne eine Gemeinderätin aufgestellt gesehen. Leider geht es dieses Mal nicht.

Kann man in der Lokalpolitik überhaupt so starke Parteipolitik betreiben und gleichzeitig in einem Gremium zusammenarbeiten?

Balmer: Das schliesst sich nicht aus. Als Exekutivmitglieder betreiben wir aber Sachpolitik und kümmern uns um die Geschäfte der Gemeinde. Wenn man eine Lösung kreiert, kann das für manche gut sein, für andere weniger gut.

Te: Ich finde diese Trennung zwischen Exekutivmitglied und Parteimitglied sehr einfach. Doch wenn man nicht einmal in den eigenen Reihen den Leuten erklären kann, wie der Gemeinderat funktioniert, dass er nicht plan- und strategielos ist, dann verstehe ich das nicht.

Balmer: Dies war ein klarer Vorwurf an den Gemeinderat. Im September 2021, nachdem die negative Rückmeldung aus der Bevölkerung bezüglich des Gestaltungsplans kam, haben wir uns als Gemeinderat zurückgezogen und beratschlagt. Nun versuchen wir, mit den Bürgerinnen und Bürgern das Projekt und die Entwicklungsstrategie gemeinsam zu gestalten.

Te: Wir haben im Vorfeld gemeinsam besprochen, was ich sagen soll. Fairerweise sollte man sagen, dass das Versagen der Veranstaltung im September nicht an meiner Unkenntnis liegt, sondern an den Rahmenbedingungen, die es mir verunmöglichten, eine ausführliche Präsentation zu halten. Ich hatte 20 Minuten Zeit, um ein 70-seitiges Dokument zu präsentieren.

Balmer: Ich habe nicht gesagt, dass Juve als Gemeinderat versagte. Sondern wir als Gesamtgemeinderat haben die Information und Absichten damals nicht klar transportieren können.

Nun zu den Punkten, in denen Sie sich einig sind. Sie beide wollen die Kommunikation, die in Unterengstringen beim Gemeindepräsidenten liegt, verbessern. Wie möchten Sie dabei vorgehen?

Te: Kommunikation ist tatsächlich wichtig, dazu gibt es ein Kommunikationsreglement. Dieses besagt, dass der Gemeinderat die Freiheit hat, aus den verschiedenen Ressorts zu kommunizieren. Zudem haben wir einen Newsletter geplant. Als Gemeindepräsident werde ich eine Sprechstunde für die Anliegen der Bevölkerung organisieren. Bei den Jugendlichen und Kindern möchte ich auch auf eine bessere Kommunikation setzen.

Balmer: Es ist wichtig, regelmässiger und wiederkehrender über Geschehenes zu orientieren. Wir müssen den Zugang zur Bevölkerung intensivieren.

Wie werden Sie das machen?

Balmer: Das machen wir mit Mitteilungen auf der Gemeindewebsite und vermehrten Medienmitteilungen auch aus den einzelnen Ressorts heraus.

Aus der Bevölkerung monierte man bisweilen eine schleppende oder verschleiernde Kommunikation. Was bedeutet Ihnen Transparenz?

Balmer: Transparenz ist mir sehr wichtig. So gewinnen wir Bürgerinnen und Bürger.

Te: Ich wünsche mir maximale Transparenz. Das heisst nicht, dass man zu sehr ins Detail geht. Sondern eher öfters, aber kurz und prägnant informiert.

Sie beide sagten auch, dass Sie sich für Jugendliche einsetzen wollen. Die SVP hat sich im Vorfeld besonders starkgemacht für die Jugend. War dies nur Wahlkampf oder geht das Engagement nun weiter?

Balmer: Unser Engagement entstand aus einem Wunsch der Bevölkerung an der Septemberveranstaltung. Die SVP selbst hat die Jugend als Handlungsspielraum definiert, weil für diese Jahrgänge ein Angebot fehlt. Dabei sind nicht nur die Behörden gefragt, es muss ein Zusammenspiel zwischen Eltern, Jugendlichen und Behörden sein. Dabei war die SVP sehr aktiv. In der Zwischenzeit gibt es Bestrebungen, künftig weitere Angebote auch in Zusammenarbeit mit Weiningen und Geroldswil anzubieten.

Welche Angebote sind das konkret?

Balmer: Weitere Midnight-Sport-Anlässe, Kino- und Discoabende und ein Seifenkistenrennen, organisiert durch die Jugendlichen selbst, am Unterengstringer Dorffest im September. Zudem gibt es neu einen Vorstand für den Unterengstringer Jugendverein. Wir haben erfreulicherweise Jugendliche gefunden, die den Verein aktivieren wollen. Dabei gilt weiterhin, dass wir die Anlässe lediglich anstossen und dann die Verantwortung den Jugendlichen übergeben.

Te: Wir als FDP wollen nicht zweigleisig fahren. Wenn etwas funktioniert, wollen wir die SVP unterstützen. Was mich aber speziell dünkt, ist das enorme Engagement der SVP vor den Wahlen. Ich habe mich bereits seit längerem für die Kinder und Jugendlichen engagiert. Schon seit langem setzte ich mich dafür ein, dass bald ein Pumptrack gebaut wird. Nun habe ich den Kanton überzeugt.

Es wird einen Pumptrack auf Unterengstringer Boden geben?

Te: Ja, das ist umsetzbar. Wir schauen aktuell, in welcher Form dies passieren wird.

Ist der Standort schon spruchreif?

Te: Noch nicht, er wird aber an einem Ort sein, der ein wenig entfernt von den Wohnsiedlungen liegt, damit es hoffentlich keine Einsprache gibt.

Balmer: Ich möchte noch sagen, dass der Gesamtgemeinderat in Zusammenhang mit dem konkreten Einsatz der ZKB-Jubiläumsdividende der Ansicht war, dass als ein Projekt auch der Pumptrack erstellt werden kann und soll.

Zu Ihren im Vorfeld erwähnten Zielen: Für Sie, Marcel Balmer, ist es wichtig, dass das Limmattal selbstversorgend ist.

Balmer: Als Verwaltungsrat der Limeco habe ich mich mit der Strategie und Vision für die Versorgung des Limmattals mit CO 2 -neutraler Energie befasst. Wir wollen dabei vom Entsorger zum unabhängigen Versorger werden und damit eine nachhaltige Energiezukunft für das Limmattal entwickeln. Das Nächste ist, dass die Power-to-Gas-Anlage fertiggestellt wird und in Betrieb geht. Überdies ist mir der Fernwärmeausbau sehr wichtig. Das rechte Limmattal und dabei auch Unterengstringen wurden in den letzten Jahren bereits angeschlossen. Für 2023 ist bereits ein neuer Fernwärmearm auf unserem Gemeindegebiet geplant. Als Zweites ist die Erarbeitung eines Klima- und Energieplans für Unterengstringen ein Legislaturziel für mich – wie möchte man beispielsweise Fotovoltaikanlagen fördern und den Fernwärmeausbau noch breiter ausnutzen.

Juve Te, Sie erwähnten am Podiumsgespräch, dass Ihnen die Limmatrenaturierung und der Verkehr am Herzen liegt. Was heisst das genau?

Te: Vorweg, ich finde es toll, dass wir zwei Gemeinderäte haben, die so stark in der Limeco involviert sind. Es ist auch gut, dass wir nun eine Energiestrategie wollen. Das war nicht immer so. Die Revitalisierung der Limmat ist ein Jahrtausendprojekt. Ich will sicherstellen, dass die Unterengstringer Bedürfnisse abgedeckt werden, nun ist die Zeit, zu verhandeln.

Was wollen Sie dabei genau erreichen?

Te: Wir wollen beispielsweise eine Fussgängerbrücke, die das Dorf und das Langwisen-Quartier besser miteinander verbindet und mit der man direkt zur Limmat gehen kann. Zudem wollen wir einen Wasserzugang am Betschenrohr.

Ist das realistisch?

Te: Ja. Die Frage ist nur, wie man es umsetzt. Dazu kommt noch die alte Frage des Litterings. Dort brauchen wir Lösungen. Meine Idee ist, dass wir mit den angrenzenden Gemeinden eine Limmat-Ranger-Organisation gründen, ähnlich, wie es in der Region Greifensee gehandhabt wird.

Können Sie noch kurz Ihre Ziele bezüglich des Verkehrs erläutern?

Te: Meine Vision ist, dass die Autobahn zu einer Kantonsstrasse zurückklassiert wird. Die Kantonsstrasse, die quer durch das Dorf geht, soll ebenfalls zurückklassiert werden. Die ganze Kantonsstrasse soll neu untendurch führen. Eine Autobahn brauchen wir dort unten nicht mehr. Das wäre meine Vision für die nächsten 20 bis 30 Jahre.

Balmer: Bezüglich Verkehrspolitik vertreten wir einen Unterschied. Dieser betrifft den öffentlichen Verkehr. Juve hat eine Anfrage an den Regierungsrat bezüglich einer Verlängerung der Tramverbindung vom Frankental nach Unterengstringen gemacht. Ich denke aber, man muss weiter auf Busse setzen und dabei optimale S-Bahn-Anschlussverbindungen nach Schlieren und Altstetten sicherstellen statt auf ein 13er-Tram. Eine Tramlinie ist ökonomisch nicht sinnvoll.

Um all diese Ziele zu erreichen, brauchen Sie viel Zeit. Können Sie sich das neben Ihrem Vollzeitjob einrichten?

Balmer: Ja, ich erhalte von meinem Arbeitgeber, der Swiss Life, 20 Prozent Arbeitszeit für das Milizamt gutgeschrieben.

Te: Als Selbstständiger kann ich mir die Aufträge so einteilen, dass das Präsidiumsamt in meinem Alltag gut Platz hat.

Zum 27. März: Marcel Balmer, Sie verpassten 2018 das Gemeindepräsidium um eine Stimme. Wie werden Sie dieses Jahr abschneiden?

Balmer: Das ist Kaffeesatzlesen. Ich weiss, wie knapp es zu- und hergehen kann. Ich habe einen sehr guten Austausch mit der Bevölkerung und erhalte positive Resonanzen. Am Schluss sind aber die Stimmberechtigten aufgerufen, ihre Stimme abzugeben. Bezüglich des Wahlausgangs bin ich zuversichtlich.

Juve Te, Sie wurden 2018 neu gewählt, nun fordern Sie bereits den dienstältesten Gemeinderat heraus. Was ist Ihre Wahlprognose?

Te: Es ist eine schwierige Prognose. Ich denke, es wird knapp, die vielen positiven Rückmeldungen aus der Bevölkerung motivieren mich aber.

Was soll der Bevölkerung von Ihnen als allfälliger Gemeinderatspräsident nach vier Jahren in Erinnerung bleiben?

Balmer: Ich möchte mit dem Gemeinderat nach 100 Tagen in eine Klausur und danach gemeinsam die Legislaturziele definieren. Nach vier Jahren soll die Bevölkerung sagen können, dass die gesetzten Ziele erreicht wurden. Natürlich gilt dies unter dem Vorbehalt, dass manche Ziele mehr als vier Jahre benötigen.

Te: Ich möchte ebenfalls eine Gemeinderatsklausur durchführen. Denn es ist wichtig, dass alle am selben Strang ziehen. Zudem möchte ich, dass das Leben wieder nach Unterengstringen zurückkommt. Das Dorf soll nicht mehr nur zum Schlafen da sein.

