Unterengstringen Spurensuche: Warum gewinnt die SVP in einer Gemeinde 7 Prozentpunkte und die FDP verliert über 5? In Unterengstringen zeigte sich am Wahlsonntag eine auffällige Verschiebung der Wähleranteile von FDP und SVP. So erklären die beiden Parteien ihre Verluste und Gewinne bei den Kantonsratswahlen. Lydia Lippuner Jetzt kommentieren 13.02.2023, 18.20 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die düstere politische Grosswetterlage könnte der SVP in die Karten gespielt haben.

Grosse Überraschungen blieben an den Zürcher Kantonsratswahlen aus. Doch in der Gemeinde Unterengstringen war eine markante Verschiebung zu beobachten. So ging der SVP-Wähleranteil um satte 7 Prozentpunkte nach oben. Grösste Verliererin ist derweil die FDP, deren Wähleranteil um 5.5 Prozentpunkte sank. Als neu drittgrösste Partei blieb die GLP mit einem Minus von 0,1 Prozentpunkten relativ konstant. Die Spitzen von SVP und FDP zeigten sich auch erstaunt.

Der Unterengstringer SVP-Ortsparteipräsident Rainer Stüssi führt den Sieg der SVP auf das Engagement der Partei zurück. Er sagt auf Anfrage: «Dieses Ergebnis ist auch der Lohn für unser Engagement über die letzte Zeit.» Die Ortspartei sei in den letzten Monaten und im Wahlkampf insgesamt präsenter gewesen. Stüssi kandidierte selbst für den Kantonsrat. Obwohl Stüssi auf einen hohen Wähleranteil hoffte, sei er am Wahlsonntag über das Ergebnis erstaunt gewesen, wie er sagt. Dass der Wahlerfolg auf Kosten der FDP ging, wertet Stüssi nicht als negatives Zeichen. Die SVP habe auf kommunaler Ebene nur minimale Unterschiede mit der FDP.

Die Wahlplakate der SVP in Unterengstringen hängen noch einen Tag nach den kantonalen Wahlen. Soraya Sägesser

Bei der FDP sieht man dies ein wenig differenzierter. Einerseits bestätigt die Unterengstringer FDP-Präsidentin Regula Wirth, dass Stüssi als jemand, der im Dorf aufgewachsen ist, einen grossen Vorteil habe. Zur Erinnerung; 2019 hatte die SVP keinen Unterengstringer auf ihrer Kantonsratsliste. «Unterengstringen ist traditionellerweise eine SVP Hochburg», sagt Wirth. Doch damit könne sie sich die Abnahme der FDP-Stimmen nicht gänzlich erklären. Denn es seien einige FDP-Mitglieder in der Gemeinde politisch tätig, die eine gute Arbeit leisten. «Ein Grund könnte darin liegen, dass viele alteingesessene SVP-Familien in der Gemeinde wohnen. FDP-Wähler sind eher Zugezogene», sagt sie. Grundsätzlich sei die Gemeinde aber stark bürgerlich. «Wir haben nur rechte Parteien», sagt Wirth.

Auch Barbara Angelsberger, Vizepräsidentin der FDP-Bezirkspartei und FDP-Wahlkampfleiterin, ist erstaunt. An den diesjährigen Kantonsratswahlen habe wohl auch die unsichere Lage mit dem Ukraine-Krieg und der drohenden Energieknappheit der SVP zu mehr Wählerinnen und Wählern verholfen. «Die SVP ging aggressiv ans Werk und war omnipräsent. Dabei ist es ihr wohl gelungen, eine gewisse Sicherheit für die Bevölkerung auszustrahlen», vermutet Angelsberger. Das sei für die Wählerschaft vor allem in Krisensituationen besonders wichtig.

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

SVP sieht sich nun wieder am angestammten Platz

Aus Sicht des Oberengstringers Andreas Leupi, Präsident der SVP Bezirk Dietikon, war das Wahlergebnis zwar nicht erwartbar, aber er hat eine Erklärung: «Die SVP ist in Unterengstringen nun wieder eher auf dem Niveau, auf dem wir sein sollten», sagt er. Nach dem starken Verlust von über 14 Prozentpunkten 2019 in Unterengstringe habe die Partei nun wieder ihre Wählerinnen und Wähler zurückerobert. Dass die Partei dies geschafft habe, liege einerseits daran, dass man einen lokalen Kandidaten gehabt habe und andererseits daran, dass die Gemeinde mit ihren 4100 Einwohnerinnen und Einwohnern zu den kleineren Gemeinden gehört, bei denen wenige Stimmen – insbesondere bei einer Stimmbeteiligung von rund 31 Prozent – stärker ins Gewicht fallen.

Dass die Stimmen auf Kosten der FDP gingen, freut Leupi nicht. «Es ist nicht in unserem Sinne, der FDP oder der Mitte Stimmen abzuluchsen. Wir sollten das bürgerliche Lager insgesamt stärken», sagt er. Ob sich nach dem Rückeroberungszug am Sonntag die Parteiverteilung stabilisiere, hänge von der weiteren politischen Grosswetterlage ab. «2019 war diese zu unseren Ungunsten, dieses Jahr spielte sie uns in die Karten», sagt Leupi.

Auch in anderen Limmattaler Gemeinden scheint dies der Fall gewesen zu sein. So verzeichnete die SVP im Bezirk Dietikon einen Zuwachs um 1,8 Prozentpunkte. Nach Unterengstringen verzeichneten Weiningen mit plus 6,2 Prozentpunkten, Urdorf mit 4,7 und Oetwil mit 3,9 Prozentpunkten den grössten SVP-Zuwachs.

Insgesamt hat auch die FDP im Bezirk Dietikon um 0,8 Prozentpunkte zugelegt. Umso auffälliger ist ihr Verlust von 5,5 Prozentpunkten Wähleranteil am Sonntag.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen