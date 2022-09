Unterengstringen: Vier Verhaftungen nach grossem Kokain-Fund

Unterengstringen Vier Verhaftungen nach grossem Kokainfund – Schweizer, Italiener, Österreicher und Albaner sind nun in U-Haft Der Kantonspolizei Zürich und der Staatsanwaltschaft Limmattal/Albis ist ein grosser Schlag gegen das Drogenmilieu gelungen, nachdem sie in Unterengstringen eine Liegenschaft überwacht haben. David Egger 13.09.2022, 10.39 Uhr

Das Quartett wollte mit dem weissen Pulver das grosse Geld machen. Die Limmattaler Staatsanwaltschaft hat diese Pläne nun erfolgreich durchkreuzt. Themenbild: Raphael Rohner

Die Kantonspolizei Zürich hat Ende August 2022 in den Bezirken Dietikon, Dielsdorf und Horgen drei mutmassliche Betäubungsmittelhändler sowie einen Abnehmer verhaftet. Neben über zwei Kilogramm Kokain konnten mehrere zehntausend Franken sichergestellt werden, wie die Kantonspolizei mitteilte.

Nach polizeilichen Ermittlungen überwachte die Kantonspolizei in enger Zusammenarbeit und unter der Leitung der Staatsanwaltschaft Limmattal/Albis eine Liegenschaft in Unterengstringen. Bei den anschliessenden Verhaftungen und Hausdurchsuchungen stellte die Polizei über zwei Kilogramm Kokain, Zubehör für den Handel mit Betäubungsmitteln, mehrere Waffen und gefährliche Gegenstände sowie mehrere zehntausend Franken an verschiedenen Örtlichkeiten sicher.

Es waren Albaner, Italiener, Österreicher und Schweizer

Vier Männer zwischen 29 und 45 Jahren aus der Schweiz, Italien, Österreich und Albanien wurden nach den polizeilichen Befragungen der Staatsanwaltschaft zugeführt. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft hat das Zwangsmassnahmengericht Untersuchungshaft für die vier Männer angeordnet.

Das Limmattal spielt im Kokainhandel eine wichtige Rolle, wie schon zahlreiche Gerichtsverfahren in Dietikon gezeigt haben.