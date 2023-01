Unterengstringen rechnet bis 2050 mit 6000 Einwohnern

Unterengstringen Einblick in die Zukunftsplanung: Die Gemeinde rechnet bis 2050 mit 6000 Einwohnern Am Informationsabend hörte die Unterengstringer Bevölkerung, welche Ideen für die Entwicklung der Gemeinde im Raum stehen. Dabei gaben die Zuwanderung, die Zürcherstrasse und das Mittefasten zu reden. Lydia Lippuner Jetzt kommentieren 26.01.2023, 18.16 Uhr

Michael Emmenegger und Lhamo Meyer von der Ampio Partizipation Gmbh, Gemeindepräsident Marcel Balmer und Fachplaner Stephan Corsten führten durch den Informationsabend. Bild: Lydia Lippuner

«Die Gemeinde wird heute Abend nicht fünf Projekte zeigen, die gebaut werden, sondern aufzeigen, mit welchem Material man weiterdenkt», sagte Michael Emmenegger gleich zu Beginn des Informationsabends am Mittwoch im Gemeindesaal Büel in Unterengstringen. Emmenegger ist Chef der Firma Ampio Partizipation, diese half der Gemeinde, die Bevölkerung in die Entwicklung des Dorfs miteinzubeziehen. Dies, nachdem eine erste Informationsveranstaltung des Gemeinderats zur Zukunft des Dorfs für Kritik in der Bevölkerung sorgte.

Emmenegger präzisierte: «Es ist ein Prozess, wir sind nicht am Ziel.» Doch die Gemeinde ist nun immerhin einen Schritt weiter. So präsentierten Emmenegger und Gemeindepräsident Marcel Balmer (SVP) den rund 80 Anwesenden die Ergebnisse der partizipativen Veranstaltungen der letzten Monate. «Die Entwicklung ist nur dann erfolgreich, wenn die Leute involviert sind», sagte Balmer später am Abend. Dabei stelle die Partizipation die Menschen durchaus vor Herausforderungen, aber es entstünden auch gute Ideen.

Bevölkerung unterstützt Idee des Gemeinderats

Aufgrund der neuen Ideen soll ein räumliches Entwicklungskonzept erarbeitet werden, das die Grundlage für den kommunalen Richtplan und die anstehende Revision der Bau- und Zonenordnung bildet. Der Prozess habe bislang gezeigt, dass man auf dem richtigen Weg sei, so Emmenegger. «Die Bevölkerung unterstützt die Entwicklungsziele, die der Gemeinderat gesetzt hat.» Einzelne Vorschläge bräuchten aber noch mehr Betrachtung.

Die Ergebnisse der partizipativen Treffen wurden auch in einem Synthesebericht zusammengefasst, der in neun Gebiete gegliedert ist. «Die Gebiete Zürcherstrasse, Dorfmitte sowie die Quartiere am Hangfuss waren Schwerpunktthemen», sagte Balmer. So erachteten die Beteiligten die bauliche Verdichtung entlang der Zürcherstrasse als richtig. Sie gaben jedoch laut Emmenegger zu bedenken, dass das Wachstum kontinuierlich stattfinden soll, damit Unterengstringen damit umgehen könne. Um die Dorfmitte zu beleben, erwähnten die Workshop-Teilnehmenden Möglichkeiten wie Restaurants, Foodtrucks, vermietbare Räume und Urban Gardening.

Auch neue Verkehrslösungen lagen den Unterengstringerinnen und Unterengstringern am Herzen. So seien insbesondere an der Zürcherstrasse sowie am zentralen Kreuzungsbereich Dreispitz Veränderungen nötig. Zudem wurde betont, dass die Zürcherstrasse auch künftig hauptsächlich dem Verkehrsfluss dienen solle und Einkaufen und Verweilen eher im Hintergrund stünden. Die Verkehrslage müsse dabei aber für Fussgänger und Velofahrer sicherer werden. Bezüglich der Quartiere am Hangfuss des Gubrists wünschten die Beteiligten, dass die Gemeinde eine schrittweise und moderate bauliche Verdichtung anpeilt.

Gemeinde will selbst bestimmen, wo sie wächst

Das Bevölkerungswachstum und die damit verbundene Verdichtung gaben am Mittwochabend zu diskutieren. So fragte ein Zuhörer: «Welches Bevölkerungswachstum streben wir an?» Balmer sagte: «Wir streben kein absolutes Wachstum an als Maximum. Für uns steht die Qualität im Vordergrund.» Die Gemeinde rechne bis 2050 mit etwa 6000 Einwohnern. Verglichen mit den heutigen 4100 Bürgerinnen und Bürgern wäre das ein Zuwachs von knapp einem Drittel. Dabei wolle die Gemeinde nicht nur auf Veränderung reagieren, sondern selbst agieren und bestimmen, wo verdichtet werde.

Viel Potenzial sahen die Beteiligten in den Workshops für das Quartier am westlichen Ende des Siedlungsgebiets. Sie seien sich überdies einig gewesen, dass der Limmatraum aufgewertet werden soll. Sie begrüssten den Vorschlag, die Schule Büel auszubauen und die Anlagen für Freizeit und Erholung beim Tennis- und Padelclub Unterengstringen zu erweitern. Entsprechende Bestrebungen laufen bereits: Neben der Anlage soll ein Pumptrack gebaut werden. Zurzeit liegt die Teilrevision der Bau- und Zonenordnung auf, die den Pumptrackbau am Chriesihoger ermöglichen soll. Darüber hinaus kamen Ideen wie ein Konzertsaal und ein Kreativort für eine Musik- und Malschule auf. Auch Zonen für Industrie- und Gewerbe stiessen auf Anklang.

Die als Freiräume ausgewiesenen Naherholungsgebiete am Gubrist, im Dorf und an der Limmat seien für Unterengstringen von hoher Bedeutung, wird im Synthesebericht zusammengefasst. Sie sollen gesichert, gut unterhalten und wo nötig neu geschaffen werden. Beispiele dafür sind Feuerstellen oder Sportmöglichkeiten. Traditionellerweise setzten sich die Unterengstringer auch kräftig für den Erhalt der Mittefastenwiese ein, die sich auf der linken Limmatseite oberhalb der Brücke befindet.

«Was an den Workshops diskutiert wurde, ist aufgenommen worden», lobte ein Mann, der selbst an den Workshops teilgenommen hatte, am Infoabend. Wenn es bis zur Fertigstellung der Bau- und Zonenordnung so weitergehe, befinde sich die Gemeinde auf einem guten Weg.

