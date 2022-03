Unterengstringen Tschau «Crazy Diva», tschau Winter: Die diesjährige Bööggin stand am Mittefasten-Sonntag ruckzuck in Flammen Der letzte Tag des Mittefastens wurde am Sonntag mit zahlreichen Aktivitäten gefeiert. Tagsüber wurde die Sonne genossen und am Abend das grosse Feuerwerk bestaunt. Celia Büchi 28.03.2022, 00.41 Uhr

Das dreitägige Mittefasten wurde gestern Sonntag in Unterengstringen bis zum Schluss voll ausgekostet. Mit dem abendlichen Feuerwerk gab es einen letzten Höhepunkt. Der Winter, der bereits die letzten Tage dem Frühling weichen musste, wurde beim Verbrennen des Bööggs endgültig ver­abschiedet.

In T-Shirt und mit Sonnenhut genossen die Feiernden den Mittefasten-Sonntag. Ihre strahlenden Gesichter machten der Sonne Konkurrenz, die den ganzen Tag ununterbrochen schien. Niemand schien das Traditionsfest verpassen zu wollen, nachdem es die zwei letzten Jahre coronabedingt abgesagt wurde.

300 kamen zum Bratwurstessen bei der «Crazy Diva»

Um 6 Uhr morgens knallten die ersten Böller und lockten die Unterengstringerinnen und Unterengstringer aus den Federn. 300 von ihnen stiegen etwas später an den Limmatweg hinab und stärkten sich für den Tag mit Bratwürsten, die dort verteilt wurden. Dabei konnten sie die diesjährige Bööggin «Crazy Diva» bestaunen. Die Sechstklässler hatten die Figur mit pinken Haaren, Kopfhörern und zwei verschieden Augen ge­staltet.

Präzise Vorbereitung: Hinter der Absperrung zünden die Kinder die mit Schwarzpulver und Zeitung gefüllten Mörser. Lydia Lippuner Auf die Plätze, fertig, Knall: Die Zuschauer halten sich die Ohren zu. Lydia Lippuner Schall und Rauch: Die Sechstklässler sind voll Elan dabei. Lydia Lippuner Mit Meissel und Mörser: Diese Mädchen stopfen bereits seit fünf Uhr morgens die Mörser mit Zeitungspapier. Lydia Lippuner Mit pinken Haaren und roten Lippen: Bööggin «Crazy Diva» thront auf dem Scheiterhaufen. Lydia Lippuner Traditionelle Kienbesen: Die mit Kienholz gefüllten Besen werden am Abend in Flammen aufgehen. Lydia Lippuner

Fern von den Böllern wurde im Ortsmuseum der neue Raum «Ackerbau» präsentiert. «Vor drei Monaten war der Raum noch vollgestopft mit Exponaten, ein Sammelsurium», sagte Paul Isenring, Obmann der Ortsmuseumskommission. Nun seien es deutlich weniger Ausstellungsstücke, dafür erhielten sie mehr Luft, Raum und Licht, sagt er. Ausserdem stelle zurzeit die Marionettenbühne Unterengstringen anlässlich ihres 50-jährigen Jubiläums die ­Originalfiguren des Stücks «Die drüü Säuli und de Wolf» im neuen Raum aus.

Im neuen Raum «Ackerbau» im Unterengstringer Ortsmuseum werden weniger Exponate ausgestellt, dafür haben sie mehr Luft und Licht. zvg So können die Besucherinnen und Besucher auf das Wesentliche fokussieren. zvg Die Marionettenbühne Untrengstringen stellt anlässlich ihres 50-jährigen Jubiläums die Originalfiguren des Stücks «Die drüü Säuli und de Wolf» aus. zvg

Lauter gings beim Mittefastenschiessen beim Schützenhaus zu und her. Wer über zehn Jahre alt war, durfte unter Anleitung schiessen. 148 Personen nutzten die Chance. «Das freut mich wirklich extrem», sagte Peter Niggli, Präsident der Schützengesellschaft Unterengstringen. «Normalerweise sind es zwischen 100 und 120 Leuten.» Rund ums Schiessen genossen die Besucherinnen und Besucher draussen Erfrischungen.

Auch in der Bibliothek wurden rege Leckereien gekostet. «So viele Besucherinnen und Besucher hatten wir am Mittefasten noch nie», sagte Karin Baeriswyl, Leiterin der Bibliothek Unterengstringen. Die Erwachsenen plauderten bei einem Stück Kuchen, während die Kinder beschäftigt waren auf dem Spielplatz sowie mit Lotto und Videospielen. Hoch im Kurs war zudem der Materiallift, den die Kinder beim Mittefasten jeweils ausnahmsweise zum Rauf- und Runterfahren benutzen dürfen.

Am Abend sammelten sich die Feiernden bei der Limmat. In einem Festzelt konnte Essen gefasst werden und mit Musik wurde der letzte Mittefasten-Abend eingeläutet. Punkt 21 Uhr knallte der letzte Böllerschuss. Es wurden die Kienbesen angezündet, die entlang der Limmat aufgestellt wurden, und ein brennendes Holzschiff den Fluss runtergeschickt. Dann ging es der Bööggin «Crazy Diva» an den Kragen und sie ging ruckzuck in Flammen auf. Mit einem grossen Feuerwerk fand der Abend seinen krönenden Abschluss.