Kloster Fahr Teil eins der Weiterentwicklung des Areals beim Kloster Fahr ist geschafft: Die neuen Mutterkühe mit ihren Kälbern sind eingezogen In den nächsten Wochen und Monaten entwickelt sich das Gelände des Klosters Fahr zum Erlebnisort für Erwachsene und Familien mit Kindern. Mit der Eröffnung des umgebauten Kuhstalls ist nun die erste Etappe geschafft – die Klosterfrauen freuen sich. Sven Hoti 05.04.2021, 18.00 Uhr

«Ein emotionaler Moment»: Am Mittwoch besichtigten die Schwestern des Kloster Fahr den umgebauten Kuhstall. Bild: Severin Bigler

«Kommt rein! Kommt rein!», ertönt es aus dem frisch umgebauten Kuhstall. Zwei Schwestern des Kloster Fahr versuchen, die Kühe nach drinnen zu locken. Einzelne Mutterkühe blicken etwas unsicher vom Aussengehege hinein in ihr neues Zuhause. «Die sind noch etwas skeptisch – wie wir manchmal auch», sagt eine der beiden Schwestern. Beide lachen los.

Die Hitze am letzten Mittwochnachmittag vermochte die Mutterkühe mit ihren Kälbern nicht dazu zu bewegen, ihr neues Zuhause auszukundschaften. Lieber liessen sie sich von der automatischen Bürste im Aussengehege vor dem Stall massieren. «Sie sind noch etwas nervös, weil ein Teil ihrer Gspänli fehlt», erklärte Meisterlandwirt Andreas Benz.

Benz ist Mitgründer der Fahr Erlebnis AG, welche das Areal des Klosters Fahr für die Neubelebung in diesem Jahr als Pächterin unter ihre Fittiche genommen hat. Die Mutterkühe mit ihren Kälbern stammen von seiner Herde in Wettingen. Benz hat sie in zwei Etappen am vergangenen Mittwoch zum Kloster Fahr transportiert.

«Wir wollen, dass die Leute Freude haben»: Landwirt Andreas Benz (rechts) war zuständig für den Umbau des Kuhstalls. Bild: Severin Bigler

Der Landwirt war auch für den Umbau des Stalls zuständig, welcher seit diesem Mittwoch für Besucherinnen und Besucher offen steht. Die alte Scheune ist nun neu dreigeteilt: Im vorderen Teil befindet sich eine begehbare Besucherbühne aus Holz, in der Mitte der Liegebereich für die Kühe und im hinteren Bereich, durch eine Wand abgeschirmt, können sich die Arbeiterinnen und Arbeiter in Ruhe um die Tiere kümmern.

Der Stall sei besucherorientiert gestaltet worden, so Benz. «Wir wollen, dass die Leute Freude daran haben.» Gleichzeitig erfülle er einen hohen Tierwohlstandard. Benz: «Der Umbau war viel Arbeit. Aber nun freuen wir uns, dass wir auf Kurs sind.»

Der Kuhstall beim Kloster Fahr ist nun dreigeteilt: Neu verfügt er über eine begehbare Bühne für die Besucherinnen und Besucher. Bild: Severin Bigler

Freude herrschte am Mittwoch auch bei den Schwestern des Kloster Fahr, welche dem Einzug der Neuankömmlinge interessiert beiwohnten. «Es ist ein sehr emotionaler Moment für uns», sagte Priorin Irene Gassmann. «Wir freuen uns, dass es mit der Landwirtschaft weitergeht und der Stall wieder belebt ist.»

Mit dem Einzug der Mutterkühe und ihren Kälbern findet die erste Etappe der Weiterentwicklung der Betriebe des Kloster Fahr ihren Abschluss, welche die neue Pächterin, die Fahr Erlebnis AG, seit Anfang Jahr vorantreibt. Im Laufe der nächsten Wochen und Monaten wird das Angebot weiter ausgebaut. Es folgen unter anderem ein Ferienlager für Kinder, die Eröffnung des neuen Hofladens, des familiären Fährigartens sowie des Restaurants Zu den Zwei Raben – sofern es die Pandemiesituation erlaubt.

Der erste Teil, die Eröffnung des neuen Kuhstalls, ist am Mittwoch praktisch im Stillen vonstatten gegangen. Zugegen waren abgesehen von den Verantwortlichen der Fahr Erlebnis AG lediglich die Schwestern des Kloster Fahr. «Wir haben absichtlich noch keine Werbung gemacht, damit sich die Tiere in Ruhe an ihre neue Umgebung gewöhnen können», erklärte Nicole Sozzi, Geschäftsführerin der Fahr Erlebnis AG. Der neue Stall stehe von jetzt an aber allen Besucherinnen und Besuchern offen.

Mit unseren finanziellen Mitteln wollen wir etwas starten, das sich in Zukunft weiter entwickeln kann, sagt Nicole Sozzi, Geschäftsführerin der Fahr Erlebnis AG. Bild: Severin Bigler

Die neuen Pächter des Landwirtschaftsbetriebs und des Restaurants auf dem Areal hatten bereits im Vorfeld angekündigt, beim Betrieb der Liegenschaften grossen Wert auf das Tierwohl und den biologischen Anbau ihrer Produkte zu legen. Diesen nachhaltigen Prozess treibe man nun sukzessive voran, so Sozzi. Das Ziel sei es, den Landwirtschaftsbetrieb am Schluss der Arbeiten zertifizieren zu lassen.

Eine Herausforderung seien insbesondere die denkmalgeschützten Gebäude und die damit einhergehenden Auflagen gewesen, erklärte Sozzi. Für die Arbeiten am Stall und der historischen Trotte seien daher auch Externe beauftragt worden. Insgesamt zeigte sich die Geschäftsführerin zufrieden mit dem bisherigen Fortschritt:

«Es läuft alles sehr sportlich. Vieles ist aufwendiger, als wir ursprünglich erwartet hatten. Und die grössten Herausforderungen kommen erst noch. Aber wir sind auf Kurs.»

Das Ziel sei es nicht, einen Millionenumbau zu realisieren, sondern mit dem, was die AG habe, das beste herauszuholen. «Wir haben zwar nicht Unmengen an Geld, dafür Unmengen an Ideen und Tatendrang. Mit unseren finanziellen Mitteln wollen wir etwas starten, das sich in Zukunft weiter entwickeln kann.»