Jungtalent aus Unterengstringen interpretiert Kunst mit Blumen

Unterengstringen Blühende Kunst: Jungtalent aus Unterengstringen interpretiert ein Werk im Kunsthaus Aarau mit Blumen
11.03.2023

Vor blumiger Kunst: Jungfloristin Deborah Höhn interpretierte das Werk «Der Wanderer» von Ernst Ludwig Kirchner. Bild: Mathias Förster

Die Blumen im Aargauer Kunsthaus leuchten in zarten Pastelltönen und einem kräftigen Blau. Zwei blumige Bahnen scheinen dem niedergeschlagenen Wanderer auf dem Kunstwerk an der Wand sowie dem Betrachter davor einen neuen Weg zu eröffnen. «Ich wollte in meiner Gestaltung auch das Emotionale aus dem Bild aufnehmen», sagt Jungfloristin Deborah Höhn. Sie arbeitet in Unterengstringen im Blumengeschäft Vier Jahreszeiten. Momentan trifft man sie jedoch oft in Aarau an. Denn als Jungfloristin wurde sie an die Ausstellung «Blumen für die Kunst» im Kunsthaus eingeladen.

Dort interpretieren derzeit Meisterfloristen aus der Schweiz, Österreich und Deutschland Kunstwerke mit blumigen Arrangements. Höhn wählte für ihre Arbeit das Bild «Der Wanderer» von Ernst Ludwig Kirchner. Bevor sie die Blumen in mehrtägiger Arbeit zusammenstellte, habe sie sich sowohl mit dem Bild als auch dem Künstler und der Kunstepoche auseinandergesetzt.

Zerbrochen und filigran: Die Blumen bilden einen Weg zum Kunstwerk «Der Wanderer» von Ernst Ludwig Kirchner. Bild: Sandra Ardizzone

Die Floristin platzierte in ihrer floralen Interpretation zarte Frühlingsblumen zwischen zerbrochenen Bodenplatten. Mit dornigen Hagebutten habe sie beispielsweise das Misstrauische im Blick des Mannes aufgenommen, das Hoffnungsvolle dagegen habe sie in Form von Schachbrettblumen und anderen filigranen Frühlingsblühern aufgenommen. «Ältere Ausstellungsbesucher waren erstaunt, dass eine so junge Person etwas so Tiefgründiges erschafft», sagt die 24-Jährige.

Meisterflorist Ondrej Vystrcil aus Bremgarten interpretiert das Werk «Porträt des Malers: als Roulette spielender Lazarus, [...]» von Rolf Winnewisser. Sandra Ardizzone / KUL Vernissage der beliebten Ausstellung «Blumen für die Kunst» im Aargauer Kunsthaus in Aarau. Im Bild: Meisterflorist Ondrej Vystrcil aus Bremgarten interpretiert das Werk «Porträt des Malers: als Roulette spielender Lazarus, [...]» von Rolf Winnewisser. Sandra Ardizzone Meisterflorist Cyril Bergmann aus Bern interpretiert das Werk «Umsteigen in Abobo Doumé / Changer à Adobo Doumé» von Mireille Gros. Sandra Ardizzone Meisterfloristin Simone Serra-Helbling aus Gommiswald interpretiert das Werk «Märkische Lanschaft (Gärten in der Mark)» von Erich Heckel. Sandra Ardizzone Blumengestalterin Marie Bongard aus Zürich interpretiert das Werk «Rotation Grün» von Lucie Schenker. Sandra Ardizzone Floristin Andrea Lehmann aus Solothurn interpretiert das Werk «Cercles et barres» von Sophie Taeuber-Arp. Sandra Ardizzone Meisterfloristin Lisa Pellanda aus Losone (TI) interpretiert das Werk «Mézilhac (Steinbruch)» von Daniela Keiser. Sandra Ardizzone Meisterflorist Ondrej Vystrcil aus Bremgarten interpretiert das Werk «Porträt des Malers: als Roulette spielender Lazarus, [...]»von Rolf Winnewisser. Sandra Ardizzone Meisterfloristin Luzia Blessner aus Weinfelden interpretiert das Werk «Interieur mit sitzendem Mädchen» von Aurèle Barraud. Sandra Ardizzone Florist Marco Weisskopf aus Oberhasli interpretiert das Werk «L'étude de la géographie» von Louise Catherine Breslau. Sandra Ardizzone Floristin Anita Schött (mit Blumenjacke) aus Carouge interpretiert das Werk «Ohne Titel» von René Acht. Sandra Ardizzone

Sie ist Floristin aus Leidenschaft

Doch für Höhn sind Blumen mehr als nur eine kunstvolle Dekoration. «Für mich ist die Natur voller Wunder», sagt sie. Deshalb ziehe es sie immer wieder nach draussen und zur Natur. «Ich bin Floristin aus Leidenschaft», sagt Höhn. Dasselbe gelte auch für ihre anderen Arbeitsstellen.

Höhn arbeitet neben ihrem Teilzeitjob als Floristin auch als Bäuerin sowie als Skilehrerin und ging bislang bereits während dreier Sommer auf die Alp. Dort habe sie auch Inspirationen gesammelt für ihre Blumenausstellung im Kunsthaus und ihre täglichen Arbeiten. «Ich will die Natur so wiedergeben, wie ich sie sehe», sagt Höhn. Dabei sei es interessant zu beobachten, wie jede Jahreszeit andere Blumen und damit auch andere Werkmaterialien hervorbringe. Im Frühling seien bei den Kunden besonders zarte Pastelltöne beliebt. Aktuell sei auch der Trend zu mehr Natürlichkeit auch bei den Blumen spürbar.

Immer weniger Lernende werden Floristinnen

Die Anzahl der Floristinnen und Floristen in Ausbildung sinkt schweizweit drastisch: 2010 schlossen noch 1020 Lernende einen Lehrvertrag ab, 2022 waren es 593. Thomas Meier vom Floristenverband sagt, die handwerkliche Floristenlehre habe gegenüber dem Gymnasium einen schweren Stand. Doch er betont auch: «Man übt den Beruf aus Freude zur Natur, zu den Blumen und wegen des Kundenkontakts aus. Es ist noch echtes Handwerk mit künstlerischem Einschlag und das hat definitiv Zukunft.»

Für Höhn bot die Ausstellung im Kunsthaus Gelegenheit, sich noch intensiver mit der künstlerischen Seite ihres Handwerks zu befassen. «Es war interessant zu sehen, welches Zusammenspiel sich zwischen den vergänglichen Blumen und den ewigen Kunstwerken entwickelte», sagt sie. Dabei habe sie im Kunsthaus ein anderes Publikum als im Blumenladen erreicht. Die Rückmeldungen der Besucherinnen und Besucher seien bislang ebenfalls positiv gewesen. «Die Vielfältigkeit der lieblichen, zarten Frühlingsblumen kommt gut an», sagt Höhn. Die Ausstellung habe ihr gezeigt, dass es den Leuten guttue, sich Blumen zu gönnen.

«Blumen für die Kunst» in Aarau Bis und mit 12. März kann man die Ausstellung «Blumen für die Kunst» im Aargauer Kunsthaus bestaunen.