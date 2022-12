Videokameras überwachen künftig das Schulareal Büel und die Post

Unterengstringen Sechs Videokameras sollen das Schulareal Büel künftig überwachen An der Gemeindeversammlung genehmigten die Stimmberechtigten das Budget 2023. Zudem informierten die Verantwortlichen über die wachsende Primarschule und die Planung der Pumptrackanlage. Lydia Lippuner Jetzt kommentieren 08.12.2022, 16.24 Uhr

Diese Kameras sollen ersetzt werden: Die Videoüberwachung beim Schulhaus Büel in Unterengstringen gab bereits 2020 zu reden. Florian Schmitz

Die Gemeindeversammlung am Mittwochabend startete ungewöhnlich ruhig. Zu Beginn erhoben sich alle anwesenden Stimmberechtigten im Gemeindesaal Büel und gedachten Jakob Meier-Schüpbach. Der alt Gemeindepräsident und Ehrenbürger war vielen unter dem Namen Schaaggi bekannt.

Trotz der unspektakulären Traktandenliste waren 92 Stimmberechtigte erschienen. «Ich war positiv überrascht, wie viele Leute da waren», sagte Gemeindepräsident Marcel Balmer (SVP) beim anschliessenden Apéro. Er vermutete, dass die Neugierde auf das Début der im Frühjahr gewählten Gemeinderäte viele Leute anlockte.

Der ehemalige Finanzvorstand Balmer stellte das Budget 2023 vor, weil sein Nachfolger Yiea Wey Te (FDP) krankheitshalber abwesend war. «Ich werde dieses Ressort nicht los», sagte Balmer, der vor seiner Wahl zum Gemeindepräsidenten sieben Jahre lang die Gemeindefinanzen verantwortete. Das Budget, das einen Aufwandüberschuss von rund 1,21 Millionen und Nettoinvestitionen von 4,1 Millionen Franken vorsieht, wurde einstimmig genehmigt. Genau wie der gleichbleibende Steuerfuss von 82 Prozent. Damit bleibt der Gesamtsteuerfuss gemeinsam mit den 18 Prozent für die Oberstufe Weiningen bei 100 Prozent.

An der Gemeindeversammlung erschienen 92 Stimmberechtigte im Gemeindesaal Büel. Lydia Lippuner

Im Anschluss an die offiziellen Traktanden informierten die zuständigen Gemeinderäte über die Entwicklungen im Dorf. So gab Sicherheitsvorstand Urs Muntwyler (FDP) bekannt, dass bald sechs Videokameras bei der Schulanlage Büel und zwei Kameras bei der Haltestelle Sennenbüel aufgehängt werden sollen. Auf dem Schulareal sollen sie die bisherigen ersetzen, die nicht mehr auf dem neusten Stand seien. Mit der Massnahme will der Gemeinderat dem Vandalismus und Littering entgegenwirken.

Gespräche mit der Bevölkerung «intensiv, gut, engagiert und wertvoll»

Marcel Balmer rekapitulierte die bisherigen Treffen, in denen der Gemeinderat mit Unterengstringerinnen und Unterengstringern über die Entwicklung des Dorfes diskutierte. «Diese Phase war bereits sehr intensiv, gut, engagiert und wertvoll» sagte er. Der Gemeinderat werde nun weiter im Dialog mit der Bevölkerung stehen und diese auf dem Laufenden halten.

Auch zum Thema Pumptrack, das in der Vergangenheit zu Unstimmigkeiten führte, lieferte Balmer ein Update. Um die von der Interessengemeinschaft Pumptrack 8103 geforderte Strecke im Chriesihoger in der Nähe des Tennis- und Padelclubs Unterengstringen zu bauen, müssen die betreffenden Grundstücke eingezont werden. Denn aktuell liegen sie in der Freihaltezone und sind somit nicht bebaubar. «Wir haben bereits Gespräche mit dem Kanton durchgeführt», sagte Balmer. Dieser sehe den Ort ebenfalls als geeignet an.

Kurz vor dem Apéro lieferte Schulpräsident Beat Fries (parteilos) erfreuliche Nachrichten aus der Schule: «Wir sind in der glücklichen Lage, dass wir alle Stellen mit qualifiziertem Personal besetzen konnten». Dies obwohl man in diesem Schuljahr zum ersten Mal sämtliche Primarschulklassen parallel führe. Ein personelles Problem sei aber noch nicht gelöst: Die Nachfolge von Schulleiter Beda Durschei, der im nächsten Sommer in Rente gehen wird, ist noch offen.

