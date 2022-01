Unterengstringen Schnell waren über 100 Würste weg: Der Neujahrsapéro ist auch in der Pandemie ein Bedürfnis Der Unterengstringer Neujahrsapéro lockte viel Volk auf den Platz vor dem Gemeindesaal Büel – und der Grill lief heiss. David Egger 03.01.2022, 06.47 Uhr

Angetroffen I: Die anwesenden Vorstandsmitglieder des Bürgerlichen Gemeindevereins Unterengstringens freuten sich über viele Gäste. Von links nach rechts: Nicole Schmalz, Thomas Wirz, Daniel Brüngger, Markus Wermelinger und Brigitte Müller. David Egger

Normalerweise findet der Unterengstringer Neujahrsapéro im Gemeindesaal Büel statt. Aber die Not respektive die ­Pandemie macht erfinderisch. Nach der Absage im letzten Jahr war für den Bürgerlichen Gemeindeverein, der den Anlass jeweils organisiert, klar: Eine weitere Absage ist zu vermeiden. Ebenso klar war, dass zum Beispiel ein Neujahrsapéro im Sitzen mit 2G-plus-Pflicht der Natur des Anlasses nicht gerecht werden würde: viele Leute treffen, sich grüssen, alles Gute fürs neue Jahr wünschen und einen Happen essen. So war der Plan schnell gemacht: Wenn möglich, findet der Anlass draussen vor dem Gemeindesaal Büel statt. Dieser neuartige Neujahrsapéro, wie gehabt organisiert vom Bürgerlichen Gemeindeverein und finanziert von der Gemeinde, kam im Dorf gut an.