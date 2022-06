Unterengstringen Pumptrack am Chriesihoger geplant: Im Dezember soll der Gemeindeversammlung ein Projekt vorgelegt werden Eine Zeitkapsel in der Turmuhr und ein Update zum Pumptrack: An der Gemeindeversammlung in Unterengstringen gab es viele Neuigkeiten und diverse altgediente Behördenmitglieder wurden verabschiedet. Die zahlreichen Geschäfte wurden alle angenommen. Florian Schmitz Jetzt kommentieren 16.06.2022, 17.57 Uhr

Im Sommer 2019 stand während eines knappen Monats eine mobile Pumptrackanlage auf dem Schulareal. Sandra Ardizzone

Obwohl an der Gemeindeversammlung in Unterengstringen gleich vier Geschäfte auf der Agenda standen, dauerte der inoffizielle Teil genauso lange wie die eigentliche Versammlung. Am Mittwochabend interessierten die Orientierungen und Verabschiedungen im Gemeindesaal Büel mehr als die vier Anträge, die bis auf eine einzige Enthaltung allesamt von den 82 anwesenden Stimmberechtigten einstimmig durchgewunken wurden (siehe Zweittext).

Eigentlich hätten Gemeindepräsident Simon Wirth (FDP) und Gesundheits- und Sozialvorständin Gisela Biesuz (SVP), die beide nicht mehr zur Wahl antraten und Ende Juni den Gemeinderat verlassen, sich gegenseitig verabschieden sollen, erklärte Finanzvorstand Marcel Balmer (SVP), der ab Juli das Gemeindepräsidium übernimmt. Aber weil Wirth und Gemeinderat Urs Muntwyler (FDP) wegen einer Corona-Erkrankung sicherheitshalber der Sitzung fernblieben, musste Vizepräsidentin Biesuz zum Abschluss ihrer 16-jährigen Gemeinderatskarriere erstmals selbst die Gemeindeversammlung leiten.

Alle Abrechnungen und Jahresrechnung genehmigt An der Gemeindeversammlung befanden die anwesenden Stimmberechtigten gleich über vier Abrechnungen. Die IT-Umstellung der Gemeindeverwaltung, die mit 199'000 Franken den Kredit um 1000 Franken unterschritt, wurde genauso wie zwei Abrechnungen für die Wasserversorgung einstimmig genehmigt. Der Unterengstringer Anteil für das gemeinsam mit Weiningen gebaute Wasserreservoir Gubrist blieb mit 356’000 Franken deutlich unter dem Kredit von 505'000 Franken. Die Erstellung einer oberen Druckzone kostete 1,57 Millionen Franken und unterschritt den Kredit um 237'000 Franken. Bis auf eine Enthaltung bewilligten alle Stimmberechtigten auch die Bauabrechnung von 4,29 Millionen Franken – gut 160'000 mehr als vorgesehen – für die Erweiterung und Sanierung des Schulhauses Büel A. Und nicht zuletzt wurde die Jahresrechnung 2021, die mit einem Plus von 3,01 Millionen Franken rund 4 Millionen Franken besser ausgefallen ist als budgetiert, einstimmig angenommen. (flo)

Am Ende der Versammlung erhielt sie einen Reisegutschein und einen Blumenstrauss. «Simon Wirth werden wir später noch gebührend verabschieden», sagte Balmer. Neben Biesuz wurden auch Marcel Blum (SVP) nach zwölf Jahren in der Schulpflege und Ricardo Zimmermann (parteilos) nach 16 Jahren in der Rechnungsprüfungskommission, davon acht als Präsident, verabschiedet.

Wiese zwischen Chriesihogerweg und Tennisanlage am besten geeignet

Zuvor informierten verschiedene Gemeinderäte bei den Orientierungen über Geschehnisse und Entwicklungen im Dorf. Gemeindeschreiber Pascal Brun informierte als Vertreter des abwesenden Muntwylers über einen möglichen Pumptrack, den eigens gegründete Interessengemeinschaft fordert, nachdem im Sommer 2019 ein temporärer Pumptrack auf der Schulanlage Büel aufgestellt worden war. Der beste Standort dafür ist laut Brun eine Wiese am Chriesihoger an der Grenze zu Weiningen, wo der Tennis- und Padelclub Unterengstringen zu Hause ist. Wegen dieser bestehenden Nutzung hätte das kantonale Amt für Raumentwicklung in Aussicht gestellt, dass eine Baubewilligung möglich sein könnte, obwohl es sich bei dem Land um eine Freihaltezone handelt.

Auf der Wiese zwischen dem Tennis- und Padelclub und dem Chriesihogerweg, der nach Weiningen führt, soll ein Pumptrack entstehen. Alex Spichale

Konkret geht es um eine Wiese, die neben dem Klubparkplatz Richtung Weiningen liegt und bereits der Gemeinde gehört. Der Gemeinderat habe der IG Pumptrack eine Absichtserklärung zukommen lassen, sagte Brun. In einer gemeinsamen Arbeitsgruppe soll nun ein Projekt erarbeitet und der Gemeindeversammlung im Dezember den notwendigen Kredit für die Umsetzung unterbreitet werden. Dazu sagte Brun:

«Der Zeitplan ist sehr sportlicher, aber wir setzen alle Hebel in Gang, damit das Geschäft dann bereit ist.»

Schulpräsident Beat Fries (parteilos) informierte, dass Andreas Denzler per August als Co-Schulleiter in einem 30-Prozent-Pensum Schulleiter Beda Durschei unterstützen wird. Finanzvorstand Marcel Balmer blickte zurück auf die im Frühling fertiggestellte Sanierung der Turmuhr auf dem Schulhaus Büel A. Bei den Arbeiten sei an der Turmspitze eine Kupferkugel mit Zeitkapsel gefunden worden. Diese enthalte Dokumente zur Geschichte der Unterengstringer Schule, die bis 1789 zurückgehe. Der Fund soll nun im Ortsmuseum ausgestellt werden.

Die Turmuhr auf dem Schulhaus Büel A wurde saniert und zeigt nun die Zeit wieder korrekt an. Florian Schmitz

Tiefbau- und Werkvorstand Markus Nydegger (SVP) gab bekannt, dass die Bauarbeiten an der Kanalisation in der Chlosterstrasse, die vom Dorf zur Limmat und dem Kloster Fahr führt, Ende Juni starten. Der Durchgang für Fussgänger bleibe aber gewährleistet. Hochbauvorstand Yiea Wey Te (FDP) präsentierte den neuen Gemeindenewsletter, für den sich Interessierte über die Gemeindewebsite anmelden können.

