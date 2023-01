Für den Pumptrack: Jetzt wird Gebiet in Unterengstringen umgezont

Unterengstringen Für den Pumptrack: Jetzt wird das Gebiet am Chriesihoger umgezont Damit die Gemeinde die geplante Pumptrack-Anlage neben dem Tennis- und Padelclub Unterengstringen bauen kann, muss das Land von einer Freihalte- in eine Erholungszone umgezont werden. Die entsprechende Teilrevision der Bau- und Zonenordnung liegt nun öffentlich auf. Florian Schmitz Jetzt kommentieren 07.01.2023, 05.00 Uhr

Auf dieser Wiese soll zwischen der Anlage für Tennis und Padel und dem Chriesihogerweg ein Pumptrack gebaut werden Bild: Florian Schmitz

Seit ein mobiler Pumptrack im Sommer 2019 den Pausenplatz der Schulanlage Büel belebte, wünschen sich Kinder und Eltern in Unterengstringen eine feste Pumptrackanlage. Dafür gründeten verschiedene Eltern eigens die Interessengemeinschaft Pumptrack. Ihr Ziel rückt nun einen Schritt näher: Bereits an der Gemeindeversammlung vor einem Monat informierte Gemeindepräsident Marcel Balmer (SVP) darüber, dass die Pläne, am Chriesihoger eine Anlage zu bauen, auch vom Kanton positiv beurteilt werden. Die dafür vorgesehene Wiese befindet sich in der Freihaltezone Grund, die zwischen dem Chriesihogerweg nahe der Autobahn und dem Siedlungsgebiet liegt. Weil in dieser Zone keine Bauten erlaubt sind, müsse das Grundstück zunächst umgezont werden, erklärte Balmer.

Am Donnerstag hat der Gemeinderat nun die öffentliche Auflage für die entsprechende Teilrevision der Bau- und Zonenordnung gestartet. Die einzige Änderung im Entwurf sieht vor, zwei Parzellen im Norden des Gebiets, auf denen sich auch der Tennis- und Padelclub Unterengstringen (TPUE) befindet, von der Freihalte- in eine Erholungszone umzuzonen. Dies soll die gesetzliche Grundlage schaffen, damit wie geplant auf der Wiese neben den Parkplätzen beim Club ein neuer Pumptrack gebaut werden kann.

Die Sportanlage, neben die der Pumptrack gebaut werden soll, liegt etwas abseits des Siedlungsgebiets. Bild: Florian Schmitz

Auch Sportanlage wird nun zonenkonform

Die Umzonung der gemeindeeigenen Grundstücke umfasst auch die Tennis- und Padelanlage, damit «die historisch bewilligte sportliche Nutzung zonenkonform ist», wie der Gemeinderat in seinem Beschluss zur Teilrevision erklärt. Nach aktueller Rechtssprechung wäre die Anlage nämlich gar nicht erlaubt. Aber der Kanton und die Gemeinde hatten bereits 1981 eine Ausnahmebewilligung für die Tennisanlage erteilt, bevor das Gebiet zur Freihaltezone wurde.

Die Umzonung sei auch zielführend, «um mögliche Erweiterungen oder Anpassungen der Sportanlage zu ermöglichen», schreibt der Gemeinderat. So wird mit der Teilrevision neu auch die Traglufthalle, die seit Ende 2020 das Tennisspielen im Winter ermöglicht, in der Bauordnung geregelt. Weil in Unterengstringen bisher noch keine Erholungszone existiert, muss diese ebenfalls neu im Zonenplan und der Bauordnung verankert werden.

Mit dem Standort für den Pumptrack, der direkt an die Sportanlage und den vom Club und dem im Clubhaus beheimateten Restaurant Chriesihoger genutzten Parkplatz angrenzt, will der Gemeinderat auch Synergien nutzen. «Durch die Einbindung der Anlage in die bestehenden Strukturen wird die Mitnutzung der bestehenden Infrastruktur ermöglicht», schreibt der Gemeinderat.

Vom 17. Juni bis zum 10. Juli 2019 belebte ein mobiler Pumptrack den Pausenplatz beim Schulhaus Büel. Bild: Sandra Ardizzone

Keine Lärmprobleme erwartet

Wegen möglichen Lärmproblemen ist er nicht besorgt: «Aufgrund der Lage ausserhalb des übrigen Siedlungsgebietes ist von keinen relevanten Emissionen auszugehen», hält er fest. Auch ökologisch verursache die Umzonung keinen Mehraufwand. Denn die betroffenen Parzellen sind im Gegensatz zum Grossteil des restlichen Gebiets Grund keine Fruchtfolgeflächen.

Gehen während der 60 Tage dauernden öffentlichen Auflage keine Rekurse ein, soll die teilrevidierte BZO im Juni 2023 der Gemeindeversammlung vorgelegt werden. Spricht die Unterengstringer Bevölkerung sich dafür aus, bliebe die Abstimmung über das konkrete Bauprojekt an einer weiteren Gemeindeversammlung die letzte Hürde bis zur Umsetzung. Damit wäre dann die IG Pumptrack, die sich nach dem erfolgreichen Versuch mit einer mobilen Anlage 2019 geformt hatte, an ihrem Ziel angekommen.

