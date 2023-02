Mittefasten Unterengstringen: Hüttenmeister Johnny Elmer geht

Das Mittefasten, das jedes Jahr jeweils drei Wochen vor Ostern durchgeführt wird, findet vom 17. bis 19. März statt. Im Rahmen des Unterengstringer Frühlingsfestes, mit dem der Winter ausgetrieben werden soll, haben sich viele Traditionen eingebürgert. Dazu gehören das erste Holzsammeln, eine Woche vorher, am 11. März. Die Begrüssung des Bööggs auf dem Schulhausplatz am Festfreitag, die Bürgeraufnahme beim Chüebrünneli im Wald am Samstagnachmittag und der Höhepunkt am Sonntagabend mit der Bööggverbrennung und dem Feuerwerk an der Limmat. Am Freitagabend sorgen zudem Riklin & Schaub für Unterhaltung, am Samstag steigt das Dorffest mit Abendunterhaltung im Gemeindesaal Büel ab 18.30 Uhr. Der Sonntag startet um 6 Uhr mit dem Böllerschiessen an der Limmat und bietet besonders viele Programmhöhepunkte: das Juniorenfussballturnier, die Wurstverteilung beim Böögg, die neue Ausstellung im Ortsmuseum zu den Brunnen im Dorf, das Mittefastenschiessen und das Platzkonzert im Festzelt.