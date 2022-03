Unterengstringer Marionettenbühne wird 50-jährig.

Unterengstringen Marionettenspielerin Irene Ramseyer: «Kinder wollen immer noch, dass das Gute über das Böse siegt» Die Marionettenbühne Unterengstringen wird 50-jährig. Vereinspräsidentin Irene Ramseyer ist schon seit 42 Jahren mit dabei. Im Interview erklärt sie, weshalb das Puppenspiel trotz Netflix und Co immer noch beliebt ist und was sich in den letzten Jahren verändert hat. Lydia Lippuner Jetzt kommentieren 19.03.2022, 05.00 Uhr

Sie spielt gerne böse Rollen: Irene Ramseyer, Präsidentin der Unterengstringer Marionettenbühne, zeigt eine Figur aus dem aktuellen Stück «Kalif Storch». Valentin Hehli

Schon seit 50 Jahren geht der Vorhang der Marionettenbühne Unterengstringen regelmässig auf und zu. Die Stücke sorgen nicht nur für leuchtende Kinderaugen, auch Erwachsene erfreuen sich an den Auftritten. Vereinspräsidentin Irene Ramseyer erklärt, was eine gute Puppen-Schauspielerin können muss und um was es im Jubiläumsstück «Kalif Storch» geht.

Die Unterengstringer Marionettenbühne feiert dieses Jahr das 50-Jahr-Jubiläum. Sie sind bereits seit 42 Jahren dabei. Wie sind Sie damals auf die Bühne aufmerksam geworden?

Irene Ramseyer: Ich kam 1980 an eine Aufführung. Damals sah ich, dass alle Figuren und die Bühne selbst gemacht waren. Es war die Aufführung des Zauberers von Metepec. Bei dieser nahm es mir den Ärmel rein.

Mittlerweile hat sich die Unterhaltungsindustrie stark gewandelt. Wie kann sich die Marionettenbühne gegen Netflix, Games und andere Unterhaltungsmedien behaupten?

Früher waren die Kinder noch nicht mit so vielen Möglichkeiten verwöhnt. Die heutigen Beschäftigungen der Kinder sind vielfältiger. Wir müssen nun darauf achten, wann wir die Aufführungen starten. Am Mittwoch und Samstag haben wir beispielsweise keine Vorstellung mehr, da viele Kinder dann beschäftigt sind. Deshalb machen wir Matinees am Sonntagmorgen.

Die Premiere des Kinderstücks «Kalif Storch» wird heute Samstag um 17 Uhr stattfinden statt wie geplant vor einer Woche.

Ja, wir mussten sie verschieben, da eine Schauspielerin krank wurde und wir keinen Ersatz haben.

Was können Sie bereits über den Inhalt des Jubiläumsstücks verraten?

Es geht darum, dass der Kalif und sein Grosswesir Tiere werden wollen. Sie verwandeln sich in Störche. Da sie das Zauberwort dann vergessen, können sie sich nicht mehr zurückverwandeln. Mehr möchte ich nicht verraten.

Die Marionettenspielerin Valentin Hehli Irene Ramseyer ist seit 42 Jahren Teil der Marionettenbühne Unterengstringen. Die Weiningerin präsidiert den Verein nun schon 27 Jahre. Auf der Bühne übernimmt sie am liebsten die bösen Figuren. Ramseyer ist 69 Jahre alt und immer noch von Zeit zu Zeit in ihrem Beruf als Kindergärtnerin tätig.

Sie haben bereits über zwei Jahre an diesem Stück geprobt. War das länger als erwartet?

Nein, wir haben immer etwa zwei Jahre Vorbereitungszeit. Wegen Covid konnten wir aber nicht alle an den Proben dabei sein. Deshalb arbeiteten die einen in dieser Zeit an den Requisiten. Wir haben alle Störche und Bühnenbilder selbst angefertigt. Während der Pandemie halfen uns die Proben, den Zusammenhalt nicht zu verlieren.

Viele kulturelle Organisationen kämpften während Corona um das Überleben. Wie geht es der Marionettenbühne Unterengstringen finanziell?

Wir sind ein Verein mit aktiven ehrenamtlichen und passiven Mitgliedern. Solange wir Aufführungen anbieten und so Einnahmen generieren, können wir alles finanzieren. Wir dürfen das Theater der Gemeinde Unterengstringen nutzen.

Die Gemeinde stellte dem Verein das alte Schulhaus im Gastrecht zur Verfügung.

Ja, dabei haben wir den Auftrag, dass etwas laufen muss. Wenn wir selbst nicht spielen, organisieren wir jährlich zwei Gastspiele.

Wie ist es aktuell um die Nachfrage nach Marionettenspiel bestellt?

Wir sind jeweils gut ausgebucht. Für den Sonntag sind beispielsweise schon alle Plätze vergeben. Dabei haben in der Marionettenbühne etwa 55 Zuschauer Platz.

2009 führte die Marionettenbühne das Stück «Der Barbier von Sevilla» auf. Selina Bruderer

Viele Stücke richten sich an Kinder. Sie führten auch schon Werke für Erwachsene auf, wie 2009 «Der Barbier von Sevilla».

Ja, bei diesem Stück dachten wir lange, wir schaffen es nicht. Es war sehr anspruchsvoll. Wir haben aber auch Stücke von früher im Repertoire. Den Zauberer von Metepec führen wir beispielsweise immer noch auf. Das ist ein lustiges Kasperlistück.

Ist das Stück auch heute bei Kindern immer noch hoch im Kurs?

Ja, die Kinder wollen immer noch, dass das Gute über das Böse siegt. Das hat sich nicht geändert. Wir müssen uns in der Unterhaltung nicht dem Schnelllebigen anpassen. Während unserer Aufführung ist die Zuhörerschaft jeweils so ruhig, dass man eine Nadel fallen hören würde.

Einige Veränderungen haben Sie im Laufe der Jahre an der Bühne vorgenommen.

Früher hatten wir nur einen kleinen Guckkasten, nun ist die Bühne grösser, manchmal treten wir auch auf offener Bühne auf. Vor vielen Jahren wagten wir einen grossen Sprung und spielten erstmals mit Kopf- und Fadenfiguren. Einmal spielten auch Stabpuppen mit. Das war etwas völlig anderes.

Was macht eine gute Marionettenspielerin aus?

Man muss sich reinfühlen in die Marionette. Man übt so lange vor dem Spiegel, bis man denkt, dass man die Figur ist. Dann beginnt sie zu leben. Für mich war es anfangs am schwierigsten, die Puppe zum Laufen zu bringen. Ich lief stundenlang mit der Marionette an der Hand durch die Wohnung, bis ich verstand, wie es funktioniert.

Blick hinter die Kulisse: Irene Ramseyer, Ursula Lamprecht und Fridel Born üben im Sommer 2020 mit ersten Figuren des neuen Stücks. Carmen Frei

Ein solches Hobby braucht Zeit und Engagement. Viele Vereine haben deswegen wenige Mitglieder. Wie ist es um den Nachwuchs bestellt?

Wir suchen neue Mitglieder. Wenn aktuell jemand krank ausfällt, müssen wir die Vorstellung absagen. Eine Weile hatten wir eine doppelte Besetzung. Jetzt sind wir sechs Spielerinnen und es braucht alle.

Welche Fähigkeiten benötigen die neuen Spielerinnen?

Man braucht Freude an Marionetten. Zudem muss man im Team arbeiten können, denn wir müssen einander in die Hand arbeiten. Ansonsten muss man lediglich Freude und Zeit mitbringen, den Rest kann man bei uns lernen.

Kam es bei Ihren Aufführungen auch schon dazu, dass ein Faden an einer Marionette riss oder ein ähnliches Missgeschick passierte?

Ja, der Faden reisst immer wieder. Das schlimmste ist, wenn ein Kopffaden reisst. Oder noch blöder ist es, wenn sich die Fäden verheddern. Dann muss man sie schlimmstenfalls abschneiden. Deshalb haben wir hinter der Bühne bereits Fäden eingefädelt. So können wir die Puppe wieder flicken, ohne dass das Spiel unterbrochen wird.

Sie haben schon viele Aufführungen hinter sich. Welches Stück möchten Sie unbedingt noch aufführen?

Ich würde sehr gerne «Die schöne Galathée» für Erwachsene aufführen. Ich weiss aber nicht, ob das möglich ist.

Wie sehen Sie die Zukunft der Marionettenbühne?

Eine Weile sah ich schwarz. Doch jetzt bin ich optimistisch, dass es ein weiteres Jubiläum gibt. Die Marionettenbühne wird weiter bestehen. Marionettentheater gab es bereits im Mittelalter. Sie werden auch noch weiter überleben.

Auf der Marionettenbühne enden die meisten Geschichten in einem Happy End. Bleibt das auch in Zukunft so?

Ja, das braucht es, damit die Leute glücklich nach Hause gehen.

«Kalif Storch» feiert am Samstag, 19. März, um 17 Uhr Premiere. Weitere Aufführungen finden am 20. März, 3. und 10. April statt, jeweils um 11 Uhr. Marionettenbühne Unterengstringen, Alte Schulstrasse 9

