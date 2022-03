Marcel Balmer wird Unterengstringer Gemeindepräsident

Unterengstringen Marcel Balmer mit grossem Vorsprung zum Gemeindepräsidenten gewählt Der neue Unterengstringer Gemeindepräsident heisst Marcel Balmer (SVP). Er liess Kontrahent Yiea Wey Te (FDP) am Sonntag deutlich hinter sich. Der Angriff der SVP auf einen vierten Gemeinderatssitz scheiterte allerdings. Florian Schmitz Jetzt kommentieren 27.03.2022, 23.23 Uhr

Anfang März debattierten Marcel Balmer (SVP, rechts) und Yiea Wey Te (FDP) am Wahlpodium. Nun hat Balmer die Präsidiumswahl deutlich für sich entschieden. Severin Bigler / CH Media

Vor vier Jahren fehlte nur eine einzige Stimme, im zweiten Anlauf klappte es umso deutlicher: Marcel Balmer (SVP) wurde als Unterengstringer Gemeindepräsident gewählt. Balmer erhielt am Sonntag 467 Stimmen, sein Kontrahent Yiea Wey Te (FDP) kam auf 298 Stimmen, und 47 gingen an Vereinzelte. Auch bei der Gemeinderatswahl lag Finanzvorstand Balmer mit 639 Stimmen deutlich an der Spitze. Hinter ihm folgen Sicherheitsvorstand Urs Muntwyler (FDP) mit 576 und Marco Rossi (FDP, neu) mit 564 Stimmen.

Ebenfalls in den Gemeinderat gewählt wurden Tiefbau- und Werkvorstand Markus Nydegger (SVP) mit 551, Daniel Schwab (SVP, neu) mit 536 und Hochbauvorstand Yiea Wey Te(FDP) mit 501 Stimmen. Obwohl auch Stefan Guggisberg (SVP, neu) mit 481 das absolute Mehr von 336 Stimmen deutlich übertraf, schaffte er die Wahl als Überzähliger nicht. Die Stimmbeteiligung bei der Gemeinderatswahl betrug 34,4 Prozent.

Komplettiert wird die siebenköpfige Exekutive in den nächsten vier Jahren von Beat Fries (parteilos, bisher), der von Amtes wegen ebenfalls Gemeinderat wird. Fries schaffte die konkurrenzlose Wiederwahl als Schulpräsident mit 440 Stimmen. Bei der Wahl des Schulpräsidiums gingen zudem 216 Stimmen an Vereinzelte.

Mit 639 Stimmen gewählt: Marcel Balmer (SVP, bisher) Severin Bigler / CH Media Mit 576 Stimmen gewählt: Urs Muntwyler (FDP, bisher) Severin Bigler / CH Media Mit 564 Stimmen gewählt: Marco Rossi (FDP, neu) Severin Bigler / CH Media Mit 551 Stimmen gewählt: Markus Nydegger (SVP, bisher) Severin Bigler / CH Media Mit 536 Stimmen gewählt: Daniel Schwab (SVP, neu) Severin Bigler / CH Media Mit 501 Stimmen gewählt: Yiea Wey Te (FDP, bisher) Severin Bigler / CH Media Mit 481 Stimmen verpasste Stefan Guggisberg (SVP, neu) die Wahl als Überzähliger, obwohl er das absolute Mehr erreichte. Severin Bigler / CH Media Als wiedergewählter Schulpräsident wird Beat Fries (parteilos, bisher) ebenfalls in den nächsten vier Jahren im Gemeinderat vertreten sein.

Im Vorfeld optimistisch, aber trotzdem überrascht

«Ich freue mich riesig über das Vertrauen, das die Stimmbürgerinnen und -bürger mir geschenkt haben», sagt der neue Gemeindepräsident Balmer, der seit 2010 im Gemeinderat sitzt, über sein Glanzresultat. Sein langjähriger Einsatz für die Gemeinde werde offenbar honoriert. Er habe schon im Vorfeld der Wahl viel Unterstützung gespürt und sei deshalb zuversichtlicher gewesen als noch vor vier Jahren. Damals unterlag er mit nur einer Stimme gegen den amtierenden Gemeindepräsidenten Simon Wirth (FDP), der dieses Jahr nicht mehr zur Wahl angetreten war. Trotzdem sei er überrascht, dass das Resultat gleich so gut rausgekommen sei. «Ich habe am Mittefasten schon ganz viele Gratulationen erhalten», sagte Balmer und ergänzte, dass er sich freue, nun den Abend am Unterengstringer Frühlingsfest zu geniessen.

Er sei dem Stimmvolk dankbar für die Wiederwahl als Gemeinderat, aber gleichzeitig etwas enttäuscht über das schlechte Abschneiden, sagt Balmers Konkurrent Yiea Wey Te (FDP). Offenbar seien einige der im Wahlkampf geäusserten Vorwürfe und Angriffe gegen ihn hängengeblieben. «Ich habe einen Wahlkampf geführt, hinter dem ich voll stehen kann», sagt er. Er habe sich auf sich selbst fokussiert und auch die Stärken der anderen anerkannt.

Trotz hitzigen Wahlkampfs macht Te sich über die künftige Zusammenarbeit im Gemeinderat keine Sorgen: «Ich habe schon mit Marcel Balmer telefoniert und ihm gratuliert und gesagt, dass eine gute Zusammenarbeit zwischen uns weiterhin gewährleistet sein wird», sagt Te. Auch Balmer ist überzeugt, dass der neue Gemeinderat gut zusammenspannen wird.

Er freue sich zwar über das gute Resultat, aber sei natürlich ein bisschen enttäuscht, sagt der als Überzähliger mit 20 Stimmen Abstand nicht gewählte Stefan Guggisberg (SVP). Auch wenn es nicht ganz gereicht habe für einen vierten SVP-Gemeinderatssitz, sei der Wahlsonntag erfreulich für die Unterengstringer SVP. «Das knappe Resultat zeigt, dass wir vieles richtig gemacht haben.»

