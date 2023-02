Unterengstringen: 4 Reiheneinfamilienhäuser sollen Lücke füllen

Unterengstringen Vier Reiheneinfamilienhäuser sollen die Quartierlücke an der Brunnmattstrasse schliessen Im September sollen die gut ein Jahr dauernden Bauarbeiten für die vier Reiheneinfamilienhäuser starten. Soraya Sägesser 25.02.2023, 05.00 Uhr

Die Bauprofile zeigen auf dem Grundstück bereits, wie gross die beiden Gebäude werden. Soraya Sägesser

Zwischen den vielen Häusern, die sich links und rechts der Brunnmattstrasse in Unterengstringen aneinanderreihen, sticht der grüne Fleck Land am Hang besonders hervor. Künftig wird auch an der Brunnmattstrasse 36 und 38 gewohnt: Vier Reiheneinfamilienhäuser und eine unterirdische Garage sollen auf dem eingezäunten Grundstück die Baulücke im Quartier schliessen.