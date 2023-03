Unterengstringen Gartencenter-Chef sagt: «Grundsätzlich passt sich die Natur immer an – sie ist wesentlich stärker als wir» In der neuen Sendung «Min Garte» gibt der Pflanzen-Experte Ralph Hoffmann vom Gartencenter Hoffmann in Unterengstringen Tipps zu verschiedenen Gartenthemen. Im Interview erklärt er, was ihm dabei besonders gefiel. Lydia Lippuner Jetzt kommentieren 11.03.2023, 05.00 Uhr

In diesem Gartenhaus stand Ralph Hoffmann, CEO des Gartencenters Hoffmann, vor der Kamera und gab in der Sendung «Min Garte» jeweils Tipps für blühende Gärten. Bild: Andrea Zahler

Nach den TV-Shows «Mis Dehei» und «Mis Rezept» bewegt sich die Kamera von den heimischen Stuben ins Grüne. Pünktlich zum Frühlingserwachen strahlen die regionalen TV-Sender TeleZüri, Tele M1, TeleBärn, TVO und Tele 1, die wie die «Limmattaler Zeitung» zu CH Media gehören, am 11. März das neue Format «Min Garte» aus. Dabei zoomt die Kamera in sechs Sendungen auf aussergewöhnliche Privatgärten in der ganzen Schweiz. In jeder Folge wechselt die Kamera von den Gärten der Hobbygärtner ins Gartencenter Hoffmann in Unterengstringen. Dort gibt Ralph Hoffmann, CEO des Centers, jeweils einen Expertentipp zur Sendung weiter. Dabei erklärt er beispielsweise, wie man einen Baum setzt, umtopft oder Gräser schneidet. Im Interview redet Hoffman über die Sendung, seine häufigsten Gartentipps sowie die Auswirkungen des Klimawandels auf den Gartenbau.

Im letzten Frühling standen Sie inmitten eines Blumenmeers vor der Kamera. Nun wird die Sendung ausgestrahlt. Gab es einen Garten in der TV-Show «Min Garte», der Sie zum Staunen brachte?

Ralph Hoffmann: Es waren ein paar eindrückliche Beispiele darunter. Man spürte das Herzblut der Gärtner. An einem Ort hatten die beiden Gärtner buchstäblich darauf gewartet, bis eine Staude aufblühte. Das war rührend.

Welchen Tipp geben Sie den Gärtnerinnen und Gärtnern in der Sendung am häufigsten mit?

Die Gärtner brauchen Leidenschaft für die Pflanzen und die Natur. Das ist das Wichtigste.

Welchen Fehler sahen Sie am häufigsten?

In der Sendung reden wir über die schönen Sachen, nicht über die Missgeschicke. Doch es passiert allen Gärtnern, dass etwas abstirbt oder man eine Pflanze ersetzen muss. Einige Gewächse haben auch Mühe mit dem Klimawandel. Doch grundsätzlich passt sich die Natur immer an. Sie ist wesentlich stärker als wir.

Welche Auswirkungen des Klimawandels sehen Sie in den Gärten?

An den Thujahecken sieht man, dass die Sommer heisser geworden sind. Sie vertrocknen an vielen Orten. Doch die Thujahecken waren, obwohl sie hier kilometerweise angepflanzt wurden, nicht heimisch in der Schweiz.

Zurück zur Sendung: Die verschiedenen Gärten sind Prachtstücke. Ist das nicht entmutigend für Hobbygärtnerinnen und Hobbygärtner?

Die Gärtner der Sendung haben tatsächlich eine so grosse Leidenschaft, dass manche mehr wissen als ausgebildete Gärtner. Trotzdem soll die Sendung auch anregend sein für Leute, die nicht wissen, was sie mit ihrem Garten anfangen können. Gärten wurden im Fernsehen bislang noch ein wenig stiefmütterlich behandelt. Bei «Min Garte» kann man sehen, was man draussen alles kreieren kann.

Hoffmans fünf Tipps für einen blühenden Frühlingsgarten Temperaturen beachten. Gärtnerinnen und Gärtner müssen die Pflanzen zur richtigen Zeit ins Freie setzen, ansonsten erfrieren sie. Vor den Eisheiligen sollte man empfindliche Pflanzen wie Tomaten oder Geranien im Haus behalten. Um zu wissen, wann der richtige Zeitpunkt ist, gilt laut Hoffmann die Regel: «informieren oder riskieren». Experten aufsuchen. Für einen Neubeginn im Garten empfiehlt Hoffmann, ein Fachgeschäft aufzusuchen. Dort verkaufen die angestellten Gärtner nicht nur Pflanzen, sondern geben auch Wissen weiter. Utensilien beschaffen. Was für Menschen Nahrung ist, ist für Pflanzen der Boden. Dieser sei gerade bei Neubauten oftmals schlecht und müsse deswegen mit neuer Erde und Dünger vermengt werden, so Hoffmann. Und weiter: «Auf alten Wurzelballen oder lehmigem Boden wachsen keine Pflanzen.» Düngen. Ein dichter grüner Rasen komme nicht ohne Dünger aus. «Auch Topfpflanzen haben ohne Dünger keine Chance, zu überleben», sagt Hoffmann. Dabei arbeiteten die Gärtner heutzutage oft mit Langzeitdünger. Dieser müsse im Frühling und im Herbst in die Erde gegeben werden. Wasser dosieren. Die meisten Pflanzen, denen es nicht gutgeht, werden laut Hoffmann ersäuft. Der einfachste Tipp, den er weitergibt, ist: «Man muss den Pflanzen viel Wasser auf einmal geben und sie danach komplett austrocknen lassen. Danach beginnt es wieder von vorne.» So bleibe die Pflanze grün und die Wurzeln wüchsen so in die Tiefe.

Interessierte Hobbygärtner landen auch in Ihrem Gartencenter oder an der Giardina, der grössten Gartenmesse der Schweiz, die am kommenden Mittwoch in Zürich beginnt.

Ja. Dabei gibt es zwei Arten von Kundinnen und Kunden: Manche beginnen, selbst zu experimentieren, und kommen danach mit ihren Ideen zu uns. Andere wollen das ganze Paket und lassen sich ihren Garten von uns kreieren, bauen und unterhalten. Das Schöne ist, dass wir in beiden Fällen der Natur ein Gesicht geben können. Die grösste Freude haben wir, wenn Kunden wiederkommen und ihren Garten weitergestalten.

In der Coronazeit begannen viele Leute, im Garten zu wirken. Ist diese Kundschaft wiedergekommen?

Während Covid waren wir stark ausgelastet und hatten sehr viel Arbeit im Gartencenter. Danach schlitterten wir ins Gegenteil. Die Leute vergassen den Garten offenbar. Doch grundsätzlich ist das grüne Gewerbe weiterhin eine boomende Branche.

Während der Coronapandemie strömten viele Neukunden ins Gartencenter Hoffmann. Danach blieben sie wieder aus. Bild: Andrea Zahler

Wie kam es dazu?

Früher war der Garten ausschliesslich für die Ernährung da. Später setzten viele Leute eine grosse Rottanne und grellgelb blühende Forsythien in den Garten. Danach stieg der Wert des Gartens stetig. Heute möchte man draussen sitzen, essen und leben. Der Garten wurde, ähnlich wie der Innenraum, zum geschätzten Lebensraum. Ich bin im Sommer fast nur draussen und hätte am liebsten sogar mein Bett unter dem freien Himmel.

Zeigen Sie Ihren Garten in der Sendung ebenfalls vor der Kamera?

Meinen Garten haben wir noch nicht gezeigt. Wir hoffen, dass es eine weitere Staffel geben wird. In dieser wird vielleicht der ‹Garten des Gärtners› zu sehen sein. Obwohl ich mich eigentlich lieber verstecke.

Trotzdem standen Sie für diese Sendung stundenlang vor der Kamera.

Wir sind darauf angewiesen, dass die Kunden uns nicht vergessen. Tankstellen, Bäckereien und diverse andere Leute verkaufen ebenfalls Blumen. So wurden die Pflanzen zu Gebrauchsartikeln. Das ist schade.

Eine kurze Fragerunde zum Abschluss.

Steingarten oder Naturgarten?

Naturgarten.

Jäten oder Pflanzenschutzmittel?

Jäten ist entspannend, und die meisten Gifte sind verboten.

Von Hand wässern oder mit Bewässerungssystem?

Am liebsten von Hand. Doch bei 75 Prozent unserer Kundinnen bauen wir automatisierte Wasseranlagen ein.

Pflanzen im Internet oder vor Ort einkaufen?

Schnittblumen online und Pflanzen vor Ort.

Rosen oder Tulpen?

Rosen.

Fernsehshows oder Netflix?

Keines von beidem. Ich lese. Mich selbst möchte ich am liebsten gar nicht im Fernsehen sehen.

Gartenshow «Min Garte» Die erste Folge der sechsteiligen Gartenshow «Min Garte» wird am Samstag, 11. März, um 18.45 Uhr auf den regionalen TV-Sendern TeleZüri, Tele M1, TeleBärn, TVO und Tele 1 ausgestrahlt.

