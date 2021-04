Unterengstringen Nachdem es im Dorf lange keine Krippe gab: Zwei Kitas eröffnen nun fast gleichzeitig Am Dienstag geht die Kita «MipuKi», wenig später die Kita «Kiddi» nur wenige Gehminuten davon entfernt auf. «Die Nachfrage in Unterengstringen ist riesig», sagt die Geschäftsinhaberin der Kita «MipuKi», Nicole Moosmann. Virginia Kamm 05.04.2021, 04.30 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Nachdem Unterengstringer Eltern ihre Kinder bisher nicht im eigenen Dorf in die Krippe bringen konnten, gehen nun zwei Kitas fast gleichzeitig auf: Am Dienstag eröffnet die Kita «MipuKi» an der Zürcherstrasse und Mitte April die Kita «Kiddi» im Neubau «Im Tauen» auf der anderen Strassenseite.

«Wir waren nicht gerade erfreut, als wir von der gleichzeitigen Eröffnung erfuhren», sagt Geschäftsleiterin von Kita «Kiddi» Patrizia Moser. Mit 300 Quadratmetern Fläche ist der neunte Standort der Kita-Kette kleiner als die 500 Quadratmeter grosse Kita «MipuKi». «Dass unsere Kita überschaubar und familiär ist, zeichnet sie aus», sagt Moser allerdings. Es seien bereits Anmeldungen von Kindern aus Unterengstringen, Oberengstringen und Geroldswil eingegangen, die Krippe habe aber noch freie Plätze. Bei den Anmeldungen habe sie die Konkurrenz zu spüren bekommen, sagt Moser: «Die Eltern wollten oft beide Kitas anschauen, bevor sie sich für eine entschieden.»

«Wir wurden regelrecht von Anfragen überrannt»

Auch Nicole Moosmann, Geschäftsinhaberin der Kita «MipuKi», war überrascht, dass nach so einer langen Zeit ohne ein Krippenangebot gleich zwei Kitas eröffnen sollen. «Unser Menuplan ist dank eigener Küche individuell, ebenso unsere Betreuung», sagt sie. «Bei uns ist auch eine flexible Samstagsbetreuung möglich.» Ein weiterer Vorteil seien die grossen Räumlichkeiten und der gute Standort. Das Mitarbeiterinnen-Team sei eingespielt und kenne sich schon lange. Die Kita bietet zusätzlich Hortplätze für Kindergartenkinder an. «Wir wurden regelrecht von Anfragen überrannt», sagt Moosmann. «Die Nachfrage in Unterengstringen ist riesig.» Deshalb suche die Kita «MipuKi» noch eine Springerin. Momentan sind schon einige Kinder angemeldet und zahlreiche Familien aus Unter- und Oberengstringen, Weiningen und Geroldswil haben die Kita besichtigt.

«Ich bin auf die Idee gekommen, eine Kita zu eröffnen, weil ich selber mein Kind immer von Geroldswil nach Schlieren bringen musste», erzählt Nicole Moosmann, die zurzeit noch als Kindergartenlehrperson arbeitet. Ihr Mann habe sie auf das leere Haus aufmerksam gemacht, in dem früher die Musikschule untergebracht war. Er hat auch seit Ende Januar den Umbau vollzogen. Die Kita «MipuKi», die mit einer Krippenleiterin, einer Gruppenleiterin und einer Praktikantin den Betrieb startet, bietet 44 Krippenplätze und plant eine Babygruppe sowie zwei altersdurchmischte Gruppen. Spiel-, Schlaf- und Essräume, Badezimmer, der Bewegungsraum und das Malatelier befinden sich auf zwei Stockwerken. Im Garten vor der Krippe sollen ein Sandhaufen mit Wasserspieltisch, ein kleines Klettergerüst, Blumenbeete sowie ein Platz mit Tischen und Stühlen entstehen.

«Wir sind vor zwei Jahren auf den Standort Unterengstringen gekommen, weil viele Eltern unserer Höngger Kita danach gefragt haben», erzählt Patrizia Moser. Die Kita «Kiddi» möchte zwei Gruppen mit je zwölf Krippenplätzen anbieten und startet den Betrieb mit einer Kitaleiterin, einer Gruppenleiterin, einer Miterzieherin und einer Praktikantin. Bei der Kita «Kiddi» handelt es sich um einen Familienbetrieb, der durch einen Verein getragen wird. Neben Gruppen- und Schlafräumen sowie Badezimmern, einem Kreativ- und einem Gemeinschaftsraum wird ein Bewegungsraum im Untergeschoss entstehen. Die Kinder dürfen den Spielplatz der Überbauung mitbenutzen. «Momentan sind keine weiteren Standorte der Kita «Kiddi» geplant», verrät Patrizia Moser. «Wir wollen nah und familiär bleiben.»

Pascal Brun, Unterengstringer Gemeindeschreiber, sagt: «Der Anteil der Null- bis 14-Jährigen ist in Unterengstringen in den letzten fünf Jahren gleich geblieben.» Es gab in den letzten paar Jahren also nicht mehr Familien mit kleinen Kindern. Brun geht aufgrund des bisher fehlenden Angebots und aufgrund der regen Bautätigkeit von einer grossen Nachfrage nach Krippen aus. «Es ist erfreulich, dass es in der Gemeinde etwas Neues gibt», sagt er.

«Mit dem Angebot der beiden Kitas gewinnt Unterengstringen zusätzlich an Attraktivität für Familien.»

Auch bei Nicole Moosmann und Patrizia Moser ist die Vorfreude auf die Eröffnung gross: «Wegen der vielen Arbeit, die wir investiert haben, kitzelt es uns nun richtig, endlich zu eröffnen», sagt Moosmann. Die Abnahme der Kita «MipuKi» durch die Gemeinde war erfolgreich. Daher eröffnet sie nun am Dienstag nach Ostern. Die Kita «Kiddi» beginnt Mitte April mit der Eingewöhnung der ersten Kinder und startet Anfang Mai den Betrieb.