Unterengstringen Kunstausstellung am Sparrenberg: Wenn die Aussicht zur Nebensache wird Am vergangenen Wochenende begannen in Unterengstringen die Sparrenberg-Kunstevents. Die Kunstausstellung im Garten der Villa Sparrenberg lockte zum Start bei schönem Wetter schon einige Besucher an. Carmen Frei 31.05.2021, 05.00 Uhr

Die Aussicht von der Villa Sparrenberg aus ist atemberaubend. Doch am vergangenen Wochenende erhielt sie Konkurrenz von Kunstwerken von zehn Künstlerinnen und Künstlern aus der Schweiz. Rund 50 Werke waren beim ersten Wochenende der Sparrenberg-Kunstevents im Garten der Villa ausgestellt.



Veranstalterin Harriet Simon nahm die Idee für die Kunstevents aus ihrer Zeit in Südafrika mit. Dort organisierten Familien auf ihren Weingütern am Wochenende jeweils Kunstausstellungen. Als Simon auf das Hofgut Sparrenberg gezogen war, fand sie mit dem Garten der Villa den idealen Platz für einen solchen Anlass. «Wir wohnen dort in dem schönen Haus direkt neben der Villa», sagt Simon. Jedes zweite Wochenende finden nun bis im Oktober die Sparrenberg-Kunstevents statt.

Am Nachmittag waren alle Tische reserviert

Die Gäste spazierten gelassen durch den Garten. «Für den Nachmittag an diesem ersten Wochenende sind wir schon komplett ausgebucht», sagte Simon. Die Tische konnten für 17.50 Franken vorab reserviert werden. Die meisten Gäste sahen sich aber zuerst auf einem Rundgang die Kunstwerke an. Darunter waren verschiedene Stile vertreten: Von abstrakter Kunst über Skulpturen bis hin zu Holz- und Bücherkunst. «Die Werke können alle gekauft werden», sagte Simon.

Auch Bénédicte Gross stellte drei ihrer Werke aus. «In den Bildern zeige ich den Gegensatz Geometrie und Natur», sagte sie. Es gehe ihr um den Bezug zur Natur und um die Biodiversität. «Zu einem Teil arbeite ich mit Acryl, aber auch mit Druckfarben. Die Pflanzen zeichne ich mit Bleistift», erklärte Gross.

Die aus Lausanne stammende Künstlerin reiste mit ihrer Familie aus Zürich an und zeigte sich vom Veranstaltungsort begeistert. «Es ist eine super Idee, eine Ausstellung draussen zu veranstalten.» Dass Kaffee und Kuchen serviert werde, lockere die Stimmung.

Die Familie half mit

Am Buffet hatte sich auch Harriet Simon beteiligt. Die angebotenen Quiches waren hausgemacht. Ihre Schwiegertocher Janaina sorgte als Barista für das leibliche Wohl der Gäste. Janaina studiere Kommunikationsdesign und habe auch das Logo der Sparrenberg-Kunstevents entworfen, verriet Simon.

Erste Gäste setzten sich mit Kaffee an die Zweiertische auf der Wiese. Einige kosteten einen der Weine, die Weinexpertin Jusztina Kézdi aus Unterengstringen anbot, andere liessen sich auf Sitzkissen auf der Mauer um den Springbrunnen nieder. Sie stöberten interessiert in der Beschreibung der Kunstwerke, die sie am Eingang erhalten hatten. Einige Gäste erkundigten sich bei den anwesenden Künstlern zu den Werken.

Die anwesenden Künstler gaben gerne Auskunft zu ihren Werken

Unter ihnen war Micha Aregger. Der Skulpteur gab gerne Auskunft. Für die Ausstellung habe er kleinere Werke ausgesucht. Eines davon stand neben einem grossen Baum im Garten. «Das ist die installativste Arbeit», sagte er. «Mit dem Baum zusammen ist sie sehr an die Natur angelehnt.» Für die Skulpturen verarbeite er verschiedene Kunststoffe, hier eingefärbt mit verschiedenen Farben.

Bei seinen Graswesen verwende er hingegen Kunststoff und -rasen. «Eines besteht aus 60 bis 70 Einzelteilen», sagte Aregger. Die Graswesen würde beinahe zu einem Lebewesen. Die Natur fasziniere und inspiriere ihn allgemein.

Unter den Besuchern befanden sich auch weitere begeisterte Künstler

Areggers Graswesen fand auch Claudia Toggweiler toll. Die Ballerina und Künstlerin war als Besucherin aus Zürich angereist. «Es ist eine wunderschöne Location und sehr gut inszeniert», fand sie. «Es ist ein perfekter Ort für eine solche Ausstellung.» Auch ihr Begleiter Mladen Dabizljevic fand es schön am Sparrenberg. «Es wäre super, wenn es noch mehr Leute anziehen würde», meinte der Pianist. «Es ist ein Geheimtipp», ergänzte Toggweiler.

Am späten Nachmittag verabschiedeten sich die Gäste langsam, Künstler und Veranstalter blieben noch. Harriet Simon war zufrieden. «Ich habe nicht damit gerechnet, dass es gleich am Eröffnungswochenende so gut läuft», meinte sie. «Wegen des katastrophalen Maiwetters haben wir keine Werbung für unsere Veranstaltungen gemacht, da bis vor ein paar Tagen auch nicht feststand, ob wir tatsächlich dieses Wochenende ausstellen können.» Dass dennoch so viele Gäste gekommen seien, freue sie. Nun hofft sie auf weitere sonnige Wochenenden im Sommer.