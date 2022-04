Unterengstringen Jugendliche nehmen das Zepter in die Hand und gründen einen Jugendklub – die Gemeinde unterstützt sie mit 1500 Franken Fünf Jugendliche haben zusammen einen neuen Jugendklub ins Leben gerufen. Dieser organisiert Anlässe wie «Midnightsports» in der Turnhalle und Kinoabende. Celia Büchi Jetzt kommentieren 26.04.2022, 04.36 Uhr

Das Alte Schulhaus neben dem Unterengstringer Gemeindehaus könnte zukünftig als Treffpunkt des neu gegründeten Jugendklubs dienen. Bereits früher wurde das Gebäude von Jugendlichen genutzt, die dort jeweils die Disco Starlit veranstalteten. Celia Büchi

Mission geglückt: Während des Wahlkampfs im Februar bemühte sich die Unterengstringer SVP, den vor einigen Jahren eingegangenen Jugendverein wiederzubeleben. Rainer Stüssi, Präsident der lokalen SVP, sowie zwei seiner Parteikollegen organisierten zusammen mit Jugendlichen der Oberstufe Weiningen Anfang Februar einen «Midnightsports»-Event im Dorf. Sie mieteten die Sporthalle Büel an einem Samstagabend zum Turnen, Musik hören und Zusammensein. Inzwischen haben sich fünf Jugendliche dazu entschlossen, sich längerfristig für mehr Jugendangebote einzusetzen und einen Jugendklub gegründet.

Am Dorffest soll’s ein Seifenkistenrennen geben

Der erste Anlass, den die fünf Klubmitglieder Nela Ernek, Feben Habte, Nuria Fahrni, Ema Obradovic und Yassin Sobhi organisierten, ging bereits Anfang März über die Bühne – die Sporthalle Büel wurde ein zweites Mal zum Treffpunkt für «Midnightsports». Als Nächstes plant der Jugendklub einen Kinoabend am 14. Mai. Zudem kündigte er an, dass am Unterengstringer Dorffest im September ein Seifenkistenrennen stattfinden soll.

Als Starthilfe erhält der Jugendklub von der Gemeinde eine Klubkasse mit 1500 Franken. Nach den Frühlingsferien werde diese der Kassiererin übergeben, sagt Stüssi. Er hat die Gründung des Klubs mit dem ersten «Midnightsports»-Event angestossen und ihm seither bei der Organisation von weiteren Anlässen geholfen. Mit seinen Parteikollegen sowie weiteren engagierten Personen will er dem Jugendklub auch in Zukunft unter die Arme greifen. Jedoch immer unter der Voraussetzung, dass die Jugendlichen mitmachen und die Eltern ebenfalls einen Beitrag leisteten. Stüssi sagt:

«Eigeninitiative sowie die Einbindung der Eltern sind ein Muss.»

Früher tanzten die Jugendlichen im Alten Schulhaus

Neben der Planung von Events sei das Ziel des Jugendklubs, einen fixen Treffpunkt fürs Wochenende zu haben, sagt Stüssi. Dafür kämen die Räumlichkeiten im Alten Schulhaus in Frage. Aktuell werde das Gebäude vorwiegend von der Marionettenbühne und der Rechnungsprüfungskommission genutzt. «Hier gilt es, sämtliche Beteiligte vorab abzuholen und die Bedürfnisse sowie Anforderungen zu klären. Am Ende muss ein Konsens bestehen.» Ebenso soll der Jugendklub mittelfristig auf einem soliden Fundament stehen und dies unabhängig von einer Partei, sagt er.

Das Alte Schulhaus wurde früher schon einmal als Ort für Jugendliche genutzt. Der ehemalige Jugendverein betrieb dort jeweils die Disco Starlit. Im März 2013 wurde das Angebot zeitweise wegen zu geringem Interesse aufgegeben und der Vorstand des Vereins trat zurück. Da niemand nachrücken wollte, sah es aus, als ob der Verein aufgelöst werden müsste. Schliesslich liessen sich doch noch interessierte Jugendliche finden. Rund drei Jahre später hatten diese das Interesse wieder verloren und der Verein sowie die Disco Starlit wurden endgültig aufgegeben. Nun ist der Jugendklub und vielleicht auch bald die Disco im Alten Schulhaus zurück.

Die Jugendkommission wird wieder aufgebaut

In diesem Zusammenhang wolle die Gemeinde das Thema Jugend und Jugendangebote richtig anpacken, sagt Pascal Brun, Gemeindeschreiber von Unterengstringen. «Momentan sind wir daran, wieder eine Jugendkommission aufzubauen.» Darin könnte neben dem Gemeinderat, der Verwaltung und dem Elternverein auch der Jugendklub vertreten sein, sagt er. Dafür müssten sich die Jugendlichen aber längerfristig einsetzen.

«Wir wollen, dass es nachhaltig ist und keine Eintagsfliege.»

